Inter Mailand: Berater von Lautaro Martinez bestätigt Verbleib

Der Berater von Lautaro Martinez hat einen Abschied des 23-Jährigen im laufenden Transferfenster ausgeschlossen. Seit Wochen war der Stürmer von mit dem in Verbindung gebracht worden.

Den anhaltenden Gerüchten erteilte Carlos Beto Yaque am Montag jedoch eine Absage. Nach einem Treffen mit den Inter-Bossen betonte der 49-Jährige gegenüber Sky Italia: "Es war nur ein Höflichkeitsbesuch, das ist alles. Lautaro bleibt bei Inter."

Lautaro Martinez agents had a meeting today with Inter board in Milano. Beto Yaqué @SkySport: “There’s absolutely nothing with , we didn’t speak about it or about Barcelona. He’s gonna stay? That’s it. Lautaro stays here at Inter”. 🚨🇦🇷 #Lautaro #transfers pic.twitter.com/G9Lz4XBhup