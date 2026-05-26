Leitfaden zu den Austragungsorten der Weltmeisterschaft 2026: Stadionliste für das FIFA-Turnier in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. 16 Spielorte bilden die Kulisse für die Spiele, wenn das FIFA-Flaggschiff-Event zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während Nachbar Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber dieses globalen Turniers war.

Kanada steigt nun als Teil des Dreierbündnisses ein. Eine erste Liste mit 43 Arenen in 41 Städten haben die Organisatoren schrittweise auf die endgültige Auswahl von 16 Standorten verkleinert. Wer bekommt in Nord- und Mittelamerika den Zuschlag? GOAL zeigt es.

Austragungsorte und Stadien der Weltmeisterschaft 2026

Da die WM-Endrunde ab 2026 auf 48 Mannschaften und 80 Spiele wächst, zeigt GOAL die von der FIFA veröffentlichte finale Liste der Austragungsorte und Stadien:

Vereinigte Staaten

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Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, war 1994 Austragungsort des WM-Finales, in dem Brasilien Italien im Elfmeterschießen besiegte, und ist nun erneut Teil der FIFA-Pläne – zusammen mit Milliarden-Dollar-Bauwerken wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium.

Nach den FIFA-Regeln zum Stadionsponsoring heißt das Gillette Stadium während des Turniers Boston Stadium.

Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.

Stadt Stadion Kapazität Atlanta Mercedes-Benz Stadium 71.000 Boston Boston Stadium 68.756 Dallas AT&T-Stadion 80.000 Houston NRG Stadium 71.500 Kansas City Arrowhead Stadium 76.416 Los Angeles Rose Bowl Stadium oder SoFi Stadium 90.888/70.200 Miami Hard Rock Stadium 65.326 New York/New Jersey MetLife Stadium 82.500 Philadelphia Lincoln Financial Field 69.796 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadium 68.500 Seattle Lumen Field 72.000

Kanada

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Das BC Place in Vancouver spielte bereits zuvor eine wichtige Rolle bei Weltmeisterschaftsveranstaltungen, nachdem es 2015 Austragungsort des Frauenfinales war, geriet jedoch erst im März 2022 wieder ins Gespräch, als sich Montreal aus dem Rennen zurückzog.

Stadt Stadion Kapazität Toronto BMO Field 30.000 Vancouver BC Place 54.500

Mexiko

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Im Estadio Azteca holten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits den Weltmeistertitel. Am 11. Juni 2026 findet dort das Eröffnungsspiel statt, danach folgen weitere wichtige Partien.