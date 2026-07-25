Yann Bisseck hat sich angeblich mit seinem Klub Inter Mailand auf eine langfristige Verlängerung seines Vertrags geeinigt. Das berichtet Sportmediaset.

Demnach wird sich der Abwehrspieler, der zuletzt auch immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht worden war, bis 2031 an die Nerazzurri binden. Sein Vertrag lief ohnehin schon bis 2029.

Es ist eine Wende bei Inter, denn noch vor Wochen war Bisseck als Verkaufskandidat gehandelt worden, bei dem die Italiener bei einer Ablösesumme in Höhe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit seien. Dem ist nun aber wohl nicht mehr der Fall. Neben den Münchnern sollen sich vor allem Vereine aus Englands Premier League für den 25-Jährigen interessiert haben.

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Tah und Upamecano sind gesetzt: Muss Ito oder Kim gehen?

Beim FC Bayern sind mit Jonathan Tah und Dayot Upamecano zwei Innenverteidiger gesetzt. Dahinter gibt es allerdings mit Min-jae Kim und Hiroki Ito zwei Verkaufskandidaten, die einen Platz für Bisseck hätten freiräumen können. Dazu wird es dem Bericht zufolge nun aber nicht mehr kommen.

Bisseck wechselte 2023 aus Aarhus nach Mailand. Dort machte er in der vergangenen Saison 36 Pflichtspiele, in denen er drei Tore erzielte und drei Tore vorbereitete.