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Ein Leak des neuen Auswärtstrikots für das DFB-Team sorgt für Entsetzen bei den Fans.

Die adidas-Ära bei der deutschen Männer-Nationalmannschaft ist seit dem Kantersieg über die Niederlande in der Nations League offiziell beendet. Nun ist Nike am Werk. Ein Leak des neuen Auswärtstrikots sorgt jedoch für mächtig Unmut bei den Fans.

Nach Informationen des in Sachen Trikots für gewöhnlich gut informierten Portals Footy Headlines besticht das neue Jersey für Gastspiele mit einem durchaus ungewöhnlichen Design, welches zu 90 Prozent mit dem Original übereinstimmen soll.

Zwar orientiert sich das Trikot dem Leak zu Folge an der Tradition grüner deutscher Auswärtstrikots, hat jedoch reichlich wenig mit den adidas-Vorgängern zu tun. Im Mittelpunkt stehen mintgrüne Linien, die sich über einen schwarzen Grundstoff ziehen und eine Art optische Täuschung hervorrufen. Das Raster im Bauch-Bereich verändert zudem die Form, weshalb es so wirkt, als würde sich das Trikot in die Länge ziehen.

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Außerdem verlaufen orangefarbene und bernsteinfarbene Streifen quer über die Brust. An den Seiten und Ärmeln finden sich obendrein goldene Elemente. Das legendäre Nike-Wappen und das des DFB ist außerdem in Neongelb gehalten, was auch für die abgrenzenden Linien um das Muster herum gilt. Der Kragen kommt in schlichtem Schwarz daher, um das Design abzurunden. Für die Frauen soll es hingegen eine pinke Variante in einem ähnlichen Stil geben.

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Warum stellt adidas die Trikots von Deutschland nicht mehr her?

Unter dem X-Post von Footy Headlines finden sich weitestgehend negative Kommentare von deutschen Usern, die das schlichte Design von adidas vermissen. Der ein oder andere fühlt sich auch an Weihnachtspullover, auch "Ugly Christmas Sweater" genannt, oder an die ausgefallenen Trikots der jamaikanischen Nationalmannschaft erinnert. Gleichwohl hatte beispielsweise auch das pinke Auswärtstrikot von adidas zur Heim-EM 2024 für gemischte Reaktionen gesorgt, entpuppte sich letztlich aber als Verkaufsschlager.

Das deutsche Heimtrikot von Nike fällt laut Footy Headlines hingegen äußerst schlicht aus. Es ist demnach fast ausschließlich in Weiß gehalten und hat einen schwarzen Kragen. Das einzige Design-Element stellen dünne schwarze Streifen an der Seite dar. Darauf hatte bereits während der WM 2026 eine Guerilla-Aktion unter dem Wortspiel-Motto "Hallo New Jersey" vor dem letzten deutschen Gruppenspiel gegen Ecuador hingewiesen.

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Der erste Nike-Trikotsatz für das DFB-Team wird Anfang des Jahres erscheinen. Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest. Adidas begleitete die Nationalmannschaft über 70 Jahre lang. Im März 2024 gab der DFB bekannt, dass er ab Januar 2027 bis 2034 eine Partnerschaft mit Nike eingehen wird. Der US-Konzern soll dem DFB dem Vernehmen nach künftig 100 Millionen Euro pro Jahr zahlen.