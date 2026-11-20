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LASK vs. Hartberg: Anstoßzeit

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 11:00 Raiffeisen Arena

Die Raiffeisen Arena in Linz ist der Schauplatz des nächsten Bundesliga-Duells, wenn LASK den TSV Hartberg empfängt. Beide Klubs trennen in der Tabelle nur eine Position – ein Duell mit echtem Stellenwert im Meisterschaftskampf.

Dietmar Kühbauer führt LASK aktuell in beeindruckender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich, darunter ein 4:0 in der Champions League gegen Slovan Bratislava und ein 2:4-Auswärtssieg bei Ried.

Hartberg reist unter Markus Schopp nach Linz und befindet sich selbst in starker Form. Vier Siege und nur ein Unentschieden aus den letzten fünf Partien zeigen, dass der Gast nicht als Kanonenfutter nach Linz kommt.

Die jüngsten Duelle dieser beiden Teams haben regelmäßig für Unterhaltung gesorgt. Tore gab es in dieser Serie im Überfluss – kein Aufeinandertreffen verlief torarm.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei LASK und Hartberg los?

LASK kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 2:4-Auswärtssieg bei Ried in der Bundesliga, zuvor gab es ein 4:0 gegen Slovan Bratislava in der Champions League. Lediglich gegen RB Salzburg setzte es eine 1:3-Niederlage. Über die fünf Partien erzielte LASK 14 Tore und kassierte acht.

Hartberg präsentiert sich ebenfalls in guter Verfassung: vier Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 in einem Testspiel gegen Floridsdorfer AC, davor folgte ein klares 3:0 gegen Altach in der Bundesliga. Hartberg traf in dieser Phase elfmal und ließ nur zwei Gegentreffer zu.

LASK vs. Hartberg: Aufstellungen

LASK vs. Hartberg: Form

LASK vs. Hartberg: Bilanz direkte Duelle

LASK vs. Hartberg: Die Tabellen