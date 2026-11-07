So sehen Sie Leeds United gegen Tottenham Hotspur mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 07:30 Elland Road

Leeds United empfängt Tottenham Hotspur in der Premier League an der Elland Road. Beide Mannschaften wollen ihre zuletzt schwankenden Leistungen hinter sich lassen und in der Tabelle klettern.

Die Mannschaft von Daniel Farke findet derzeit nicht in die Spur: Seit vier Ligaspielen wartet sie auf einen Sieg und ist auf Platz zwölf abgerutscht. Die Heimniederlage gegen Bournemouth im letzten Spiel dürfte die Fans an der Elland Road frustriert haben. Leeds muss nun eine Reaktion zeigen.

Tottenham reist in besserer Verfassung nach West Yorkshire, nachdem die Mannschaft drei ihrer letzten fünf Premier-League-Spiele gewonnen hat. Das Team von Roberto De Zerbi besiegte Chelsea und Crystal Palace in seinen beiden jüngsten Ligaspielen jeweils mit 2:0 und scheint zum richtigen Zeitpunkt an Selbstvertrauen zu gewinnen.

Tottenham plagen vor der Partie Verletzungssorgen, mehrere Stammspieler fallen aus. Die Rückkehr von Lucas Bergvall nach Knieproblemen könnte De Zerbi jedoch eine zusätzliche Option im Mittelfeld geben. Auch Leeds muss auf einige wichtige Spieler verzichten, sodass die Breite des Kaders für beide Trainerteams eine Rolle spielen wird.

Abseits des Platzes sorgte Tottenhams Transfersituation in dieser Woche für Aufmerksamkeit: Berichte bringen Lucas Bergvall vor dem Januar mit Barcelona, Napoli und Juventus in Verbindung. Tottenham besteht darauf, dass vor einem möglichen Abgang zunächst ein Ersatz verpflichtet werden müsste. Der Schwede dürfte daher vorerst im Norden Londons bleiben.

Auch Leeds plant für Januar: Der Klub beobachtet den malischen Mittelfeldspieler Issouf Sissokho, während Farke nach Verstärkungen für das Zentrum sucht.