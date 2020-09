Leeds United: Robin Koch zahlt Lehrgeld, Liverpool-Trainer Jürgen Klopp ist begeistert

Robin Koch war mit Leeds United nah dran an einer Überraschung zum Saisonauftakt bei Meister FC Liverpool. Die Reds siegten spektakulär mit 4:3.

HINTERGRUND

Jürgen Klopp war begeistert. "Was für ein Spiel, was für ein Gegner, war für eine Vorstellung von beiden Teams?", fragte der Teammanager von Englands Meister nach dem 4:3 (3:2) zum Saisonauftakt der Premier League gegen Aufsteiger Leeds United rhetorisch und gab die Antwort gleich selbst: "Ein richtiges Spektakel, ich liebe so etwas!" Matchwinner bei den Reds war der dreifache Torschütze Mohamed Salah

Nicht ganz so überschwänglich war die Gemütsverfassung bei Nationalspieler Robin Koch aufseiten des ehemaligen Europapokalfinalisten der Landesmeister, der nach 16 Jahren Abstinenz wieder Premier-League-Luft schnuppern darf. Der Ex-Freiburger war an den ersten beiden Gegentoren beteiligt, musste erstes Lehrgeld auf der Insel zahlen.

: Robin Koch begünstigte zwei Liverpool-Tore

"Natürlich bin ich stolz auf mein erstes Spiel in der Premier League, aber selbstverständlich auch enttäuscht über das Ergebnis", sagte der 24-Jährige dem SID. Allerdings zeigte Leeds große Moral, lieferte dem Champions-League-Sieger von 2019 ein über weite Strecken ebenbürtiges Duell. "Wir haben als Team stark gekämpft, über weite Strecken gut gespielt und viel Charakter gezeigt", sagte Koch: "Darauf können wir stolz sein."

Schon in der vierten Minute verwandelte Salah einen von Koch verursachten Handelfmeter, kurz vor der Pause traf der Ägypter ein zweites Mal (33.). Auch beim Treffer von Liverpools Abwehrmann Virgil van Dijk verlor Koch das entscheidende Kopfballduell (20.). Doch die couragierte Spielweise von Leeds brachte Liverpool in Bedrängnis.



Bild: Getty Images

Mehr Teams

Klopp war klar, dass das Defensivverhalten der Reds zum Auftakt noch Luft noch oben lässt: "Wir hatten Probleme in der Abwehr, deshalb hat Leeds auch dreimal getroffen." Der Liverpool-Coach lobte aber auch die Vorstellung seiner Schützlinge in der Vorwärtsbewegung: "Ich wirklich glücklich über die Dinge, die wir mit Ball angestellt haben."

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp "total zufrieden"

Entsprechend positiv fiel Klopps Fazit aus: "Ich bin total zufrieden mit dem Spiel. Offensiv war es gut, in der Defensive können wir es besser." Die Gäste glichen schließlich dreimal aus (12./30./66.). Salah (87., Foulelfmeter) war es vorbehalten, die Entscheidung zugunsten des Titelverteidigers herbeizuführen.

United-Coach Marcelo Bielsa war indes nicht ganz zufrieden: "Wir waren im Abschluss sehr effizient, ich hätte mir aber gewünscht, dass wir mehr Chancen herausgespielt hätten. Und wir haben vier Gegentore kassiert, viele dieser Treffer wären vermeidbar gewesen."

Das dürfte Koch ähnlich gesehen haben.