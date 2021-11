In ihrem letzten Spiel in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Sonntag, 14. November, in Armenien gefordert. Spielbeginn im Republican Stadium in der armenischen Hauptstadt Jerewan ist um 18 Uhr.

Von allzu großer sportlicher Bedeutung ist die Partie nicht. Deutschland steht bereits seit längerem als Sieger der Gruppe J fest. Das DFB-Team hat sich dadurch frühzeitig das Ticket zur WM 2022 gesichert. Armenien verspielte seine letzte Chance auf eine WM-Teilnahme am vergangenen Donnerstag durch eine klare Niederlage gegen Nordmazedonien. Der zur Teilnahme an den Playoffs zur WM berechtigte zweite Tabellenplatz ist für Armenien auch mit einem Sieg gegen Deutschland nicht mehr zu erreichen.

Bundestrainer Hansi Flick kann - bzw. muss notgedrungen - heute Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance von Beginn an geben. Nach dem 9:0-Kantersieg gegen Liechtenstein am vergangenen Donnerstag traten Manuel Neuer, Marco Reus (beide Belastungssteuerung), Julian Draxler, Leon Goetzka (beide verletzt) und Antonio Rüdiger (gesperrt) die Reise nach Armenien nicht an.

Bereits im Vorfeld des Liechenstein-Spiels mussten zahlreiche Spieler verletzt oder im Zuge des Corona-Chaos um Niklas Süle die frühzeitige Heimreise antreten.

Doch auch mit den heute zur Verfügung stehenden Spielern sollte dem DFB-Team ein erfolgreicher Abschluss der WM-Qualifikation gelingen.

Länderspiel heute live: Armenien vs. Deutschland in der Übersicht

BEGEGNUNG Armenien - Deutschland WETTBEWERB WM-Qualifikation | Gruppe J | 10. Spieltag ORT Republican Stadium | Jerewan ANSTOSS 18 Uhr (im Live-Ticker von Goal)

Länderspiel heute live: Armenien vs. Deutschland im TV und LIVE-STREAM

Insgesamt finden heute in ganz Europa zehn WM-Qualifikationsspiele statt. In Deutschland wird davon nur eines live im Free-TV übertragen: Es ist selbstverständlich die Partie des DFB-Teams in Armenien.

Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind grundsätzlich im Free-TV zu sehen, das regelt der Rundfunkstaatsvertrag. Dieser besagt, dass Spiele von sehr großem Interesse und mit deutscher Beteiligung - und dabei handelt es sich um ein WM-Qualifikationsspiel der Nationalmannschaft - grundsätzlich im Free-TV gezeigt werden müssen. Die Übertragungsrechte für die deutschen WM-Qualifikationsspiele liegen bei RTL.

Der Privatsender zeigt Armenien vs. Deutschland heute exklusiv. Die Übertragung beginnt bereits um 17.15 Uhr mit der Vorberichterstattung. Durch diese werden Euch Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus begleiten. Das RTL-Kommentatoren-Duo besteht auch heute wieder aus Marco Hagemann und Steffen Freund.

Länderspiel heute live: Armenien vs. Deutschland im LIVE-STREAM bei RTL+

Auch im LIVE-STREAM kann Armenien vs. Deutschland heute verfolgt werden. Gezeigt wird das Spiel auf der offiziellen RTL-Streamingplattform RTL+. Gut möglich, dass Euch dieser Name noch nicht geläufig ist, hieß RTL+ doch bis vor kurzem noch TVNow.

Viel geändert hat sich für alle, die sich die Länderspiele der Nationalmannschaft im LIVE-STREAM ansehen wollen, durch die Namensänderung nicht. Benötigt wird weiterhin ein kostenpflichtiges Abo. Ihr habt die Wahl zwischen RTL+ Premium (4,99 Euro pro Monat) und RTL+ Premium Duo (7,99 Euro pro Monat). Mit dem Premium-Duo-Paket könnt Ihr das Spiel gleichzeitig auf zwei Endgeräten streamen.

Wer noch nicht Kunde von RTL+ ist, der kann das Programm 30 Tage kostenlos testen.

Länderspiel heute live: Die Übertragung von Armenien vs. Deutschland in der Übersicht

Begegnung: Armenien - Deutschland

Anstoß: Heute, 18 Uhr

Übertragung TV: RTL

Übertragung LIVE-STREAM: RTL+

Moderation: Laura Papendick

Experte: Lothar Matthäus

Kommentatoren: Marco Hagemann und Steffen Freund

Länderspiel heute live: Armenien vs. Deutschland im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt Armenien vs. Deutschland heute nicht live im Free-TV oder im LIVE-STREAM verfolgen? Bei der Lösung dieses Problems kann Euch Goal helfen. In unserem kostenlosen LIVE-TICKER zu dem Spiel informieren für Euch im Minutentakt über das Geschehen in Jerewan.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Armenien - Deutschland!

Länderspiel heute live: Deutschland vs. Liechtenstein im Relive bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN ist zwar nicht im Besitz der Live-Übertragungsrechte an den Qualifikationsspielen des DFB-Teams, sehen könnt Ihr Armenien vs. Deutschland dennoch bei DAZN - und zwar ab Mitternacht im Relive.

Alle, die am heutigen frühen Abend keine Zeit hatten, sich Armenien vs. Deutschland live anzusehen und zudem DAZN-Kunde sind, können sich auf diesem Wege die komplette Partie etwas später ansehen.

DAZN zeigt mit Ausnahme der Spiele des DFB-Teams alle Spiel der europäischen WM-Qualifikation im LIVE-STREAM - und nicht nur das. Der Streamingdienst hält darüber hinaus die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, an fast allen Spielen der Champions League und an den drei europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Ein DAZN-Abo kostet entweder 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder einmalig 149,99 Euro (Jahresabo).