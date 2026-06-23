Die Schweiz kehrt an die Pazifikküste zurück, um dort in einem entscheidenden Duell gegen Kanada anzutreten – ein Spiel, das als entscheidendes Abschlussspiel der Gruppe B bei der Weltmeisterschaft 2026 gilt.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zu Tickets für das Spiel Schweiz gegen Kanada: Bezugsquellen, Preise und Stadion-Details.

Wann findet das Spiel Schweiz gegen Kanada bei der WM 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe B BC Place Vancouver

Spielplan der Schweiz bei der WM 2026

Datum Spiel Austragungsort Endergebnis / Tickets 13. Juni 2026 Katar gegen die Schweiz Levi’s Stadium, Santa Clara 1:1 18. Juni 2026 Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina SoFi Stadium, Inglewood 4:1 24. Juni 2026 Schweiz gegen Kanada BC Place, Vancouver Tickets

Spielplan Kanadas für die Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort Endstand / Tickets 12. Juni 2026 Kanada gegen Bosnien und Herzegowina BMO Field, Toronto 1:1 19. Juni 2026 Kanada gegen Katar BC Place, Vancouver 6:0 24. Juni 2026 Schweiz – Kanada BC Place, Vancouver Tickets

Wie können Sie Ihr Ticket für Schweiz gegen Kanada kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsverlosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier ist der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen laufen alle Verkäufe in Echtzeit. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Schweiz gegen Kanada?

Die Preise für die Weltmeisterschaft hängen von der Sitzplatzkategorie und dem Abstand zum Spieltag ab.

Für das Spiel Schweiz gegen Kanada in Vancouver sind die Einstiegspreise derzeit der größte Anziehungspunkt für Fans mit begrenztem Budget. Da die Mitgastgebernation in einem entscheidenden Gruppenspiel auf den Platz geht, wird erwartet, dass die Nachfrage zu den höchsten aller Spiele im "Great White North" gehören wird.

Derzeit kosten die günstigsten Plätze in den oberen Rängen rund 450 bis 600 Dollar.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Kategorie 3 (obere Ränge): 450 – 850 Dollar

Kategorie 2 (mittlerer Rang): 900 – 1.500 Dollar

Kategorie 1 (untere Ränge/Seitenlinie): 1.800 – 3.800 Dollar

Hospitality/VIP: ab 4.500 US-Dollar

Bitte beachten Sie, dass sich diese Preise je nach Marktnachfrage ändern können. Da Vancouver ein weltweit führendes Reiseziel und ein wichtiger Knotenpunkt für die Heimmannschaft ist, wird die lokale Nachfrage voraussichtlich außergewöhnlich hoch sein. Für preisbewusste Fans, die dieses Spiel im BC Place in Vancouver live miterleben möchten, ist es am klügsten, sich frühzeitig die verfügbaren Tickets der Kategorie 3 zu sichern.

Alles, was Sie über den BC Place wissen müssen

Der Veranstaltungsort in Vancouver heißt während des Turniers offiziell "BC Place Vancouver" und gilt als führende Sportstätte in Westkanada.

Der in der Innenstadt von Vancouver, British Columbia, gelegene Veranstaltungsort ist bekannt für seine große, über dem Spielfeld schwebende 4K-Videotafel – die zweitgrößte in Nordamerika –, die jedem Fan eine klare Sicht auf Wiederholungen und das Live-Geschehen bietet.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena rund 54.000 Sitzplätze.