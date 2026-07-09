Die Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko richten die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam aus. An 16 Spielorten finden die Partien mit den Stars statt, wenn das Flaggschiff-Event der FIFA erstmals seit 1994 wieder nach Amerika zurückkehrt.
Die USA lieferten damals ein großes Spektakel, während das Nachbarland Mexiko bereits zweimal – 1970 und 1986 – Gastgeber dieses globalen Ereignisses war.
Nun steigt Kanada als Teil eines Dreier-Projekts ein: Die Organisatoren kürzten eine Liste von 43 möglichen Stadien in 41 Städten auf 16 Arenen. Wer in Nord- und Mittelamerika den Zuschlag erhält, zeigt GOAL.
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko
|Gillette Stadium (Boston), USA
|Tickets kaufen
|10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT
|Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien
|SoFi Stadium (Los Angeles), USA
|Tickets kaufen
|11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 3: Norwegen gegen England
|Hard Rock Stadium (Miami), USA
|Tickets kaufen
|11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT
|Viertelfinale 4: Argentinien gegen die Schweiz
|Arrowhead Stadium (Kansas City), USA
|Tickets kaufen
|14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT
|Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien
|Dallas Stadium, USA
|Tickets kaufen
|15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT
|Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Schweiz
|Atlanta-Stadion, USA
|Tickets kaufen
|18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2
|Miami Stadium, USA
|Tickets kaufen
|19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|WM-Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2
|New York New Jersey Stadium, USA
|Tickets kaufen
Austragungsorte, Stadien und Kapazitäten der WM 2026
Da die FIFA die WM-Endrunde ab 2026 auf 48 Teams und 80 Spiele erweitert, zeigt die folgende, von der FIFA veröffentlichte Liste die endgültigen Austragungsorte und Stadien:
Vereinigte StaatenGetty
Das Rose Bowl in Pasadena, Kalifornien, war 1994 Schauplatz des WM-Finals, das Brasilien im Elfmeterschießen gegen Italien gewann, und steht neben Milliarden-Dollar-Bauwerken wie dem AT&T Stadium und dem Mercedes-Benz Stadium erneut im FIFA-Plan.
Wegen der FIFA-Regeln zum Stadion-Sponsoring trägt das Gillette Stadium während des Turniers den Namen "Boston Stadium".
Das MetLife Stadium in East Rutherford richtet das Finale aus.
|Stadt
|Stadion
|Kapazität
|Atlanta
|Mercedes-Benz-Stadion
|68.239
|Boston
|Gillette-Stadion
|64.146
|Dallas
|AT&T-Stadion
|70.649
|Houston
|NRG-Stadion
|68.777
|Kansas City
|Arrowhead-Stadion
|69.045
|Los Angeles
|SoFi-Stadion
|70.492
|Miami
|Hard Rock Stadium
|64.478
|New York/New Jersey
|MetLife-Stadion
|80.663
|Philadelphia
|Lincoln Financial Field
|68.324
|San Francisco/Bay Area
|Levi’s Stadium
|68.827
|Seattle
|Lumen Field
|66.925
KanadaGetty
Das BC Place in Vancouver spielte bereits zuvor eine wichtige Rolle bei Weltmeisterschaftsveranstaltungen, nachdem es 2015 Austragungsort des Frauenfinales war, geriet jedoch erst im März 2022 wieder ins Gespräch, als sich Montreal aus dem Rennen zurückzog.
|Stadt
|Stadion
|Kapazität
|Toronto
|BMO Field
|43.036
|Vancouver
|BC Place
|52.497
MexikoGetty
Im Estadio Azteca holten die brasilianischen und argentinischen Ikonen Pelé und Diego Maradona bereits den WM-Titel. Dort findet am 11. Juni 2026 das Eröffnungsspiel und weitere wichtige Partien statt.
|Stadt
|Stadion
|Kapazität
|Guadalajara
|Estadio Akron
|45.664
|Mexiko-Stadt
|Estadio Azteca
|80.824
|Monterrey
|Estadio BBVA
|51.243