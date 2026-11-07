So seht Ihr Le Havre gegen Lorient mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Océane

Le Havre empfängt Lorient am Sonntag, 8. November 2026, im Stade Océane. Für beide Vereine, die an entgegengesetzten Enden der Tabelle stehen, ist die Ligue-1-Partie von großer Bedeutung.

Le Havre steht mit nur zwei Punkten aus den ersten neun Spielen am Tabellenende der Ligue 1. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gingen damit verloren. Die Mannschaft von Jair Karam braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Lorient reist in besserer Verfassung an: Der Klub steht auf Platz zwölf und ist seit vier Spielen in der Ligue 1 ungeschlagen. Die jüngste Partie gegen Angers endete torlos, doch die Mannschaft von Alexandre Dujeux stellte ihre Qualität Anfang Oktober mit einem 1:0-Sieg gegen Monaco unter Beweis.

Die Bilanz der direkten Duelle macht Le Havre vor heimischer Kulisse Mut. Im September 2023 gewann die Mannschaft im Stade Océane mit 3:0 gegen Lorient. Beim letzten Aufeinandertreffen an diesem Spielort im September 2025 trennten sich beide Teams 1:1.

Le Havre steckt am Tabellenende fest, während Lorient in die obere Tabellenhälfte vorstoßen will. Für die Gastgeber ist die Partie am Sonntag daher besonders dringlich. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

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