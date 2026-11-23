So sehen Sie Lecco gegen Lumezzane mit einem VPN

Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Besorgen Sie sich ein zuverlässiges VPN . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Schweiz RAI 2

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Übertragungsanbieter auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und suchen Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Lecco empfängt Lumezzane zu einem Spiel in der Gruppe A der Serie C. Dabei trifft eine Mannschaft in guter Form auf eine, die nach Erfolgserlebnissen sucht. Das sollten Sie vor der Partie wissen.

Lecco steht in der Gruppe auf Platz sieben und ist in den vergangenen fünf Ligaspielen ungeschlagen geblieben. Am 15. November spielte das Team 1:1 gegen Novara. Zuvor hatte es Juventus Next Gen und Dolomiti Bellunesi nacheinander besiegt.

Vor allem die Offensive überzeugte. Lecco erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore, unter anderem beim 5:0-Auswärtssieg gegen Pro Vercelli, und kassierte nur drei Gegentore.

Lumezzane durchlebt eine schwierigere Phase. Am 14. November verlor das Team zu Hause mit 1:2 gegen Trento und holte aus den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg.

Dieser Sieg war ein 1:0 gegen Alcione Milano zu Beginn des Monats. Lumezzane erzielte in jedem der vergangenen fünf Spiele ein Tor und kassierte in diesem Zeitraum acht Gegentore.

Die bisherigen Duelle deuten auf eine enge Partie hin. Im April trennten sich die Mannschaften in Lecco 2:2, im Dezember spielten sie 1:1. Zuletzt konnte sich also keines der beiden Teams entscheidend absetzen.

Nachfolgend finden Sie alles Wissenswerte zur Übertragung, zu den Team-News und zu den Zahlen hinter diesem Duell in der Serie C.

Team-News und Kader