Lea Schüller: Alter, Verein, Länderspiele - die deutschen Spielerinnen bei der Frauen-EM 2022

Am 6. Juli startet die EM in England - und Deutschland ist natürlich auch wieder dabei. GOAL wirft in den kommenden Tagen einen Blick auf den Kader.

Die Fußball-EM der Frauen findet ab dem 6. Juli statt! Eröffnet wird das Turnier durch das Spiel England - Österreich, am 8. Juli spielt Deutschland das erste Mal und trifft auf Spanien.

Fünf Jahre ist die letzte EM her, seitdem hat sich im deutschen Kader viel getan. Nicht nur die Trainerin wurde gewechselt, auch die Mannschaft ist eine ganz andere als beim Viertelfinal-Aus bei der EM 2017.

Sie gehört zu den wichtigsten Spielerinnen ihres Vereins und der Nationalmannschaft und ist für die Tore zuständig - die Rede ist natürlich von Lea Schüller. GOAL wirft einen Blick auf ihre bisherige Karriere.

Fußball-EM der Frauen: Die EM auf einem Blick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Lea Schüller bei der Fußball-EM der Frauen: Alter, Verein, Länderspiele

Sie ist die amtierende Torschützenkönigin der Bundesliga: Lea Schüller gehört zu den torgefährlichsten Spielerinnen in ihrer Generation. 16 Tore in 22 Spielen erzielte sie in dieser Saison, seit ihrer Ankunft beim FC Bayern München traf sie 32-mal in 42 Partien.

Doch der Reihe nach: Am 12. November 1997 kam Lea Schüller auf die Welt. Der Geburtsort: Tönisvorst, ein Vorort im Westen Krefelds. Im Nachbarort Hüls fing sie als Kind mit dem Fußball an - bis sie knapp 15 Jahre alt war.

Debüt mit gerade einmal 16 Jahren: So früh wurde Lea Schüller zum Profi

Dann folgte nämlich der Wechsel zur großen SGS Essen: Bei der Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck nahm ihre Karriere eine bemerkenswerte Wendung: Schon nach einem Jahr spielte sie für die deutsche U17-Nationalmannschaft - und auch im Verein ging es bergauf.

Am 1. Dezember 2013, gerade einmal drei Wochen nach ihrem 16. Geburtstag, debütierte sie für die Profimannschaft der SGS Essen in der Bundesliga! Am 26. Februar folgten die ersten beiden Tore. Insgesamt erzielte sie 62 Tore für die Profimannschaft der SGS!

Essen - München - Deutschland: Der Weg zum DFB-Star

Bei Essen machte sie insgesamt 125 Spiele und blieb bis 2020. In dem Sommer entschied sich Schüller nämlich für den nächsten Schritt und wechselte zum FC Bayern München. Dort ist sie unumstrittene Schlüsselspielerin und konnte sich mit den FCB-Frauen 2021 zum deutschen Meister küren.

Und auch in der Nationalmannschaft spielt sie eine große Rolle: 25 Tore in 38 Spielen gelangen ihr bereits. Ihr Debüt gab sie am 20. Oktober 2017 im Spiel gegen Island, wo sie auch gleich ihren ersten Länderspieltreffer erzielte.

Deutschland bei der Frauen-EM 2022: Das ist Lea Schüller

Geburtstag : 12. November 1997 (24 Jahre)

: 12. November 1997 (24 Jahre) Position : Sturm

: Sturm Größe : 173 cm

: 173 cm Geburtsort: Tönisvorst, NRW, Deutschland

Von NRW zum FC Bayern München: Das ist Lea Schüllers Karriere

Stationen Verein Hülser SV | bis 2012 SGS Essen | 2012 - 2020 FC Bayern München | Seit 2020 Profidebüt Verein 1. Dezember 2013 gegen den VfL Wolfsburg Debüt Nationalmannschaft 20. Oktober 2017 gegen Island Nationalmannschaft U17 | Vier Spiele U19 | 15 Spiele U20 | Vier Spiele A-Nationalmannschaft | 38 Spiele

Die DFB-Auswahl bei der Frauen-EM: Der DFB-Kader 2022 mit Lea Schüller

Tor: Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg)

Merle Frohms (Eintracht Frankfurt), Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Almuth Schult (VfL Wolfsburg) Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg),

Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (FC Bayern München), Marina Hegering (FC Bayern München), Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg), Mittelfeld / Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel (Back-Up, TSG Hoffenheim), Jule Brand (TSG Hoffenheim), Klara Bühl (FC Bayern München), Linda Dallmann (FC Bayern München), Sydney Lohmann (FC Bayern München), Lina Magull (FC Bayern München), Lea Schüller (FC Bayern München), Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg), Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Svenja Huth (VfL Wolfsburg), Sara Däbritz (PSG (Paris Saint-Germain))

Am 8. Juli geht es los: Das ist der deutsche Spielplan

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

- Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

- Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK

| 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK

Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Deutschland trifft auf Dänemark, Spanien und Finnland: Die Gruppenphase der Fußball-EM der Frauen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Die Übertragung der EM 2022 im kostenlosen LIVE-STREAM und Fernsehen: So seht ihr das DFB-Team im TV und Internet

Manche Fußball-Anhänger:innen sind in diesem Sommer traurig, da die WM 2022 der Männer in den Winter verschoben werden musste. Aber ganz ehrlich: Wer braucht schon die Männer-WM in einem mehr als umstrittenen Umfeld, wenn man auch die Frauen-EM im kostenlosen Fernsehen verfolgen kann?

ARD, ZDF und DAZN zeigen die Fußball-EM! Durch ZDF und ARD (Das Erste) wird im Wechsel jedes Spiel kostenlos im Internet (per LIVE-STREAM) übertragen, manche Partien, wie die der deutschen Nationalmannschaft, werden im linearen TV ausgestrahlt!

Die kostenlose Übertragung des DFB-Teams im Fernsehen und LIVE-STREAM: Diese Links helfen euch weiter!

Frauen-EM: Die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Überblick