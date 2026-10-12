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LASK gegen Liverpool: Champions-League-Vorschau mit allem, was man wissen muss

LASK - Liverpool
LASK
Liverpool
Champions League

Ausführliche Vorschau auf LASK gegen Liverpool, wenn die Champions League nach einer langen Länderspielpause zurückkehrt. Wir sprechen über Taktik, die personelle Lage, die Form und mehr.

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Champions League - Spielwoche 2
Raiffeisen Arena

Die Partie zwischen LASK und Liverpool wird am 14. Oktober 2026 um 12:45 Uhr EST und 16:45 Uhr GMT angepfiffen.

Formschwache Teams treffen in Österreich aufeinander

Sowohl LASK Linz als auch Liverpool braucht dringend einen Sieg, um die eigene Saison wieder in die richtige Bahn zu lenken. Was passiert, wenn die beiden Teams am Mittwoch in der frühen Partie aufeinandertreffen?

Gastgeber verloren drei der letzten vier Spiele

LASK hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten vier Spiele verloren, darunter die Partie gegen AEK Athens am ersten Spieltag. Liverpool startete mit einem Sieg gegen Atletico Madrid an der Anfield Road in die Champions League, zeigte in der heimischen Liga aber wechselhafte Leistungen. Die bislang einzige Niederlage in der Premier League gab es am Wochenende gegen Manchester City. Hinzu kommen drei Unentschieden. Nach sechs Spieltagen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer City bereits neun Punkte.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Zahlen und Verletzungen

  • Moses Usor und George Bello verletzten sich bei der Niederlage von LASK gegen Rapid Wien am Wochenende. Liverpool musste gegen Manchester City auf Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai und Alexander Isak verzichten.
  • LASK erzielte in seinen letzten vier Heimspielen 15 Tore.
  • Liverpool erzielte in fünf seiner letzten sechs Auswärtsspiele jeweils genau zwei Tore.

Personal und voraussichtliche Aufstellungen

LASK vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Aufstellung
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichKasper JörgensenKasper JörgensenR. LjubicicR. LjubicicG. BelloG. BelloS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezJérémy JacquetJérémy JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Startelf

Liverpool

Trainer

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

Bei Dietmar Kuehbauers LASK wird Lukas Jungwirth im Tor erwartet. Die Abwehrreihe dürfte unter anderem aus Andres Andrade, Xavier Mbuyamba und Joao Tornich bestehen. Für die voraussichtliche Startelf sind Robert Ljubicic und Sascha Horvath im Zentrum vorgesehen, während Moses Usor und Christoph Lang für Torgefahr sorgen sollen. Für die Gastgeber sind vor dieser Partie keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Sollte sich die Lage ändern, werden kurz vor dem Anpfiff neue Informationen ergänzt.

Andoni Iraola wird bei Liverpool voraussichtlich Alisson Becker ins Tor stellen. Virgil van Dijk und Ronald Araujo dürften das Innenverteidigerduo bilden. Für die Startelf sind Florian Wirtz und Alexis Mac Allister im Mittelfeld vorgesehen, während Bradley Barcola und Lewis Koumas den Angriff unterstützen sollen. Für die Gäste wurden bislang keine Verletzungen oder Sperren gemeldet.

Form

LAS

LAS - Form

AEK
N1-0
SGR
N2-1
HAR
U3-3
FVI
S2-1
RAP
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LIV

LIV - Form

ATM
S2-1
FUL
U0-0
TOT
S3-1
BOU
S0-1
MCI
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

LASK fehlt die Konstanz: Aus den letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen holte das Team einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Zuletzt unterlag es Rapid Wien in der Bundesliga mit 0:2. In diesem Zeitraum verlor LASK auch gegen Sturm Graz und AEK Athens. Auf ein 3:3 gegen Hartberg folgte ein Sieg im Freundschaftsspiel gegen den First Vienna FC, doch in den Pflichtspielen zeigte sich LASK anfällig. Das Team kassierte viele Gegentore und muss sich deutlich steigern, um mit Liverpool auf europäischem Niveau mithalten zu können.

Liverpool gewann drei seiner letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City. Zuvor hatte Liverpool AFC Bournemouth mit 1:0 und Atletico Madrid in der Champions League mit 2:1 besiegt. Ein 3:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Carabao Cup und ein torloses Unentschieden bei Fulham vervollständigen die Bilanz. Liverpool hat gezeigt, dass es in mehreren Wettbewerben bestehen kann. Auch seine Leistungen auf europäischer Bühne in dieser Saison geben dem Team Zuversicht für die Reise nach Linz.

Direkter Vergleich

Head to Head

LASKUnentschiedenLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
END
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
END
1Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Die beiden Klubs trafen zweimal im Europapokal aufeinander, jeweils in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24. Liverpool gewann im November 2023 an der Anfield Road mit 4:0, nachdem das Team LASK bereits im September desselben Jahres in Linz mit 3:1 besiegt hatte. Liverpool gewann damit beide Duelle, erzielte insgesamt sieben Tore und kassierte nur einen Gegentreffer. Die Bilanz im direkten Vergleich spricht klar für Liverpool.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Champions-League-Tabelle steht LASK derzeit auf Platz 27, Liverpool auf Platz 13. Das spiegelt zu diesem Zeitpunkt des Wettbewerbs den Unterschied in der europäischen Erfahrung der beiden Teams wider.

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