So seht Ihr Leeds United gegen Tottenham Hotspur mit einem VPN

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. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 07:30 Elland Road

Leeds United empfängt Tottenham Hotspur in der Premier League an der Elland Road. Beide Mannschaften wollen ihre jüngsten Leistungsschwankungen hinter sich lassen und in der Tabelle klettern.

Die Mannschaft von Daniel Farke findet nicht in ihren Rhythmus: Sie hat keines ihrer letzten vier Ligaspiele gewonnen und ist auf Platz zwölf abgerutscht. Die Heimniederlage gegen Bournemouth im letzten Spiel dürfte die Fans an der Elland Road frustriert haben. Leeds muss nun eine Reaktion zeigen.

Tottenham reist in besserer Verfassung nach West Yorkshire und hat drei seiner letzten fünf Premier-League-Spiele gewonnen. Die Mannschaft von Roberto De Zerbi bezwang Chelsea und Crystal Palace in ihren beiden jüngsten Ligaspielen jeweils mit 2:0. Das deutet darauf hin, dass sie zum richtigen Zeitpunkt Selbstvertrauen aufbaut.

Tottenham geht mit Verletzungssorgen in die Partie: Mehrere Spieler der ersten Mannschaft fallen aus. Die Rückkehr von Lucas Bergvall nach Knieproblemen könnte De Zerbi allerdings eine zusätzliche Option im Mittelfeld geben. Auch Leeds muss auf zwei wichtige Spieler verzichten, sodass die Kaderbreite für beide Trainerbänke eine Rolle spielen wird.

Abseits des Platzes sorgte Tottenhams Transfersituation in dieser Woche für Aufmerksamkeit: Berichten zufolge sind Barcelona, Napoli und Juventus mit Blick auf den Januar an Lucas Bergvall interessiert. Tottenham beharrt darauf, dass vor einem Abgang zunächst ein Ersatz gefunden werden müsste. Der Schwede dürfte daher vorerst in Nord-London bleiben.

Leeds plant unterdessen ebenfalls für den Januar. Der Klub beobachtet den malischen Mittelfeldspieler Issouf Sissokho, während Farke nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld sucht.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Leeds United gegen Tottenham Hotspur sehen könnt.

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