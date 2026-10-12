Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Die Partie zwischen LASK und Liverpool wird am 14. Oktober 2026 um 12:45 Uhr EST und 16:45 Uhr GMT angepfiffen.

Formschwache Teams treffen in Österreich aufeinander

Sowohl LASK Linz als auch Liverpool braucht dringend einen Sieg, um die eigene Saison wieder in die richtige Bahn zu lenken. Was passiert, wenn die beiden Teams am Mittwoch in der frühen Partie aufeinandertreffen?

Gastgeber verloren drei der letzten vier Spiele

LASK hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten vier Spiele verloren, darunter die Partie gegen AEK Athens am ersten Spieltag. Liverpool startete mit einem Sieg gegen Atletico Madrid an der Anfield Road in die Champions League, zeigte in der heimischen Liga aber wechselhafte Leistungen. Die bislang einzige Niederlage in der Premier League gab es am Wochenende gegen Manchester City. Hinzu kommen drei Unentschieden. Nach sechs Spieltagen beträgt der Rückstand auf Tabellenführer City bereits neun Punkte.

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Wichtige Zahlen und Verletzungen

Moses Usor und George Bello verletzten sich bei der Niederlage von LASK gegen Rapid Wien am Wochenende. Liverpool musste gegen Manchester City auf Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai und Alexander Isak verzichten.

LASK erzielte in seinen letzten vier Heimspielen 15 Tore.

Liverpool erzielte in fünf seiner letzten sechs Auswärtsspiele jeweils genau zwei Tore.

Personal und voraussichtliche Aufstellungen

Bei Dietmar Kuehbauers LASK wird Lukas Jungwirth im Tor erwartet. Die Abwehrreihe dürfte unter anderem aus Andres Andrade, Xavier Mbuyamba und Joao Tornich bestehen. Für die voraussichtliche Startelf sind Robert Ljubicic und Sascha Horvath im Zentrum vorgesehen, während Moses Usor und Christoph Lang für Torgefahr sorgen sollen. Für die Gastgeber sind vor dieser Partie keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Sollte sich die Lage ändern, werden kurz vor dem Anpfiff neue Informationen ergänzt.

Andoni Iraola wird bei Liverpool voraussichtlich Alisson Becker ins Tor stellen. Virgil van Dijk und Ronald Araujo dürften das Innenverteidigerduo bilden. Für die Startelf sind Florian Wirtz und Alexis Mac Allister im Mittelfeld vorgesehen, während Bradley Barcola und Lewis Koumas den Angriff unterstützen sollen. Für die Gäste wurden bislang keine Verletzungen oder Sperren gemeldet.

Form

LASK fehlt die Konstanz: Aus den letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspielen holte das Team einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Zuletzt unterlag es Rapid Wien in der Bundesliga mit 0:2. In diesem Zeitraum verlor LASK auch gegen Sturm Graz und AEK Athens. Auf ein 3:3 gegen Hartberg folgte ein Sieg im Freundschaftsspiel gegen den First Vienna FC, doch in den Pflichtspielen zeigte sich LASK anfällig. Das Team kassierte viele Gegentore und muss sich deutlich steigern, um mit Liverpool auf europäischem Niveau mithalten zu können.

Liverpool gewann drei seiner letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City. Zuvor hatte Liverpool AFC Bournemouth mit 1:0 und Atletico Madrid in der Champions League mit 2:1 besiegt. Ein 3:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur im Carabao Cup und ein torloses Unentschieden bei Fulham vervollständigen die Bilanz. Liverpool hat gezeigt, dass es in mehreren Wettbewerben bestehen kann. Auch seine Leistungen auf europäischer Bühne in dieser Saison geben dem Team Zuversicht für die Reise nach Linz.

Direkter Vergleich

Die beiden Klubs trafen zweimal im Europapokal aufeinander, jeweils in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24. Liverpool gewann im November 2023 an der Anfield Road mit 4:0, nachdem das Team LASK bereits im September desselben Jahres in Linz mit 3:1 besiegt hatte. Liverpool gewann damit beide Duelle, erzielte insgesamt sieben Tore und kassierte nur einen Gegentreffer. Die Bilanz im direkten Vergleich spricht klar für Liverpool.

Tabelle

In der Champions-League-Tabelle steht LASK derzeit auf Platz 27, Liverpool auf Platz 13. Das spiegelt zu diesem Zeitpunkt des Wettbewerbs den Unterschied in der europäischen Erfahrung der beiden Teams wider.