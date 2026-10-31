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Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce gegen Genoa wird live auf DAZN, NOW und Sky Sport übertragen. Im Folgenden finden Sie die Möglichkeiten, ein Abo abzuschließen und das Spiel zu verfolgen.

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Lecce empfängt Genoa im Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare zu einem Serie-A-Duell zwischen zwei Mannschaften, die im Mittelfeld der Tabelle dicht beieinanderliegen.

Die Mannschaft von Eusebio Di Francesco geht in einer schwierigen Phase in die Partie: Vier Niederlagen in den vergangenen fünf Ligaspielen zeigen, dass es Lecce an Konstanz fehlt. Der jüngste Auftritt, eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Frosinone, hat die Sorgen bei Lecce verstärkt.

Genoa reist dagegen mit einer ganz anderen Stimmung ins Via del Mare. Die Mannschaft von Daniele De Rossi schlug Juventus am Mittwochabend im Ferraris mit 2:0. Der Sieg hat im Umfeld von Genoa für neuen Schwung gesorgt und die Tabellenposition gefestigt.

Für Lecce ist es eine Partie, in der sich die Mannschaft keinen Fehltritt erlauben darf. Lecce muss mehrere schwerwiegende Ausfälle verkraften. Zudem erschwert die Sperre von Kialonda Gaspar Di Francescos Planungen in der Abwehr zusätzlich.

De Rossi kann seinerseits auf einen Kader zählen, der in den vergangenen Wochen Stabilität gezeigt hat und drei der letzten vier Ligaspiele gewann. Genoa will seine gute Form auch auswärts bestätigen.

Im Folgenden finden Sie alle Informationen dazu, wie Sie die Partie live im TV und im Livestream verfolgen können.

Team-News

Lecce muss verletzungsbedingt auf Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti und Medon Berisha verzichten, während Kialonda Gaspar gesperrt ist. Di Francesco dürfte auf folgende voraussichtliche Startelf setzen: Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro; Gandelman, Maleh, Ngom; Gallo, Veiga; Esteban.

Genoa muss verletzungsbedingt auf Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh und Lorenzo Venturino verzichten. De Rossi dürfte folgende voraussichtliche Startelf aufbieten: Bijlow; Vasquez, Oestigard, Marcandalli; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup; Vitinha, Osmajic. In den Stunden vor dem Anpfiff werden weitere Informationen erwartet.

Aktuelle Form

Lecce verbuchte in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen einen Sieg und vier Niederlagen, bei neun erzielten und elf kassierten Toren. Die Mannschaft kommt von einer deutlichen 1:5-Niederlage gegen Frosinone, der eine 0:2-Pleite gegen Juventus vorausging. Der einzige Lichtblick der jüngeren Vergangenheit bleibt der klare 3:0-Sieg gegen Udinese. Die Mannschaft von Di Francesco hat seit drei Spielen nicht gewonnen.

Genoa kommt in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend auf drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen, bei sechs erzielten und vier kassierten Toren. Zuletzt gewann Genoa im Ferraris mit 2:0 gegen Juventus, zuvor hatte die Mannschaft Venezia mit 1:0 besiegt. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Roma in der Liga und gegen Rapid Bukarest in einem Freundschaftsspiel.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften datiert vom 24. Mai 2026, als sich Lecce in der Serie A zu Hause mit 1:0 durchsetzte. Die Bilanz der letzten fünf Duelle ist ausgeglichen: Genoa gewann zweimal, Lecce einmal, hinzu kommen zwei Unentschieden. Bei den letzten beiden Begegnungen im Via del Mare gewann jede Mannschaft einmal.

Tabelle

In der Serie A steht Lecce auf Platz 14, Genoa auf Platz 13. Die beiden Mannschaften trennt in der Tabelle nur ein Punkt.

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