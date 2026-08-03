Langer Poker und Spitze von Uli Hoeneß: Konrad Laimer verrät Hintergründe zu seiner Verlängerung beim FC Bayern

"Schlussendlich wird immer mehr geschrieben, als am Ende dran ist. So ist das Geschäft. Ihr müsst ja auch euren Job machen, das ist ja auch gut so", sagte Laimer bei einer Medienrunde auf der südkoreanischen Insel Jeju in Richtung der anwesenden Reporter. "Ich war immer ganz entspannt. Es hat lange überhaupt keinen Kontakt gegeben und dann irgendwann am Ende hat es wieder mehr Kontakt gegeben. Dann ist es auch relativ schnell gegangen, dass man sich da geeinigt hat, weil von mir aus auch nie was dagegen gesprochen hat. Ich wollte immer hierbleiben."

Anfang des Jahres hatte der Poker um eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags begonnen. Zwischenzeitlich war von exorbitanten Gehaltsforderungen des 29-jährigen Defensivallrounders aus Österreich die Rede, woraufhin sich Uli Hoeneß im Mai öffentlich positionierte. "Konny ist ein Spieler, den ich sehr liebe", sagte Hoeneß: "Aber er ist eben nicht Maradona."

Während der WM erfolgte schließlich eine Einigung, ehe die Vertragsverlängerung bis 2029 am 20. Juli offiziell verkündet wurde. "Ich bin natürlich happy, dass es jetzt alles so funktioniert hat und alles in trockenen Tüchern ist und ich jetzt auch wieder das machen kann, was mir Spaß macht, und das ist das Fußballspielen. Das macht hier extrem viel Spaß", sagte Laimer, der 2023 ablösefrei von RB Leipzig nach München gewechselt war.

Konrad Laimer ist mit dem FC Bayern auf Asienreise

Eine Aussöhnung mit Hoeneß habe derweil nicht stattgefunden. "Ne gab es nicht. Aber das war ja auch nie irgendwo ein Thema bei mir. Wir haben immer kurz mal ein bisschen gequatscht, auch damals bei der Meisterfeier nochmal mit ein bisschen Spaß, und das war es dann auch schon wieder, mehr gibt es dann auch nicht."

Aktuell weilt Laimer mit dem FC Bayern auf der Asienreise, wo es am 4. August gegen Jeju SK FC geht und am 7. August gegen Aston Villa. Nach der Rückkehr nach München warten Testspiele gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim, ehe am 22. August das erste Pflichtspiel wartet: der Supercup gegen Borussia Dortmund.