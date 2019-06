Lazio-Star Ciro Immobile offenbar wegen illegalen Wetten im Visier der spanischen Polizei

Einst spielte er bei Borussia Dortmund, nun steht Ciro Immobile im Fokus der Polizei: Der Lazio-Star soll mit illegalen Wetten zu tun gehabt haben.

Der italienische Nationalspieler und frühere Dortmunder Ciro Immobile (29) ist wegen angeblicher Beteiligung an illegalen Wetten offenbar ins Visier der spanischen Polizei geraten. Wie die Zeitung AS unter Berufung auf offizielle Ermittlungsdokumente berichtet, taucht Immobiles Name in einem Gespräch zwischen Carlos Aranda, einem der Hauptbeschuldigten im spanischen Wettskandal um den Erstligisten , und dem Italiener Mattia Mariotti auf.

Demnach habe Aranda, der inzwischen gemeinsam mit dem früheren Real-Madrid-Profi Raul Bravo in Untersuchungshaft sitzt, versucht, ein Spiel des damaligen italienischen Erstligisten Calcio zu manipulieren. Bei Mariotti soll es sich den Untersuchungen zufolge um einen Vertrauten Arandas handeln. Immobile selbst soll als Stammgast in einem illegalen Wettbüro Mariottis verkehren und von dem Italiener auch als besonderer Kunde herausgestellt worden sein.

Schuldspruch würde Zwangsabstieg bedeuten

Im Rahmen des Manipulationsskandals im spanischen Fußball soll das Spiel zwischen Valladolid und dem (0:2) am letzten Spieltag manipuliert worden sein. Ein Ermittler kam zu dem Ergebnis, dass Aranda und Bravo Wetten in Millionenhöhe auf vereinbarte Ergebnisse getätigt hätten. Die Gewinne seien in der Folge auch unter den beteiligten Spielern aufteilt worden, unter besonderem Verdacht steht der ehemalige Valladolid-Kapitän Borja Fernandez.

Valencia sicherte sich mit dem Sieg den vierten Platz in der Primera Division und damit die Teilnahme an der . Beide Tore resultierten aus gravierenden Abwehrfehlern. Auf Antrag des Absteigers FC wurde inzwischen seitens des spanischen Verbandes RFEF ein Ermittlungsverfahren gegen Valladolid eingeleitet. Bei einem Schuldspruch droht dem Klub der Zwangsabstieg.