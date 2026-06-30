Ecuador geht heute Abend mit großer nationaler Euphorie ins entscheidende Achtelfinale im legendären Estadio Azteca.

Die Mannschaft von Sebastián Beccacece drehte in Gruppe E das Blatt: Nach der Auftaktniederlage gegen die Elfenbeinküste und dem torlosen Remis gegen Curaçao galt "La Tri" bereits als ausgeschieden.

Dann besiegte die Mannschaft Deutschland 2:1, obwohl sie zurücklag. Nilson Angulo eröffnete die Aufholjagd, Gonzalo Plata traf in der 77. Minute zum Endstand. Die Fußballwelt staunte, und Ecuadors Präsident rief einen nationalen Feiertag aus.

Wie sieht der Spielplan Ecuadors in der Gruppenphase der WM 2026 aus?

Datum Begegnung (Anstoßzeit lokal) Austragungsort Tickets Sonntag, 14. Juni Elfenbeinküste gegen Ecuador (19:00 Uhr) Lincoln Financial Field (Philadelphia) 1:0 Samstag, 20. Juni Ecuador gegen Curaçao (19 Uhr) Arrowhead Stadium (Kansas City) 0:0 Donnerstag, 25. Juni Ecuador gegen Deutschland (16:00 Uhr) MetLife Stadium (East Rutherford) 2:1 Dienstag, 30. Juni Mexiko gegen Ecuador (21:00 Uhr) Stadion von Mexiko-Stadt (Mexiko) Tickets 5. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CST Achtelfinale: Mexiko / Ecuador gegen England / DR Kongo Stadion von Mexiko-Stadt (Mexiko) Tickets

Wie kann man Tickets für die WM 2026 in Ecuador kaufen?

Stand heute sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets Ausschau halten. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

WM-Tickets für Ecuador 2026: Wie viel kosten sie?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele Ecuadors bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Reihe außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie, die sich im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien befindet.

Die Preise können in den verschiedenen Verkaufsphasen schwanken. Hier sind die voraussichtlichen Preise:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105–750 Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals spielen 48 Teams, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten: