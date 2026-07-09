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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

Übersetzt von

Leitfaden zu den Austragungsorten der Weltmeisterschaft 2026: So kaufen Sie Last-Minute-Tickets, WM-Finale, Miami, New York und mehr

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Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. An 16 Spielorten finden dann hochkarätige Partien statt, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA zum ersten Mal seit 1994 wieder in die Amerikas zurückkehrt.

Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. An 16 Spielorten finden die Partien mit den Stars statt, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA erstmals seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

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Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während das Nachbarland Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber dieses globalen Ereignisses war.

Nun steigt Kanada als Teil eines Dreier-Projekts ein: Die Organisatoren kürzten eine Liste von 43 möglichen Stadien in 41 Städten auf 16 Arenen. Wer in Nord- und Mittelamerika den Zuschlag erhält, zeigt GOAL.   

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston), USATickets kaufen
10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDTViertelfinale 2: Spanien gegen BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USATickets kaufen
14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/BelgienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/SchweizAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2Miami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTWM-Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 New York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Austragungsorte, Stadien und Kapazitäten der WM 2026

Da die FIFA die WM-Endrunde ab 2026 auf 48 Teams und 80 Spiele erweitert, zeigt die folgende, von der FIFA veröffentlichte Liste die endgültigen Austragungsorte und Stadien:

Vereinigte Staaten

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, war 1994 Schauplatz des WM-Finals, das Brasilien im Elfmeterschießen gegen Italien gewann, und steht neben Milliarden-Dollar-Bauwerken wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium erneut im FIFA-Plan.

Wegen der FIFA-Regeln zum Stadion-Sponsoring trägt das Gillette Stadium während des Turniers den Namen "Boston Stadium".

Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.

StadtStadionKapazität
AtlantaMercedes-Benz-Stadion68.239
BostonGillette-Stadion64.146
DallasAT&T-Stadion70.649
HoustonNRG-Stadion68.777
Kansas CityArrowhead-Stadion69.045
Los AngelesSoFi-Stadion70.492
MiamiHard Rock Stadium64.478
New York/New JerseyMetLife-Stadion80.663
PhiladelphiaLincoln Financial Field68.324
San Francisco/Bay AreaLevi’s Stadium68.827
SeattleLumen Field66.925

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Kanada

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

Das BC Place in Vancouver spielte bereits zuvor eine wichtige Rolle bei Weltmeisterschaftsveranstaltungen, nachdem es 2015 Austragungsort des Frauenfinales war, geriet jedoch erst im März 2022 wieder ins Gespräch, als sich Montreal aus dem Rennen zurückzog.

StadtStadionKapazität
TorontoBMO Field43.036
VancouverBC Place52.497

Mexiko

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

Im Estadio Azteca holten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits den WM-Titel. Dort findet am 11. Juni 2026 das Eröffnungsspiel und weitere wichtige Partien statt.

StadtStadionKapazität
GuadalajaraEstadio Akron45.664
Mexiko-StadtEstadio Azteca80.824
MonterreyEstadio BBVA51.243

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