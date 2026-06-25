Last-Minute-Tickets für Curaçao vs. Elfenbeinküste: WM-Preise, Lincoln Financial Field und mehr

Curaçao reist heute nach Philadelphia und bestreitet im Lincoln Financial Field das entscheidende Gruppenspiel E gegen die Elfenbeinküste. Für das Team geht es um alles: Sieg bedeutet das historische WM-Debüt.

Nach der 1:7-Auftaktniederlage gegen Deutschland hauchte die "Blue Wave" ihrer WM-Kampagne mit einem 0:0 gegen Ecuador neues Leben ein – Torhüter Eloy Room stellte mit 15 Paraden einen Turnierrekord auf.

Wann findet das Spiel Curaçao gegen die Elfenbeinküste bei der WM 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Philadelphia Stadium

Spielplan von Curaçao bei der WM 2026

Datum Spiel Austragungsort Endergebnis / Tickets 14. Juni 2026 Deutschland gegen Curaçao NRG Stadium, Houston 7:1 20. Juni 2026 Ecuador gegen Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City 0:0 25. Juni 2026 Curaçao gegen Elfenbeinküste Lincoln Financial Field, Philadelphia Tickets

Spielplan der Elfenbeinküste für die Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort Endergebnis / Tickets 15. Juni 2026 Elfenbeinküste gegen Ecuador Lincoln Financial Field, Philadelphia 1:0 20. Juni 2025 Deutschland – Elfenbeinküste BMO Field, Toronto 2:1 25. Juni 2026 Curaçao gegen die Elfenbeinküste Lincoln Financial Field, Philadelphia Tickets

Wie können Fans Tickets für Curaçao gegen die Elfenbeinküste kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt in den ersten Phasen mittlerweile stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen laufen alle Verkäufe in Echtzeit. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Angebote eignen sich oft für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Lesen Sie vor dem Kauf stets die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Curaçao gegen die Elfenbeinküste?

Die Preise für die Weltmeisterschaft variieren je nach Kategorie und näherkommendem Spieltag.

Für das Spiel Curaçao gegen die Elfenbeinküste in Philadelphia sind die Einstiegspreise derzeit der größte Anziehungspunkt für Fans mit kleinem Budget. Beide Teams streben in diesem Duell der Gruppe E ein entscheidendes Ergebnis an, daher erwartet FIFA für diese Nachmittagsbegegnung im Lincoln Financial Field eine hohe Nachfrage.

Derzeit kosten die günstigsten Plätze in den oberen Rängen rund 120 bis 200 US-Dollar, wenn Fans sie über offizielle Kanäle kaufen. Auf dem Sekundärmarkt beginnen die Preise bei etwa 750 US-Dollar.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Kategorie 3 (obere Ränge): 120 – 450 US-Dollar

Kategorie 2 (mittlere Ränge): 500 – 900 Dollar

Kategorie 1 (untere Ränge/Seitenlinie): 1.250 – 2.500 US-Dollar

Hospitality/VIP: 3.500 $+

Bitte beachten Sie, dass sich diese Preise je nach Marktnachfrage ändern können. Da Philadelphia ein weltweit beliebtes Reiseziel ist und dieses Spiel ein wichtiges Spiel der Gruppe E darstellt, erwarten wir eine hohe Nachfrage von Einheimischen und Gästen. Preisbewusste Fans, die das Spiel im Lincoln Financial Field live erleben wollen, sollten sich frühzeitig Tickets der Kategorie 3 sichern.

Alles, was Sie über das Lincoln Financial Field wissen müssen

Die Spielstätte in Philadelphia ist als Lincoln Financial Field bekannt und heißt während des Turniers Philadelphia Stadium. Sie gilt als architektonisches Wahrzeichen und als führende Sportstätte im Delaware Valley.

Der Komplex liegt im South Philadelphia Sports Complex. Die flügelartigen Dächer über Ost- und Westtribüne erinnern an einen fliegenden Adler.

Drei offene Ecken geben den Besuchern einen weiten Blick auf die Skyline von Philadelphia, während auf dem Spielfeld eine konzentrierte Atmosphäre herrscht. Moderne Technik wie Panasonic-Videoleinwände und ein Soundsystem sorgen von jedem Sitzplatz aus für ein klares Zuschauererlebnis.

Während der Weltmeisterschaft 2026 betreibt der Veranstalter das Stadion mit einer Turnierkapazität von rund 69.000 Plätzen. Das Stadion ist bekannt für seine steilen Tribünen, die den Fans eine nahen Blick auf das Spiel bieten, und gilt als eine der lebendigsten Spielstätten in den Vereinigten Staaten.

Um internationalen Standards zu genügen, erhielt die Spielstätte einen leistungsstarken Hybridrasen, der für die sechs geplanten Spiele – darunter ein historisches Achtelfinale am amerikanischen Unabhängigkeitstag – einen Untergrund von Weltklasse bietet.