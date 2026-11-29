Lecce gegen Atalanta wird von DAZN Italia live im TV und Stream übertragen. Unten findet Ihr den Anbieter und den Link, über den Ihr das Spiel live sehen könnt.

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Italien Serie A - Spielwoche 13 30. Nov. 2026 - 12:30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce empfängt Atalanta am 13. Spieltag der Serie A im Stadio Via del Mare. Die Partie findet am Montag, 30. November, um 18.30 Uhr statt.

Lecce steckt in einer schwierigen Phase. Aus den letzten fünf Ligaspielen holte das Team nur ein Unentschieden bei vier Niederlagen, zuletzt verlor es mit 0:3 gegen Lazio. Der einzige Heimsieg der Saison gelang Mitte September gegen Monza.

Atalanta hat zuletzt zweimal in Folge einen Rückstand aufgeholt. Auf ein 4:4 gegen Inter Mailand folgte ein 3:2-Sieg gegen Borac Banja Luka in der Conference League, nachdem das Team bis zur 86. Minute mit 0:2 zurückgelegen hatte.

In der Liga fehlt der Mannschaft von Maurizio Sarri allerdings die Konstanz. Atalanta ist mit 15 Punkten Zwölfter, Lecce belegt Rang 15.

Sarri hat mit Nikola Krstovic einen ehemaligen Lecce-Spieler in seinen Reihen, der derzeit in starker Form ist und auch in Bosnien traf. Marco Carnesecchi fällt dagegen weiterhin aus, sodass erneut Sportiello im Tor steht.

Eusebio Di Francesco will vor heimischem Publikum Punkte holen und in der Tabelle klettern. Hier findet Ihr alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Team-News

Lecce-Trainer Eusebio Di Francesco muss auf die verletzten Santiago Pierotti und Mohamed Kaba verzichten. Gesperrt ist niemand. In der voraussichtlichen Startelf steht Falcone im Tor. Die Abwehr bilden Tiago Gabriel, Veiga, Gallo und Siebert, im Mittelfeld spielen Coulibaly und Maleh, davor Fofana, Geubbels, Fatah und N'Dri.

Atalanta-Trainer Maurizio Sarri fehlen die verletzten Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou und Marco Carnesecchi. Gesperrt ist niemand. In der voraussichtlichen Startelf steht Sportiello im Tor. Kolasinac, Bellanova, Scalvini und Zappacosta bilden die Abwehr, Ederson und Kessie spielen im Mittelfeld. Hinter Krstovic stehen Zalewski, De Ketelaere und Elmas. Mögliche Änderungen werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Aktuelle Form

Lecce blieb in den letzten fünf Spielen sieglos und holte ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Zuletzt gab es eine Niederlage gegen Lazio (0:3). Die weiteren Niederlagen kassierte das Team gegen Genua (1:2), Frosinone (5:1) und Juventus (0:2). Gegen Turin spielte Lecce 1:1. Dabei erzielte das Team drei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Atalanta verbuchte zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team in der Conference League auswärts bei Borac Banja Luka mit 3:2. Dazu kommen das 4:4 gegen Inter Mailand und das 1:0 in Monza. Die deutlichste Niederlage war das 0:3 gegen Parma. Atalanta erzielte zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das letzte Duell fand am 6. April 2026 in der Serie A statt. Atalanta gewann auswärts bei Lecce mit 3:0. Von den fünf betrachteten Begegnungen gewann Atalanta vier und spielte einmal unentschieden. Eine Niederlage gab es nicht. Atalanta erzielte 14 Tore, Lecce zwei.

Tabelle

In der Serie A steht Lecce auf Platz 15, Atalanta belegt Rang zwölf.