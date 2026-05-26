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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

Übersetzt von

Leitfaden zu den Austragungsorten der Weltmeisterschaft 2026: Stadionliste für das FIFA-Turnier in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko

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Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. An 16 Spielorten finden dann hochkarätige Partien statt, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. 16 Spielorte bilden die Kulisse für die Spiele, wenn das FIFA-Flaggschiff-Event zum ersten Mal seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

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Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während Nachbar Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber dieses globalen Turniers war.

Kanada steigt nun als Teil des Dreierbündnisses ein. Eine erste Liste mit 43 Arenen in 41 Städten haben die Organisatoren schrittweise auf die endgültige Auswahl von 16 Standorten verkleinert. Wer bekommt in Nord- und Mittelamerika den Zuschlag? GOAL zeigt es.   

Austragungsorte und Stadien der Weltmeisterschaft 2026

Da die WM-Endrunde ab 2026 auf 48 Mannschaften und 80 Spiele wächst, zeigt GOAL die von der FIFA veröffentlichte finale Liste der Austragungsorte und Stadien:

Vereinigte Staaten

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, war 1994 Austragungsort des WM-Finales, in dem Brasilien Italien im Elfmeterschießen besiegte, und ist nun erneut Teil der FIFA-Pläne – zusammen mit Milliarden-Dollar-Bauwerken wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium.

Nach den FIFA-Regeln zum Stadionsponsoring heißt das Gillette Stadium während des Turniers Boston Stadium.

Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.

StadtStadionKapazität
AtlantaMercedes-Benz Stadium71.000
BostonBoston Stadium68.756
DallasAT&T-Stadion80.000
HoustonNRG Stadium71.500
Kansas CityArrowhead Stadium76.416
Los AngelesRose Bowl Stadium oder SoFi Stadium90.888/70.200
MiamiHard Rock Stadium65.326
New York/New JerseyMetLife Stadium82.500
PhiladelphiaLincoln Financial Field69.796
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadium68.500
SeattleLumen Field72.000

Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Das BC Place in Vancouver spielte bereits zuvor eine wichtige Rolle bei Weltmeisterschaftsveranstaltungen, nachdem es 2015 Austragungsort des Frauenfinales war, geriet jedoch erst im März 2022 wieder ins Gespräch, als sich Montreal aus dem Rennen zurückzog.

StadtStadionKapazität
TorontoBMO Field30.000
VancouverBC Place54.500

Mexiko

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Im Estadio Azteca holten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits den Weltmeistertitel. Am 11. Juni 2026 findet dort das Eröffnungsspiel statt, danach folgen weitere wichtige Partien.

StadtStadionKapazität
GuadalajaraEstadio Akron46.232
Mexiko-StadtEstadio Azteca81.070
MonterreyEstadio BBVA51.348