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Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio gegen Cagliari wird exklusiv im Stream auf DAZN übertragen. Die Partie lässt sich über die App auf jedem kompatiblen Gerät oder direkt über die Website der Plattform verfolgen. Wer sowohl DAZN als auch Sky abonniert hat, kann den Sender DAZN 1 auf Kanal 214 des Sky-Receivers freischalten.

So seht Ihr Lazio gegen Cagliari mit einem VPN

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Lazio von Rino Gattuso empfängt Cagliari im Stadio Olimpico in Rom zu einem Serie-A-Duell. Bei Lazio ist die Begeisterung derzeit groß.

Neun Siege an den ersten zehn Spieltagen, nur ein Unentschieden: Der Klub aus der Hauptstadt setzt sich an der Tabellenspitze fest. Inter liegt nur drei Punkte dahinter.

Der jüngste Auftritt hinterließ Eindruck. Lazio überrollte Sassuolo im Mapei Stadium mit 6:2. Taylor, Isaksen, Floriani Mussolini und Zaccagni trafen jeweils einmal, Noslin erzielte einen Doppelpack. Das Ergebnis festigte die alleinige Tabellenführung.

Cagliari reist in einer völlig anderen Verfassung ins Olimpico. Die Mannschaft von Fabio Pisacane hat drei Spiele in Folge verloren, zuletzt mit 2:4 gegen Roma. Nun sucht sie dringend nach einer Wende, um sich aus dem Tabellenmittelfeld nach oben zu arbeiten.

Nzola, der bereits gegen Roma getroffen hat, führt Cagliaris Angriff an. Gegen Lazio in dieser Form dürfte die Aufgabe für Cagliari allerdings schwierig werden.

Alle Informationen dazu, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt, findet Ihr im Folgenden.

Team-News

Gattuso setzt auf den Kern der Mannschaft, die die Liga bislang dominiert hat. Torhüter Christos Mandas steht erneut zwischen den Pfosten. Floriani Mussolini spielt rechts in der Abwehr, Doekhi und Provstgaard bilden die Innenverteidigung, Nuno Tavares übernimmt die linke Seite. Im Mittelfeld spielen Frattesi, Belahyane und Taylor, die offensive Dreierreihe bilden Isaksen, Noslin und Zaccagni. Gudmundsson und Furlanetto fehlen weiterhin verletzt.

Pisacane setzt bei Cagliari wieder auf ein 4-3-2-1. Caprile steht im Tor; vor ihm bilden Mina, Rodriguez, Obert und Zé Pedro die Viererkette. Winks und Deiola kehren neben Romano in die Startelf im Mittelfeld zurück, während Adopo und Maldini hinter der einzigen Spitze Nzola spielen. Idrissi und Felici fallen verletzt aus.

Form

Lazio geht mit vier Siegen aus den letzten vier Serie-A-Spielen in diese Partie. Lediglich in einem Freundschaftsspiel gegen Juve Stabia gab es ein Unentschieden. Am vergangenen Spieltag gewann Lazio auswärts bei Sassuolo mit 6:2, zuvor hatte das Team Juventus mit 3:0 und Parma mit 2:1 geschlagen. In den letzten fünf Partien erzielte Lazio 17 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Cagliari hingegen hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen und vor dieser Begegnung dreimal in Folge verloren. Der jüngste Sieg war ein 1:0 auswärts gegen Udinese. In den letzten fünf Partien erzielte Cagliari vier Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt und endete gegen Cagliari 0:0. Vor diesem Unentschieden hatte Lazio im November 2025 zu Hause mit 2:0 gewonnen. In den letzten fünf Serie-A-Duellen setzte sich Lazio dreimal durch, hinzu kamen ein Unentschieden und eine Niederlage. Insgesamt erzielte Lazio dabei neun Tore, Cagliari zwei.

Tabelle

In der Serie A steht Lazio derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz, Cagliari belegt Rang elf.

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So funktioniert das VPN auf Eurem Fernseher

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