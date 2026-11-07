So sehen Sie Le Mans gegen Monaco mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit größerer Sicherheit nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Le Mans empfängt Monaco am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Marie-Marvingt zu einem Ligue-1-Spiel. Die beiden Klubs befinden sich in ihren jeweiligen Spielzeiten in sehr unterschiedlichen Situationen.

Das Team von Patrick Videira geht nach vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen in schwacher Form in die Partie. Zuletzt verlor Le Mans mit 0:2 gegen Troyes. In den vergangenen Wochen gelang es der Mannschaft kaum, konstante Leistungen zu zeigen.

Monaco steht auf Platz sieben der Ligue-1-Tabelle und hat durchaus Ambitionen auf einen Europapokalplatz. Die Mannschaft von Filipe Luis erzielte zuletzt allerdings wechselhafte Ergebnisse. Auf eine 1:3-Niederlage gegen Paris FC in der Liga folgte unter der Woche ein 2:0-Sieg gegen FC Nordsjælland in der Conference League.

Lamine Camara ist in dieser Saison einer der einflussreichsten Spieler Monacos. Der 22 Jahre alte senegalesische Nationalspieler bringt in beiden Spielphasen Energie und Qualität ein. Seine Präsenz im Mittelfeld wird entscheidend dafür sein, wie Monaco die Partie im Stade Marie-Marvingt kontrollieren will.

Paris Brunner hat sich in dieser Saison zu Monacos bevorzugter Option im Angriff entwickelt. Der 20-Jährige überzeugt in der Ligue 1 und hat erfahrenere Stürmer in der Rangfolge hinter sich gelassen.

Le Mans muss verletzungsbedingt auf mehrere Spieler der ersten Mannschaft verzichten. Das schränkt Videiras Möglichkeiten ein und erhöht den Druck auf einen Kader, dem gute Ergebnisse ohnehin schwergefallen sind. Auch Monaco hat vor der Partie einige verletzungsbedingte Sorgen.

Lesen Sie weiter, um alle Informationen zur Liveübertragung von Le Mans gegen Monaco zu erhalten, darunter TV-Sender, Livestream-Optionen, Anstoßzeit und die neuesten Mannschaftsmeldungen.

Mannschaftsmeldungen und Kader