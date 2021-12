Leicester City vs. FC Liverpool heute live: Die Übertragung der Premier League im TV und LIVE-STREAM

Am 20. Spieltag der Saison 2021/22 findet für alle Fans der Premier League noch einmal ein Spitzenspiel statt: Der FC Liverpool ist heute zu Gast bei Leicester City. Angepfiffen wird die Begegnung am heutigen Dienstag um 21 Uhr im King Power Stadium.

Beide Mannschaften gehen nach einer turbulenten und bisher sehr spannenden Saison heute in den letzten Spieltag vor dem Jahreswechsel. Für Liverpool lief die bisherige Saison wie geplant - in der Champions League ist man mühelos ins Achtelfinale eingezogen und in der Liga fehlen nur wenige Punkte zur Tabellenführung. Leicester hingegen muss aufpassen, dass die Saison nicht bereits früh verspielt wird - in der Europa League ist man blamabel ausgeschieden und auch in der Liga könnte es besser laufen.

Nur sechs Tage nachdem man im League Cup aufeinandertraf, geht es heute in die nächste Runde. Wer wird heute gewinnen und wo läuft das Spiel eigentlich live im TV und STREAM? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Leicester City gegen Liverpool heute live: Die Daten zur Begegnung in der Premier League

Wettbewerb: Premier League, 20. Spieltag

Premier League, 20. Spieltag Begegnung: Leicester City vs. FC Liverpool

Leicester City vs. FC Liverpool Datum: Dienstag, 28. Dezember 2021

Dienstag, 28. Dezember 2021 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Leicester, King Power Stadium

Leicester City vs. FC Liverpool heute live im TV: Wird die Premier League im Free-TV übertragen?

Top-Spiel heute in der Premier League - und die derzeitige Tabellenkonstellation verspricht Spannung pur!

Zahlreiche Fans der englischen Liga werden heute wieder vor die Bildschirme des Landes pilgern, um die Partie live zu verfolgen. Doch so viel vorweg: Diese läuft leider nicht im Free-TV, denn nur ein Bezahlsender besitzt die Übertragungsrechte an der Premier League.

Welcher Sender die Partie heute live im TV und STREAM ausstrahlt, verraten wir Euch im folgenden Abschnitt.

Leicester City gegen den FC Liverpool heute live im TV: Sky überträgt die Premier League

Wir haben es ja bereits indirekt verraten: Um das Top-Spiel heute live zu sehen, muss man auf einen Pay-TV-Sender zurückgreifen. In diesem Fall ist es nicht wie so häufig der Sender DAZN, der die LIVE-Rechte an der Premier League besitzt, sondern Sky!

Der Unterföhringer Sender ist in dieser Saison der Premier-League-Spezialist und überträgt somit auch die heutige Begegnung live.

Ab 20.45 Uhr könnt Ihr auf Sky Sport Premier League einschalten und habt somit sogar noch eine 15-minütige Vorberichterstattung zur Begegnung. Den Kommentar zum Spiel liefert Euch heute Florian Schmidt-Sommerfeld.

Ihr seid noch keine Sky-Kunden und möchtet Euch über das Sport-Paket, in dem die Premier League inkludiert ist, informieren? Dann könnt Ihr hier Infos zum Vertrag nachlesen.

Leicester City vs. FC Liverpool heute live im Internet: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky

Ihr seid keine Kunden bei Sky oder möchtet das Spiel ortsungebunden im Internet verfolgen? Dann bietet Euch Sky zwei Lösungen an, um diese Probleme zu beheben!

Leicester City vs. FC Liverpool heute live im Internet: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky Go

Seid Ihr bereits Kunde bei Sky, möchtet Euch das Spiel aber unterwegs in Bus, Bahn oder bei Freunden auf Eurem Desktop, Handy oder Tablet ansehen? Dann empfiehlt sich Sky Go für Euch! Der hauseigene Streamingdienst ist in Eurem Abo bereits enthalten und Ihr müsst Euch lediglich die App auf einem der drei möglichen mobilen Endgeräte installieren und Euch mit Eurer Kundennummer und dem Passwort anmelden.

Einzige Voraussetzung für das Streaming auf Sky Go: eine stabile Internetverbindung. Mit der kostenlosen Streaming-Lösung seht Ihr die Inhalte analog zum linearen LIVE-Programm auf Sky und auch On-Demand-Inhalte lassen sich abrufen.

Leicester City vs. FC Liverpool heute live im Internet: Die Premier League im LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Wenn Ihr noch nicht Kunde bei Sky seid, ist das auch kein Problem! Die zweite Streaming-Alternative: Sky Ticket kann wie DAZN oder Netflix genutzt werden. Ihr entscheidet Euch entweder für die Monatsmitgliedschaft (24,99 Euro pro Monat und jederzeit kündbar) oder die Jahresmitgliedschaft (12 Monate lang 24,99 Euro pro Monat; anschließend 29,99 Euro pro Monat und jederzeit kündbar) und könnt dann die Inhalte Eurer Wahl auf dem Gerät Eurer Wahl (Handy, Desktop, Tablet, Konsole, TV-Stick, Smart-TV, ...) abrufen.

Leicester City gegen den FC Liverpool heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen beider Teams.

Leicester gegen Liverpool heute live und kostenlos verfolgen: Der LIVE-TICKER von GOAL macht es möglich

Auch für all jene, die kein Sky besitzen, gibt es eine einfache Lösung, um trotzdem so gut wie nichts zu verpassen. Der kostenlose LIVE-TICKER, bereitgestellt von GOAL, informiert Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen der Partie und interessante Fakten zur Begegnung - und das völlig kostenlos!

Zum LIVE-TICKER

Keine Premier League? Dafür Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 und vieles mehr exklusiv: Das ist DAZN

Wer im neuen Jahr LIVE-Sport verfolgen möchte, wird um diesen Sender nur schwer herumkommen! Die Sprache ist von DAZN, dem wohl besten Anbieter für LIVE-Sport-Übertragungen, den es hierzulande je gab! Neben der Champions-League-K.-o.-Phase seht Ihr hier zahlreiche europäische und internationale Top-Ligen. Neben Fußball ist hier eigentlich für jeden etwas geboten: Kampfsport, Handball, Basketball, Eishockey und so viel mehr gibt es nur hier!

Dieses riesige Angebot bekommt Ihr bereits ab rund 12,50 Euro pro Monat.

Leicester City vs. FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung in der Übersicht