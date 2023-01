Lena Oberdorf und Alexandra Popp in Vorauswahl zur Weltfußballerin

Lena Oberdorf und Alexandra Popp dürfen noch auf den Titel der Weltfußballerin hoffen. Das deutsche Duo ist in der Vorauswahl.

WAS IST PASSIERT? Lena Oberdorf und Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg stehen zur Wahl als FIFA-Weltfußballerin. Die beiden Nationalspielerinnen sind als einzige deutsche Profis in der Vorauswahl, die die FIFA am Donnerstag veröffentlichte.

Dazu steht Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf der Kandidatenliste der FIFA-Welttrainerin, Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) und Merle Frohms (VfL Wolfsburg) könnten zur besten Torhüterin gewählt werden.

WIE GEHT ES WEITER? Die öffentliche Abstimmung auf der Homepage des Weltverbands läuft bis zum 3. Februar, die drei Finalisten jeder Kategorie werden Anfang Februar bekannt gegeben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lena Oberdorf steht mit 21 Jahren bereits bei 35 Länderspielen. Bei der EM in England wurde sie als beste Nachwuchsspielerin ausgezeichnet und in das Team des Turniers gewählt.

Alexandra Popp erzielte bei der EM in England in jedem der ersten fünf deutschen Spiele mindestens ein Tor. Im Finale fehlte sie dann kurzfristig aufgrund einer Muskelverletzung. Popp hat 124 Länderspiele für das DFB-Team absolviert und dabei 61 Tore erzielt.