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Ecuador v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Ecuador World Cup 2026 Tickets

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Last-Minute-Tickets für die Fußball-WM 2026 in Ecuador: Termine, Spiele der Runde der letzten 32, Preise und mehr

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Ecuador

So sichern Sie sich Tickets, um die südamerikanische Nationalmannschaft im Sommer live zu sehen

Ecuador geht heute Abend mit großer nationaler Euphorie ins entscheidende Achtelfinale im legendären Estadio Azteca. 

Die Mannschaft von Sebastián Beccacece drehte in Gruppe E das Blatt: Nach der Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste und dem torlosen Remis gegen Curaçao galt "La Tri" bereits als ausgeschieden. 

Dann besiegte die Mannschaft Deutschland 2:1, obwohl sie zurücklag. Nilson Angulo eröffnete die Aufholjagd, Gonzalo Plata traf in der 77. Minute zum Endstand. Die Fußballwelt staunte, und Ecuadors Präsident rief einen nationalen Feiertag aus. 

WM-Tickets für Ecuador –Tickets buchen

Wie sieht der Spielplan Ecuadors in der Gruppenphase der WM 2026 aus?

DatumBegegnung (Anstoßzeit lokal)AustragungsortTickets
Sonntag, 14. JuniElfenbeinküste gegen Ecuador (19:00 Uhr)Lincoln Financial Field (Philadelphia)1:0
Samstag, 20. JuniEcuador gegen Curaçao (19 Uhr)Arrowhead Stadium (Kansas City)0:0
Donnerstag, 25. JuniEcuador gegen Deutschland (16:00 Uhr)MetLife Stadium (East Rutherford)2:1
Dienstag, 30. JuniMexiko gegen Ecuador (21:00 Uhr)Stadion von Mexiko-Stadt (Mexiko)Tickets
5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CSTAchtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR KongoStadion von Mexiko-Stadt (Mexiko)Tickets

Wie kann man Tickets für die WM 2026 in Ecuador kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets Ausschau halten. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Ecuador –Tickets buchen

WM-Tickets für Ecuador 2026: Wie viel kosten sie?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele Ecuadors bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
  • Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, die sich im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien befindet.

Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. Hier sind die voraussichtlichen Preise:

BühneTicketpreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $
Runde der letzten 32105–750
Achtelfinale170 $ – 980 $ 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 7.875 $

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten:

LandStadion (Stadt)Kapazität bei der Weltmeisterschaft
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000
 NRG-Stadion, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000