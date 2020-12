Leicester City - Manchester United: Der Boxing Day der Premier League heute live im TV und LIVE-STREAM

Zweiter Weihnachtsfeiertag - traditionell lädt die Premier League heute zum Boxing Day. Goal zeigt, wie Leicester - ManUnited LIVE übertragen wird.

Boxing Day in der Premier League: Für Fans des englischen Spitzenfußballs ist heute ein doppelter Feiertag - schließlich gibt es den ganzen Tag über Premier League zu sehen. Los geht es heute mit der Begegnung zwischen und , Anpfiff ist um 13.30 Uhr im King Power Stadium.

Die Begegnung ist ein wahres Spitzenspiel: Leicester auf der Zwei, United auf der Drei - Duelle zwischen Tabellennachbarn sind immer gerne gesehen, wenn sie dann auch noch so hoch in der Tabelle zu finden sind, kann es nicht mehr besser werden!

Wie schon 2016 ist Leicester die positive Überraschung der Saison und profitiert unter anderem auch davon, dass (8.) und der (15.) nicht da sind, wo sie erwartet wurden. Dabei haben die Foxes aktuell einen Punkt Vorsprung auf den heutigen Gegner aus Manchester, allerdings hat das Team aus dem Old Trafford ein Spiel weniger in dieser Saison absolviert.

Welches der beiden Teams kann sich weiter hinter dem festsetzen? Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die Übertragung der Premier League am Boxing Day.

Leicester City gegen Manchester United: Die Premier League am Boxing Day im Überblick

Begegnung Leicester City vs. Manchester United Wettbewerb Premier League, 15. Spieltag Datum Samstag, 26. Dezember, 20.45 Uhr Ort King Power Stadium | Leicester Zuschauer Keine Schiedsrichter Michael Dean

Leicester City - Manchester United: Premier League heute LIVE im TV verfolgen - So läuft der 2. Weihnachtsfeiertag im Fernsehen ab

2. Weihnachtsfeiertag, die Bescherung und das gute Essen liegt schon in der Vergangenheit - wie wäre es mit ein wenig Sport im TV?

Schließlich gibt es ja heute einige Spiele, die man nicht verpassen sollte. Aber wird die Premier League heute überhaupt LIVE im TV übertragen?

Leicester City vs. Manchester United: Sky überträgt die Premier League am Boxing Day

Hier liefern wir Euch unser Weihnachtsgeschenk - wenn auch mit ein wenig Verspätung: Der Boxing Day wird im Fernsehen ausgestrahlt! Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte an der Premier League gesichert und überträgt jedes Spiel in dieser Saison.

Leicester City gegen Manchester United wird heute auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD übertragen. Die Übertragung beginnt heute bereits um 13.00 Uhr - Ihr bekommt also zum Feiertag eine halbe Stunde Vorlauf geschenkt.

City - United: So läuft die Sky-Übertragung heute LIVE ab

Anstoß : 13.30 Uhr

: 13.30 Uhr Beginn der Übertragung: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Fernsehsender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Kommentator: Toni Tomic

#OnThisDay in 2017, @Vardy7 scored his 50th Premier League goal in a 2-2 draw with our Boxing Day opponents! 🔵#LeiMun pic.twitter.com/iAKVv2u3v4 — Leicester City (@LCFC) December 23, 2020

Premier League am Boxing Day: Leicester City gegen ManUnited kostenlos? So teuer ist Sky

Eine Sache solltet ihr aber beachten: Da Sky ein Pay-TV-Sender ist müsst ihr dafür bezahlen. Das System bei Sky ist folgendermaßen: Das Programm ist in unterschiedliche Pakete unterteilt, und man hat nur Zugriff auf die Events, die in den jeweiligen Paketen enthalten sind.

Wenn ihr also das Sport-Paket bucht, ist , Premier League und Formel 1 enthalten - für die müsstet ihr allerdings das "Bundesliga"-Paket buchen. Eine Übersicht zu Paketen, Abonnements, Preisen und Kosten findet ihr auf der Website von Sky.

Leicester City vs. Manchester United: Den Boxing Day der Premier League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Es ist kein TV-Gerät zuhause, aber das Bedürfnis nach LIVE-Fußball hat auch über Weihnachten nicht abgenommen? Dann könnt ihr euch glücklich schätzen, dass Technik und Forschung schon so weit fortgeschritten sind.

Schließlich ist heutzutage kaum etwas so einfach wie das Streamen: Rund um die Uhr sind LIVE-Events dank des Internets verfügbar. Auch Sky bietet sein Programm im LIVE-STREAM an, dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und das Sky Ticket.

Leicester City - Manchester United: Premier League dank Sky Go streamen

Sky Go ist für Kunden, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben. Dank Sky Go habt ihr keine Mehrkosten, wenn ihr also schon ein Abo abgeschlossen habt ist es kostenlos.

Alles was ihr benötigt ist die kostenlose SkyGo-App (Play Store / App Store) - oder aber ich schaut auf dem PC. Sky Go öffnen, anmelden und den richtigen Stream auswählen - schon habt ihr Zugriff auf den Boxing Day der Premier League.

Manchester United bei Leicester City: So seht ihr die Premier League mit dem Sky Ticket

Mit dem Sky Ticket verhält es sich ein wenig anders: Dieses ist für die Kunden, die noch kein Abonnement bei Sky abgeschlossen haben und das auch nicht langfristig vorhaben.

Mit dem Sky Ticket könnt ihr für kurze Zeit Zugang zu bestimmten Inhalten erhalten - allerdings ist es dann etwas teurer als bei einem langfristigen Abonnement. Dafür ist es unverbindlich. Auch die SkyTicket-App ist kostenlos im Play Store oder App Store zu finden.

This year hasn't been easy so we thank you for being United, #AlwaysUnited ❤️#MUFC 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/gM7gGnrgPZ — Manchester United (@ManUtd) December 23, 2020

Leicester City - Manchester United: Die Highlights der Premier League kostenlos auf YouTube

Sky ist Euch zu teuer, Ihr könnt Euch das Spiel nicht im LIVE-STREAM anschauen? Dann empfehlen wir euch die Highlights!

Diese lädt Sky im Laufe des Tages/der Nacht auf dem Sky-eigenen YouTube-Kanal hoch. Dort kann man sich die Highlights kostenlos anschauen.

Manchester United bei Leicester City: Mit dem Goal LIVE-TICKER stets auf dem aktuellen Stand

Bis zu den Highlights dauert es zu lang, ein Sky-Abo ist nicht drin, aber ihr wollt trotzdem unbedingt auf der Höhe des Geschehens bleiben? Dann solltet ihr auf den folgenden Link klicken: Hier geht es nämlich zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

Tor, Chance, Foul, Karte, Auswechslung, strittige Szene, unterhaltsames Schmankerl: Alles, was im Spiel passiert, wird hier genau dokumentiert und mit Hintergrundwissen belegt. Hier entlang!

Leicester City vs. Manchester United: Die Aufstellungen in der Premier League am Boxing Day

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht und hier eingetragen. Ihr solltet also rechtzeitig wieder in diesem Artikel vorbeischauen, wenn ihr optimal auf das Spiel vorbereitet sein wollt.

