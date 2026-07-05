Mehr als 200.000 Zuschauer sahen die drei Gruppenspiele der USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft im SoFi Stadium (Los Angeles) und im Lumen Field (Seattle), und die Fans der USMNT werden die Stadien auch künftig füllen, wann und wo immer die "Stars and Stripes" im Einsatz sind.

Die Mannschaft von Mauricio Pochettino zeigte in der Runde der letzten 32 mentale Stärke und holte nach der Roten Karte gegen Folarin Balogun einen 2:0-Erfolg gegen Bosnien und Herzegowina.

Der Treffer von Malik Tillman per Freistoß beendete eine Serie ohne Sieg gegen europäische Teams in der K.o.-Runde. Mit dem Glauben einer Nation im Rücken und der Energie des Pazifischen Nordwestens will das Team mit hohem Pressing weitermachen und den Einzug ins Viertelfinale schaffen.

Ergebnisse und bevorstehende Spiele der USA bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Freitag, 12. Juni USA gegen Paraguay (18:00 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die USA gewannen 4:1 Freitag, 19. Juni USA gegen Australien (12 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Die USA gewannen 2:0 Donnerstag, 25. Juni USA gegen Türkei (19 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die Türkei gewann 3:2. Mittwoch, 1. Juli USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Die USA gewannen 2:0 Montag, 6. Juli USA gegen Belgien (20:00 Uhr ET) Lumen Field, Seattle Tickets kaufen

Der Weg der USA ins Finale der Weltmeisterschaft 2026

Die USA beendeten Gruppe D auf Platz eins. Deshalb stehen hier die Termine, Anstoßzeiten und Orte der nächsten Spiele, falls sie das Finale am 19. Juli erreichen.

Nach dem Sieg über Bosnien und Herzegowina spielt die US-Elf im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien. Die Mannschaft von Pochettino will die 2:5-Niederlage aus dem März in Atlanta gegen die "Roten Teufel" wettmachen.

Im Viertelfinale wartet Spanien oder Portugal, im Halbfinale Frankreich, Paraguay, Kanada oder Marokko. Im Finale könnte Brasilien, Argentinien oder England der Gegner sein.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 6. Juli (17:00 Uhr PT) Achtelfinale Lumen Field, Seattle USA gegen Belgien Tickets 10. Juli (12 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen Portugal oder Spanien Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen Frankreich/Paraguay/Kanada/Marokko Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

So kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA

Hier finden Sie alles Wissenswerte auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden ist dies keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets streng nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für die WM 2026 in den USA?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf Sekundärmärkten und im Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Was ist von den USA bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erwarten?

Als Gastgeber 1994 schaffte es die US-Elf aus der Gruppenphase und verlor im Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Brasilien. Bebetos Treffer in der zweiten Halbzeit entschied das Spiel.

Seitdem haben die "Stars and Stripes" weitere Fortschritte gemacht und sich für fast alle Weltmeisterschaften qualifiziert, nur 2018 nicht. Sie erreichten drei weitere Male das Achtelfinale (2010, 2014 und 2022) und überraschten viele, als sie 2002 das Viertelfinale erreichten.

Die USMNT hofft unter der Leitung von Mauricio Pochettino auf weitere Fortschritte. Mit der Ernennung des ehemaligen Trainers von Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain und Chelsea im September 2024 setzten sie ein deutliches Zeichen.

Wer gehört zum Kader der USA für die WM 2026?

Hier ist der offizielle 26-köpfige Kader, der die USA bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 vertreten wird: