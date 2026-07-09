Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. An 16 Spielorten finden die Partien mit den Stars statt, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA erstmals seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.

Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während das Nachbarland Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber dieses globalen Ereignisses war.

Nun steigt Kanada als Teil eines Dreier-Projekts ein: Die Organisatoren kürzten eine Liste von 43 möglichen Stadien in 41 Städten auf 16 Arenen. Wer in Nord- und Mittelamerika den Zuschlag erhält, zeigt GOAL.

Datum & Anstoßzeit Spieldetails Austragungsort Tickets 9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko Gillette Stadium (Boston), USA Tickets kaufen 10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien SoFi Stadium (Los Angeles), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT Viertelfinale 3: Norwegen gegen England Hard Rock Stadium (Miami), USA Tickets kaufen 11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz Arrowhead Stadium (Kansas City), USA Tickets kaufen 14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien Dallas Stadium, USA Tickets kaufen 15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz Atlanta-Stadion, USA Tickets kaufen 18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2 Miami Stadium, USA Tickets kaufen 19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT WM-Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 New York New Jersey Stadium, USA Tickets kaufen

Austragungsorte, Stadien und Kapazitäten der WM 2026

Da die FIFA die WM-Endrunde ab 2026 auf 48 Teams und 80 Spiele erweitert, zeigt die folgende, von der FIFA veröffentlichte Liste die endgültigen Austragungsorte und Stadien:

Vereinigte Staaten

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Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, war 1994 Schauplatz des WM-Finals, das Brasilien im Elfmeterschießen gegen Italien gewann, und steht neben Milliarden-Dollar-Bauwerken wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium erneut im FIFA-Plan.

Wegen der FIFA-Regeln zum Stadion-Sponsoring trägt das Gillette Stadium während des Turniers den Namen "Boston Stadium".

Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.

Stadt Stadion Kapazität Atlanta Mercedes-Benz-Stadion 68.239 Boston Gillette-Stadion 64.146 Dallas AT&T-Stadion 70.649 Houston NRG-Stadion 68.777 Kansas City Arrowhead-Stadion 69.045 Los Angeles SoFi-Stadion 70.492 Miami Hard Rock Stadium 64.478 New York/New Jersey MetLife-Stadion 80.663 Philadelphia Lincoln Financial Field 68.324 San Francisco/Bay Area Levi’s Stadium 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Kanada

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Das BC Place in Vancouver spielte bereits zuvor eine wichtige Rolle bei Weltmeisterschaftsveranstaltungen, nachdem es 2015 Austragungsort des Frauenfinales war, geriet jedoch erst im März 2022 wieder ins Gespräch, als sich Montreal aus dem Rennen zurückzog.

Stadt Stadion Kapazität Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

Mexiko

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Im Estadio Azteca holten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits den WM-Titel. Dort findet am 11. Juni 2026 das Eröffnungsspiel und weitere wichtige Partien statt.