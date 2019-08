Last-Minute-Deal am Deadline Day: Alex Iwobi vor Wechsel von Arsenal zu Everton

Mit Wilfried Zaha klappte es nicht, dafür soll nun Alex Iwobi noch nach dem Ende der Transferperiode in den Goodison Park kommen.

Der nigerianische Nationalspieler Alex Iwobi steht unmittelbar vor einem Last-Minute-Transfer vom zum Premier-League-Rivalen . Das Transferfenster in ist zwar seit Donnerstagabend geschlossen, allerdings haben sich die Klubs geeinigt und bei der Liga um eine Verlängerung der Frist für die Abgabe der Papiere gebeten.

Nachdem Everton am Mittwoch mit einer Offerte in Höhe von gut 32,5 Millionen Euro gescheitert war, verständigten sich die Liverpooler nach Informationen von Goal und SPOX mit Arsenal am Deadline Day auf eine Ablöse, die auf bis zu 43 Millionen Euro ansteigen kann. Damit wäre der Linksaußen hinter Gylfi Sigurdsson (49 Millionen Euro) der zweitteuerste Neuzugang der Klubgeschichte.

FC Everton: Alex Iwobi kommt statt Wilfried Zaha

Nach Djibril Sidibe, Moise Kean, Jean-Philippe Gbamin, Andre Gomes und Fabian Delph wäre Iwobi der sechste namhafte Neuzugang bei den Toffees in diesem Sommer. Der 23-Jährige absolvierte in der Vorsaison 51 Pflichtspiele (sechs Tore) für Arsenal, hätte es nach dem Transfer von Lille-Star Nicolas Pepe und der Rückkehr Reiss Nelsons aber schwer im Kampf um einen Stammplatz gehabt.

Everton wagte am Donnerstag einen neuen Vorstoß, nachdem der eigentlich Wunschkandidat Wilfried Zaha trotz einer lukrativen Offerte nicht von Crystal Palace loszueisen war.