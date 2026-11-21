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Italien Serie A - Spielwoche 12 21. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio gegen Lecce wird live auf DAZN übertragen. Der Anbieter hält die Rechte an allen 380 Spielen der Serie A 2026/27. Im Folgenden findest Du die Möglichkeiten, die Partie im Livestream zu verfolgen.

Lazio kehrt ins Olimpico zurück, um am Samstag, 21. November 2026, gegen Lecce die Tabellenführung in der Serie A zu verteidigen. Die Partie eröffnet den 14. Spieltag.

Lazio geht in hervorragender Form in die Begegnung: Vier Siege in den vergangenen fünf Ligaspielen, nur unterbrochen von einem Remis, dem 1:1 zu Hause gegen Napoli. Die Mannschaft von Gennaro Gattuso erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer. Dazu kamen deutliche Ergebnisse wie das 6:2 bei Sassuolo und das 3:0 bei Juventus.

Der Tabellen-14. Lecce sucht wichtige Punkte, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen. Die Mannschaft von Eusebio Di Francesco holte aus den vergangenen fünf Spieltagen einen Sieg und ein Remis bei drei Niederlagen. Das jüngste Spiel ohne Niederlage war das 1:1 gegen Torino.

Gattuso kann wieder auf Davide Frattesi zurückgreifen. Er war angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, gilt nach einer Woche regulären Mannschaftstrainings aber als uneingeschränkt einsatzfähig. Auch Albert Gudmundsson ist zurück. Der Isländer hatte wegen einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Schulterverletzung wochenlang gefehlt und ist bereit für einen Einsatz, dürfte aber kaum von Beginn an spielen.

Mattia Zaccagni und Nuno Tavares fallen dagegen weiterhin aus, da sie nicht rechtzeitig fit geworden sind. Pedraza wird auf der linken Seite spielen, während Diogo Leite Sutalo im Abwehrzentrum ersetzt.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wo Ihr das Spiel im TV und im Stream verfolgen könnt.

Aktuelles zu den Mannschaften

Gattuso kann wieder auf Frattesi zurückgreifen. Er hat die gesamte Woche mit der Mannschaft trainiert und ist zu 100 Prozent fit. Auch Gudmundsson steht wieder zur Verfügung: Nach einer langen Pause wegen einer Schulterverletzung kehrte er am Donnerstag, 12. November, ins Mannschaftstraining zurück. In der Abwehr ersetzt Diogo Leite Sutalo, während Pedraza anstelle von Nuno Tavares auf der linken Seite spielt. Auch Zaccagni, Marusic und Furlanetto fallen aus.

Lecce muss auf Santiago Pierotti und Ivan Ilic verzichten. Di Francesco wird auf seine gewohnte Startelf mit Falcone im Tor sowie Geubbels und N'Dri im Angriff setzen. Die offiziellen Aufstellungen werden kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Aktuelle Form

Lazio holte in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen vier Siege und ein Remis. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen Cagliari; zuvor hatte Lazio auswärts bei Sassuolo mit 6:2 und bei Juventus mit 3:0 gewonnen. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Der einzige Sieg, der ausblieb, war beim 1:1 zu Hause gegen Napoli.

Lecce verbuchte an den vergangenen fünf Spieltagen einen Sieg, ein Remis und drei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Torino. In diesem Zeitraum verlor die Mannschaft mit 1:5 gegen Frosinone und mit 0:2 gegen Juventus und holte insgesamt nur vier Punkte. Lecce erzielte in den fünf Spielen sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 24. Januar 2026 statt, als Lecce und Lazio in Apulien 0:0 spielten. Davor hatte Lazio im November 2025 zu Hause mit 2:0 gewonnen, während sich Lecce im Mai 2025 im Olimpico mit 1:0 durchgesetzt hatte. In den vergangenen fünf Serie-A-Duellen gewann Lazio zweimal und Lecce zweimal; eine Partie endete unentschieden.

Tabelle

In der Serie A steht Lazio an der Tabellenspitze, während Lecce Platz 14 belegt.