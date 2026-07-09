Deutschlands Plan, wieder die Fußball-Welt zu führen, endete bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 früher als gedacht.

Trotz hoher Erwartungen an die "Mannschaft" verpasste das Team von Julian Nagelsmann die Qualifikation für das Achtelfinale, wodurch die mitgereisten deutschen Fans nach dem frühen Aus im auf 48 Teams erweiterten Turnier enttäuscht zurückblieben.

Das Turnier in den USA läuft weiter, der Weg ins Finale ist noch lang.

Wie sieht der Spielplan und der Weg durch die K.o.-Runde für Deutschland bei der WM 2026 aus?

Datum Spiel Austragungsort Endstand / Tickets 14. Juni 2026 Deutschland gegen Curaçao Houston Stadium, Houston 7:1 20. Juni 2026 Deutschland gegen die Elfenbeinküste Toronto-Stadion, Toronto 2:1 25. Juni 2026 Ecuador gegen Deutschland New York New Jersey Stadium, New Jersey 2:1 29. Juni 2026 Runde der letzten 32: Deutschland gegen Paraguay Boston Stadium, Boston 1:1 (Paraguay gewinnt im Elfmeterschießen)

Wann kann man Tickets für die WM 2026 in Deutschland kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der anschließenden Zufallsauswahl – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt auf einem historischen Tiefstand.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

WM-Tickets 2026 in Deutschland: Wie viel kosten sie?

Die Eintrittskarten für die Gruppenspiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Deutschland sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Sitzbereich. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Tribüne außerhalb von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Tribüne außerhalb von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können in den verschiedenen Vorverkaufs- und Verkaufsphasen schwanken. Hier finden Sie eine Übersicht über die voraussichtlichen Preise:

Bühne Nennwert-Preisspanne Durchschnittliche Preisspanne im Wiederverkauf Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ 150–600 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ 800 $ – 3.500 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ 1.200 $ – 3.300 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ 1.900 $ – 4.500 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ 2.800 $ – 6.000 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ 4.400 $ – 11.000 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $ 8.500 $ – 32.000 $+

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA gab im Juni 2022 die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die folgende Liste zeigt die Städte und ihre Stadien: