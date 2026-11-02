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LASK vs. Slovan Bratislava heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

LASK - Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Champions League

In der Champions League spielt LASK gegen Slovan Bratislava. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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LASK vs. Slovan Bratislava: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Raiffeisen Arena

Das Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava beginnt am 03.11.2026, 21:00.

LASK vs. Slovan Bratislava heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Slovan Bratislava ist live bei DAZN zu sehen. Den Live-Stream gibt es direkt über DAZN.

Themen der Woche: Was war bei LASK und Slovan Bratislava los?

LASK kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Heimsieg gegen WSG Tirol in der österreichischen Bundesliga. Besonders auffällig war das 5:4 im Pokal gegen Ried, das die Offensivstärke, aber auch die defensive Anfälligkeit der Linzer andeutet. In der Champions League gelang zuletzt ein 3:2-Auswärtssieg bei Sporting CP. Insgesamt erzielte LASK in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte neun.

Slovan Bratislava weist ebenfalls vier Siege bei einem Unentschieden und einer Niederlage auf. Das 4:0 gegen AS Rom in der Champions League war der einzige Rückschlag, seitdem gewann Slovan zwei Ligaspiele in Folge, zuletzt mit 2:1 bei Zeleziarne Podbrezova. Das 2:2 gegen Dukla Banska Bystrica war der einzige Punktverlust in der Liga. Slovan erzielte in den letzten fünf Spielen elf Tore und kassierte acht.

LAS

LAS - Form

LUS
S0-4
SCP
S2-3
SAL
N1-3
RIE
S5-4
WSG
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SBR

SBR - Form

TRN
S0-3
ROM
N4-0
BBY
U2-2
TRE
S0-2
POD
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: Aufstellungen

LASK vs Slovan Bratislava Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-1-2
LASK crest
LASK
LAS
Aufstellung
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaKasper JörgensenKasper JörgensenK. DanekK. DanekR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathC. LangC. LangS. KalajdzicS. KalajdzicD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. WimmerK. WimmerK. BajricK. BajricS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanR. IbrahimR. IbrahimA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-1-2
LASK

Startelf

Slovan Bratislava

Trainer

  • Dietmar Kühbauer
  • Yaya Touré

LASK vs. Slovan Bratislava: Form

LAS

LAS - Form

LUS
S0-4
SCP
S2-3
SAL
N1-3
RIE
S5-4
WSG
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SBR

SBR - Form

TRN
S0-3
ROM
N4-0
BBY
U2-2
TRE
S0-2
POD
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: Bilanz direkte Duelle

LASK vs. Slovan Bratislava: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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