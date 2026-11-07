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Frankreich Ligue 1
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Le Mans gegen Monaco heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Le Mans - AS Monaco
Le Mans
AS Monaco
Frankreich Ligue 1

Alles, was Ihr wissen müsst, um Le Mans gegen Monaco heute live in der Ligue 1 zu sehen.

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Spielvorschau

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10
Stade Marie-Marvingt

Le Mans empfängt Monaco am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Marie-Marvingt zu einem Ligue-1-Spiel. Die beiden Klubs befinden sich in ihren jeweiligen Spielzeiten in sehr unterschiedlichen Situationen.

Das Team von Patrick Videira geht nach vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen in schwacher Form in die Partie. Zuletzt verlor Le Mans mit 0:2 gegen Troyes. In den vergangenen Wochen gelang es der Mannschaft kaum, konstante Leistungen zu zeigen.

Monaco steht auf Platz sieben der Ligue-1-Tabelle und hat durchaus Ambitionen auf einen Europapokalplatz. Die Mannschaft von Filipe Luis erzielte zuletzt allerdings wechselhafte Ergebnisse. Auf eine 1:3-Niederlage gegen Paris FC in der Liga folgte unter der Woche ein 2:0-Sieg gegen FC Nordsjælland in der Conference League.

Lamine Camara ist in dieser Saison einer der einflussreichsten Spieler Monacos. Der 22 Jahre alte senegalesische Nationalspieler bringt in beiden Spielphasen Energie und Qualität ein. Seine Präsenz im Mittelfeld wird entscheidend dafür sein, wie Monaco die Partie im Stade Marie-Marvingt kontrollieren will.

Paris Brunner hat sich in dieser Saison zu Monacos bevorzugter Option im Angriff entwickelt. Der 20-Jährige überzeugt in der Ligue 1 und hat erfahrenere Stürmer in der Rangfolge hinter sich gelassen.

Le Mans muss verletzungsbedingt auf mehrere Spieler der ersten Mannschaft verzichten. Das schränkt Videiras Möglichkeiten ein und erhöht den Druck auf einen Kader, dem gute Ergebnisse ohnehin schwergefallen sind. Auch Monaco hat vor der Partie einige verletzungsbedingte Sorgen.

Lesen Sie weiter, um alle Informationen zur Liveübertragung von Le Mans gegen Monaco zu erhalten, darunter TV-Sender, Livestream-Optionen, Anstoßzeit und die neuesten Mannschaftsmeldungen.

Mannschaftsmeldungen und Kader

Le Mans vs AS Monaco Voraussichtliche Aufstellungen

3-1-4-2
Le Mans crest
Le Mans
LEM
Aufstellung
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
4-2-3-1
N. KocikN. KocikN. BoisseN. BoisseS. YohouS. YohouR. TorrenteR. TorrenteA. RabillardA. RabillardL. CalodatL. CalodatL. BretelleL. BretelleL. BuadesL. BuadesA. LaurayA. LaurayH. DialloH. DialloL. MafoutaL. MafoutaL. HradeckyL. HradeckySadibou SanéSadibou SanéVandersonVandersonF. NazinhoF. NazinhoE. DierE. DierM. AblineM. AblineM. CoulibalyM. CoulibalyL. CamaraL. CamaraA. GolovinA. GolovinD. ZakariaD. ZakariaP. BrunnerP. Brunner
AS Monaco crest
AS Monaco
ASM
3-1-4-2
Le Mans

Startelf

AS Monaco

Trainer

  • P. Videira
  • Luis

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