Bericht: Inter-Stürmer Lautaro Martinez engagiert Starberater Jorge Mendes

Lautaro Martinez will Inter Mailand am Saisonende verlassen und hat auf der Suche nach einem neuen Verein wohl Starberater Jorge Mendes eingeschaltet.

Stürmer Lautaro Martinez setzt bei seinen Bestrebungen, nach der Saison zu verlassen, fortan auf die Dienste von Jorge Mendes. Wie die Marca berichtet, hat Martinez den sehr gut vernetzten Berater engagiert, um einen Transfer im Sommer voranzutreiben.

Martinez war im abgelaufenen Transferfenster mit einem Abschied in Richtung des in Verbindung gebracht worden. Trotz intensiver Bemühungen um den 23-Jährigen scheiterte ein Wechsel jedoch an den finanziellen Engpässen des katalanischen Vereins.

Lautaro Martinez: Starberater Jorge Mendes soll Suche nach neuem Verein leiten

Das soll im nächsten Sommer nicht mehr passieren. Damit ein Transfer am Saisonende über die Bühne gehen kann, wird Martinez offenbar den Kontakten von Mendes vertrauen. Zu dessen Klienten gehört neben Cristiano Ronaldo und James Rodriguez auch Tottenham-Trainer Jose Mourinho.

Wie die Marca berichtet, wird Martinez zwar weiterhin von seinen Beratern Beto Yaque and Rolando Zarate vertreten, Mendes soll jedoch die Suche nach einem neuen Verein leiten. Inter Mailand sei zwar gewillt, den Stürmer ziehen zu lassen, allerdings nur gegen eine für die Italiener zufriedenstellende Ablösesumme.