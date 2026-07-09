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Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
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Last-Minute-Tickets für die Fußball-WM 2026 in Deutschland kaufen: Übersicht über die Spielpaare, durchschnittliche Wiederverkaufspreise und mehr

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Erfahre hier, wie du die viermaligen Weltmeister im Sommer live erleben kannst

Deutschlands Plan, wieder die Fußball-Welt zu führen, endete bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 früher als gedacht. 

Trotz hoher Erwartungen an die "Mannschaft" verpasste das Team von Julian Nagelsmann die Qualifikation für das Achtelfinale, wodurch die mitgereisten deutschen Fans nach dem frühen Aus im auf 48 Teams erweiterten Turnier enttäuscht zurückblieben.

Das Turnier in den USA läuft weiter, der Weg ins Finale ist noch lang.

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Wie sieht der Spielplan und der Weg durch die K.o.-Runde für Deutschland bei der WM 2026 aus?

DatumSpielAustragungsortEndstand / Tickets
14. Juni 2026Deutschland gegen CuraçaoHouston Stadium, Houston7:1
20. Juni 2026Deutschland gegen die ElfenbeinküsteToronto-Stadion, Toronto2:1
25. Juni 2026Ecuador gegen DeutschlandNew York New Jersey Stadium, New Jersey2:1
29. Juni 2026Runde der letzten 32: Deutschland gegen ParaguayBoston Stadium, Boston1:1 (Paraguay gewinnt im Elfmeterschießen)

Wann kann man Tickets für die WM 2026 in Deutschland kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt auf einem historischen Tiefstand.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

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WM-Tickets 2026 in Deutschland: Wie viel kosten sie?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.
  • Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Tribüne außerhalb von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können in den verschiedenen Vorverkaufs- und Verkaufsphasen schwanken. Hier finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlichen Preise:

BühneNennwert-PreisspanneDurchschnittliche Preisspanne im Wiederverkauf
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $150–600 $
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $800 $ – 3.500 $
Runde der letzten 32105 $ – 750 $1.200 $ – 3.300 $
Achtelfinale170 $ – 980 $ 1.900 $ – 4.500 $
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $2.800 $ – 6.000 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $4.400 $ – 11.000 $
Finale2.030 $ – 7.875 $8.500 $ – 32.000 $+

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab im Juni 2022 die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die folgende Liste zeigt die Städte und ihre Stadien:

LandStadion (Stadt)Kapazität bei der Weltmeisterschaft
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz-Stadion (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000
 NRG-Stadion, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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