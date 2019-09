Wer zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Europa League

Europa League: Der LASK trifft auf Rosenborg Trondheim. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM (in D und AT) zeigt / überträgt.

Am ersten Spieltag der Gruppe D in der Europa League trifft der Linzer ASK auf Rosenborg Trondheim. Die Partie findet am heutigen Donnerstagabend im Linzer Stadion statt. Anstoß ist um 18.55 Uhr.

Die Spannung steigt bei den Österreichern: Für den LASK ist das Duell mit Trondheim der erste Auftritt auf europäischer Bühne überhaupt. Die Linzer scheiterten am FC Brügge in der Qualifikation zur Champions League und starten damit nun in der .

Dort trifft die Mannschaft von Ex-Bayern-Profi und Coach Valerien Ismaël, der das Amt des Cheftrainers seit diesem Sommer inne hat, neben Rosenborg auch auf Sporting und PSV Eindhoven - eine schwierige Gruppe.

LASK vs. Rosenborg Trondheim: Wie geht das erste Europa-League-Spiel in der Linzer Vereinsgeschichte aus? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell heute Abend live im TV und LIVE-STREAM in Österreich und zeigt / überträgt.

LASK vs. Rosenborg Trondheim: Das Duell in der Europa League im Detail

Duell LASK vs. Rosenborg Trondheim Datum Donnerstag, 19. September 2019 || 18.55 Uhr Ort Linzer Stadion (Linz, Österreich) Zuschauer 13.300 Plätze

Wer zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute im LIVE-STREAM - in Deutschland und Österreich?

Das erste Europapokal-Match in der Historie des Linzer ASK steht an. Die Österreicher starten direkt mit einem Heimspiel in die neue Saison der Europa League. Doch wird das Duell mit Rosenborg Trondheim überhaupt live übertragen? Und wenn ja, wer zeigt LASK vs. Rosenborg heute live? Wir liefern Euch die Antworten.

DAZN zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute exklusiv im LIVE-STREAM - in Deutschland und Österreich

Die Antwort auf all Eure Fragen ist: DAZN! Der Streamingdienst zeigt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur bei DAZN könnt Ihr das erste LASK-Spiel in der Europa League live verfolgen - sowohl in Deutschland als auch in Österreich.

Dabei bleibt es Euch überlassen, ob Ihr das Duell heute live im Einzelspiel oder live in der beliebten GoalZone (Konferenzschaltung) anschauen wollt. Für beide Optionen steht Euch bei DAZN jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Einzelspiel: LASK vs. Rosenborg Trondheim im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier gibt's alle Infos:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.55 Uhr

pünktlich, wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.55 Uhr Kommentator: Philipp Krummholz

Philipp Krummholz Experte: Oliver Lederer

GoalZone: LASK vs. Rosenborg Trondheim im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier gibt's alle Infos:

DAZN zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute kostenlos im LIVE-STREAM in Deutschland und Österreich - Alle Infos zum Gratismonat!

Ihr wollt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen? Dann sichert Euch hier Euren kostenlosen Probemonat. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, schenkt Euch der Streamingdienst die ersten 30 Tage gratis. So erlebt Ihr sowohl LASK vs. Rosenborg als auch die komplette DAZN-Programmvielfalt kostenlos.

Doch das Europa-League-Spiel des LASK ist längst nicht das einzige, was DAZN zu bieten hat: Der Streamingdienst zeigt auch in diesem Jahr wieder 190 der insgesamt 205 UEL-Partien exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. Doch damit noch nicht genug: DAZN überträgt neben der Europa League auch die Champions League, die Bundesliga, Serie A, LaLiga, die Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe live.

Bock auf LASK vs. Rosenborg im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann holt Euch hier die kostenlose App des Streamingdienstes:

Noch Fragen zu DAZN? Dann klickt Euch doch mal durch unsere Übersichtsartikel. Dort bleibt keine Frage unbeantwortet:

Wer zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute live im TV - in Deutschland und Österreich?

DAZN ist am heutigen Donnerstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr das Duell zwischen dem LASK und Rosenborg Trondheim live verfolgen wollt. Kein TV-Sender überträgt das Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Europa League live im TV.

In Deutschland sind weder Sky, ARD und ZDF noch andere bekannte Sportsender wie RTL, Sport 1 und Co. für die Übertragung zuständig. Auch in Österreich besitzt der größte Sender ORF keine Rechte an der Übertragung der Partie LASK vs. Rosenborg Trondheim.

Falls Ihr das Europa-League-Spiel der Linzer heute Abend im klassischen TV sehen wolltet, müssen wir Euch hiermit leider enttäuschen. Doch aufgepasst: Es gibt da noch eine Möglichkeit.

DAZN zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend laufen alle Spiele bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM - so auch LASK vs. Rosenborg Trondheim. Aber Ihr müsst dennoch nicht darauf verzichten, die Europa League auf Eurem Fernseher zu schauen.

Wie soll das gehen? Ganz einfach. DAZN bringt Euch LASK vs. Rosenborg Trondheim im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose DAZN-App auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar. Dabei ist es egal, ob Ihr Euch in Deutschland oder in Österreich befindet.

Befolgt Ihr die folgende Anleitung, seht LASK vs. Rosenborg Trondheim im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an.Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an.Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt den LIVE-STREAM zu LASK vs. Rosenborg mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Wer zeigt / überträgt LASK vs. Rosenborg Trondheim heute live? Die Übertragung der Europa League im Überblick