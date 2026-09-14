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"Lebensfreude, Gemeinschaft und Vielfalt": FC Bayern präsentiert blumiges Sondertrikot für das Oktoberfest

Bundesliga
Bayern München - Union Berlin
Bayern München
Union Berlin

Blumig bunt: Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat vor dem Auftakt des Münchner Oktoberfestes sein neues Wiesn-Trikot präsentiert.

Das Dress bringe "auch in diesem Jahr das besondere Gefühl der Wiesn auf den Platz", schrieb der Klub. Man wolle damit "all das feiern, was die Wiesn so besonders macht: Lebensfreude, Gemeinschaft und Vielfalt."

Das adidas-Trikot mit floralem Muster und Oktoberfest-Logo im Nackenbereich wird der FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen Union Berlin tragen. Die Wiesn startet am Samstag. Wegen der langen Länderspielpause findet während der Oktoberfest-Zeit kein weiteres Spiel der Münchner mehr statt.

Der FC Bayern geht anders als in den vergangenen Jahren "nur" als Tabellenvierter in den nächsten Spieltag. Nach dem 2:1 am Sonntagabend bei Aufsteiger SV Elversberg steht der Titelverteidiger bei sieben Punkten.

Mit perfekter Ausbeute und neun Zählern grüßen der SC Freiburg und der BVB von der Spitze. Der FC Augsburg ist punktgleich mit dem Münchner Nachbarn, weist aber das bessere Torverhältnis auf.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele im Überblick

  • 18. September 2026 (Freitag) – 20:30 Uhr
    Gegner: 1. FC Union Berlin (Bundesliga, Heimspiel)
  • 10. Oktober 2026 (Samstag) – 15:30 Uhr
    Gegner: FC Augsburg (Bundesliga, Auswärtsspiel)
  • 13. Oktober 2026 (Dienstag) – 21:00 Uhr
    Gegner: Viking Stavanger (UEFA Champions League, Auswärtsspiel)
  • 17. Oktober 2026 (Samstag) – 18:30 Uhr
    Gegner: RB Leipzig (Bundesliga, Heimspiel)
  • 21. Oktober 2026 (Mittwoch) – 21:00 Uhr
    Gegner: FC Arsenal (UEFA Champions League, Heimspiel)
  • 25. Oktober 2026 (Sonntag) – 17:30 Uhr
    Gegner: SC Freiburg (Bundesliga, Auswärtsspiel)
  • 28. Oktober 2026 (Mittwoch) – 20:45 Uhr
    Gegner: 1. FC Magdeburg (DFB-Pokal, 2. Runde, Heimspiel)
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