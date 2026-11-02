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LASK vs. Slovan Bratislava: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Das Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava beginnt am 03.11.2026, 21:00.

LASK vs. Slovan Bratislava heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava ist live bei DAZN zu sehen. Den Live-Stream gibt es direkt über DAZN.

Themen der Woche: Was war bei LASK und Slovan Bratislava los?

LASK kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Heimsieg gegen WSG Tirol in der österreichischen Bundesliga. Besonders auffällig war das 5:4 im Pokal gegen Ried, das die Offensivstärke, aber auch die defensive Anfälligkeit der Linzer andeutet. In der Champions League gelang zuletzt ein 3:2-Auswärtssieg bei Sporting CP. Insgesamt erzielte LASK in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte neun.

Slovan Bratislava weist ebenfalls vier Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage auf. Das 4:0 gegen AS Rom in der Champions League war der einzige Rückschlag, seitdem gewann Slovan zwei Ligaspiele in Folge, zuletzt mit 2:1 bei Zeleziarne Podbrezova. Das 2:2 gegen Dukla Banska Bystrica war der einzige Punktverlust in der Liga. Slovan erzielte in den letzten fünf Spielen elf Tore und kassierte acht.

LASK vs. Slovan Bratislava: Aufstellungen

LASK vs. Slovan Bratislava: Form

LASK vs. Slovan Bratislava: Bilanz direkte Duelle

LASK vs. Slovan Bratislava: Die Tabellen