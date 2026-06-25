Die Niederlande wollen am Donnerstag (25. Juni) im Arrowhead Stadium in Kansas City gegen Tunesien ihren Schwung beibehalten und ihren Platz in der K.o.-Runde sichern – ein Ziel, das sie bei jeder Weltmeisterschaft, an der sie teilgenommen haben, erreicht haben.

Fans, die noch Tickets für das Spiel der Gruppe F kaufen wollen, können sich auf viel Torgefahr freuen, wenn man die bisherigen Auftritte beider Teams bei der WM 2026 betrachtet.

Tunesien muss nach dieser Partie wegen zweier Niederlagen heimreisen. Die Nordafrikaner sahen bei sechs Toren gegen Schweden und vier Toren gegen Japan viele Treffer, während die Niederlande gegen Japan 2:2 spielten und Schweden 5:1 besiegten.

Wann findet das Spiel Tunesien gegen die Niederlande statt?

Datum Anpfiff vor Ort Austragungsort Tickets Donnerstag, 25. Juni Tunisien – Niederlande (18:00 Uhr CDT) GEHA Field im Arrowhead Stadium (Kansas City) Tickets

Spielplan Tunesiens bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Sonntag, 14. Juni Schweden gegen Tunesien (20:00 Uhr CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Mexiko) 5:1 Samstag, 20. Juni Tunesien – Japan (22:00 Uhr CST) Estadio BBVA (Guadalupe, Mexiko) 0:4 Donnerstag, 25. Juni Tunesien – Niederlande (18:00 Uhr CDT) GEHA Field at Arrowhead ( Kansas City) Tickets

Spielplan der Niederlande bei der Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Sonntag, 14. Juni Niederlande – Japan (15:00 Uhr CDT) AT&T Stadium (Arlington, Dallas) 2:2 Samstag, 20. Juni Niederlande gegen Schweden (12:00 Uhr CDT) NRG Stadium (Houston) 5:1 Donnerstag, 25. Juni Tunisien – Niederlande (18:00 Uhr CDT) GEHA Field im Arrowhead-Stadion ( Kansas City ) Tickets

So kaufen Sie Tickets für Tunesien gegen die Niederlande

Hier finden Sie alles Wichtige auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Tunesien gegen die Niederlande?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase starteten ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Alles, was Sie über das GEHA Field im Arrowhead Stadium wissen müssen

Das Spiel Tunesien gegen die Niederlande findet im GEHA Field at Arrowhead Stadium in Kansas City, Missouri, statt – einer der lautesten und legendärsten Sportstätten der Vereinigten Staaten.

Das Stadion ist vor allem als Heimspielstätte der Kansas City Chiefs aus der NFL bekannt und gilt weltweit als Ort mit begeisterter Atmosphäre und leidenschaftlichem Publikum.

Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird das Stadion voraussichtlich mehr als 70.000 Zuschauer begrüßen und zählt damit zu den größten Spielorten des Turniers.

Die Stimmung dürfte besonders intensiv sein, da niederländische Fans traditionell in großer Zahl zu großen Turnieren anreisen, während auch tunesische Fans dafür bekannt sind, an Spieltagen für eine lebhafte und leidenschaftliche Atmosphäre zu sorgen.