So sehen Sie Le Havre gegen Straßburg mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Übertragungsanbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Stade Océane

Le Havre empfängt Straßburg im Stade Oceane zu einem Ligue-1-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die dringend Punkte brauchen.

Die Gastgeber stehen auf dem 18. Tabellenplatz und stecken in einer schweren Krise. Das Team von Valerien Ismael hat seine letzten fünf Ligaspiele allesamt verloren, zuletzt gegen Troyes.

Die Niederlagen gab es gegen unterschiedliche Gegner, darunter Paris Saint-Germain, Marseille und Lorient. Le Havre hat bislang keinen Weg gefunden, seine Leistungen in Punkte umzumünzen.

Straßburg steht auf Platz 16 und damit nur zwei Ränge besser da. Auf Vitor Matos wartet einiges an Arbeit. Zuletzt verlor das Team mit 0:1 gegen Brest und gewann nur eines seiner vergangenen fünf Spiele.

Dieser Sieg war ein 5:1 gegen Auxerre Anfang November. Das Ergebnis zeigte, was die Mannschaft leisten kann, wenn alles zusammenpasst. Seitdem hat sie gegen Toulouse und Brest verloren.

Beide Teams haben zudem verletzte Spieler, was die Entscheidungen bei der Aufstellung beeinflussen wird. Hier finden Sie die bisher bekannten Informationen zur Übertragung.

Offizielle Informationen zur Übertragung von Le Havre gegen Straßburg liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden hier ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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