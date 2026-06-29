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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Germany World Cup 2026 Tickets

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Last-Minute-Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland: Termine, bestätigte Spiele der Runde der 32, Durchschnittspreise und mehr

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Deutschland

Erfahren Sie, wie Sie die viermaligen Weltmeister im Sommer live erleben können

Deutschland nimmt seit 1954 ununterbrochen an der Fußball-Weltmeisterschaft teil und gewann den Titel viermal (1954, 1974, 1990, 2014). 

Diese Tradition setzt sich bei der laufenden Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika fort. Auf der Jagd nach dem fünften Stern unter Julian Nagelsmann hat sich die deutsche Nationalmannschaft von früheren Turnierenttäuschungen erholt und die Gruppe E als Erster abgeschlossen. Trotz einer 2:1-Niederlage gegen Ecuador im letzten Gruppenspiel zog das Team souverän in die K.o.-Runde ein.

Hier erfahren Sie alles über den weiteren Weg der DFB-Elf und wie Sie jetzt Tickets buchen können.

WM-Tickets für Deutschland –Tickets buchen

Wie sieht der Spielplan und der Weg in die K.o.-Runde der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 aus?

DatumSpielAustragungsortEndstand / Tickets
14. Juni 2026Deutschland gegen CuraçaoHouston Stadium, Houston7:1
20. Juni 2026Deutschland gegen die ElfenbeinküsteToronto-Stadion, Toronto2:1
25. Juni 2026Ecuador gegen DeutschlandNew York New Jersey Stadium, New Jersey2:1
29. Juni 2026Runde der letzten 32: Deutschland gegen ParaguayBoston Stadium, BostonTickets
4. Juli 2026Achtelfinale: Deutschland / Paraguay gegen Frankreich / SchwedenPhiladelphia Stadium, PhiladelphiaTickets
9. Juli 2026Viertelfinale: Sieger Spiel 89 gegen Kanada / Niederlande / MarokkoBoston Stadium, BostonTickets
14. Juli 2026Halbfinale: Sieger von Spiel 97 gegen Sieger von Spiel 98Dallas-Stadion, DallasTickets

Wann kann man Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

WM-Tickets für Deutschland –Tickets buchen

Tickets für die WM 2026 in Deutschland: Wie viel kosten sie?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
  • Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Sitzreihe außerhalb von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können in den verschiedenen Vorverkaufs- und Verkaufsphasen schwanken. Hier finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlichen Preise:

BühneNennwert-PreisspanneDurchschnittliche Preisspanne im Wiederverkauf
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $150–600 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75 $ – 2.735 $800 $ – 3.500 $
Runde der letzten 32105 $ – 750 $1.200 $ – 3.300 $
Achtelfinale170 $ – 980 $ 1.900 $ – 4.500 $
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $2.800 $ – 6.000 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $4.400 $ – 11.000 $
Finale2.030 $ – 7.875 $8.500 $ – 32.000 $+

Was ist von Deutschland bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erwarten?

Deutschlands bislang höchster Sieg bei einer WM-Endrunde gelang 2002 in Japan, als die Mannschaft Saudi-Arabien in der Gruppenphase mit 8:0 besiegte. Sechs verschiedene Spieler trafen in diesem Spiel, darunter Miroslav Klose, der einen Hattrick erzielte.

2014 sorgte die Mannschaft auf dem Weg zum vierten Titel für Aufsehen, als sie Brasilien im Halbfinale 7:0 besiegte. Fünf Tore fielen in den ersten 26 Minuten. Wer sich Tickets für die Spiele in Nordamerika kauft, erwartet weitere packende Duelle.

Der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann weiß, dass er viel Arbeit vor sich hat, und der Druck wird weiter steigen, je näher die WM 2026 rückt. Deutschlands Serie, bei jeder WM mindestens das Viertelfinale zu erreichen, die seit 1954 Bestand hatte, endete 2018, als die Mannschaft schon in der Gruppenphase ausschied. 

Das gleiche Schicksal wiederholte sich 2022 in Katar. Obwohl die Qualifikation für 2026 nicht reibungslos verlief, hoffen die deutschen Fans, dass ihr Team im Endrundenmodus einen Gang höher schalten kann.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab bereits im Juni 2022 die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten:

LandStadion (Stadt)Kapazität bei der Weltmeisterschaft
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000
 NRG-Stadion, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000