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70th Ballon D'Or Ceremony - ArrivalsGetty Images Entertainment
Falko Blöding

Lamine Yamals Onkel ätzt Richtung Harry Kane: "Wenn du Fußball magst, gehst du Lamine zuschauen, nicht ihm"

Bundesliga
Bayern München
H. Kane
T. Henry

Nicht alle sind glücklich darüber, dass Harry Kane am Montag als Weltfußballer ausgezeichnet wurde.

Bayern Münchens Stürmer Harry Kane ist am Montagabend im Palladium Theatre der englischen Hauptstadt London erstmals mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Unter jede Menge Lob und Gratulationen für den 33-Jähirgen mischen sich auch einige Misstöne.

Einer, der Kanes Ehrung kritisch sieht, ist Samir Nasri. Der Ex-Profi und französische Landsmann des geschlagenen Kylian Mbappe (Real Madrid), zweifelte bei Canal+ an der Eignung Kanes als Weltfußballer. "Harry Kane und der Ballon d'Or – okay, die Statistiken haben also den Ausschlag gegeben", so der langjährige Premier-League-Spieler mit Blick auf Kanes unerreichte 73 Pflichtspieltore in 65 Partien der letzten Saison.

Nasri erklärte, Kane sei zwar ein "fantastischer" und "außergewöhnlicher Spieler", aber: "Er war noch nie jemand, der seine Mannschaft getragen hat oder seine Mannschaft in großen Spielen zum Sieg geführt hat. Da gibt es dann oft kleine Schwächen."

Etwas anders sah es ein anderer Franzose. Thierry Henry, der die Gala gemeinsam mit Kate Scott moderiert hatte, sagte bei DAZN: "Ich unterstütze immer meine französischen Landsleute. Aber eine Sache muss ich zu Harry Kane sagen: Ich habe ihn von Anfang an verfolgt. Er musste wirklich leiden, um zu erreichen, was er erreicht hat. Er ist ein würdiger Sieger. Gut gemacht!"

Lamine Yamals Onkel ätzt Richtung Harry Kane

Hinter Nasris und Henrys Landsmann Mbappe landete Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona auf Rang drei bei der Abstimmung. Wie im Vorjahr also musste sich der Dribbelkünstler knapp geschlagen geben. Damals hatte es Gemecker aus seiner Familie Richtung Sieger Ousmane Dembele (PSG) gegeben. Auch in diesem Jahr deutet sein Onkel Abdul an, dass es bei der Wahl nicht mit rechten Dingen zuging. Bei El Chiringuito TV motzte er: "Ich verstehe gar nichts. Da stimmt etwas nicht."

Er sei "wirklich traurig", denn: "Mein Neffe war unglaublich, er war der beste Spieler der Welt, das weiß jeder. Wenn du Fußball magst, gehst du Lamine zuschauen, nicht Harry Kane. Da Lamine jung ist, sagen sie immer: 'Er hat Zeit, er ist 19.' Und deswegen geben sie ihm den Award nicht. Bei Harry, der noch etwa drei Tage Fußball vor sich hat, sagen sie: 'Komm schon, wir geben ihm den Award'. (...)"

UNITED-KINGDOM-LONDON-BALLON-DOR-RED-CARPET-26-10-2026Getty Images

In den Kreis der Verschwörungstheoretiker reihte sich auch der ehemalige spanische Nationalspieler und langjährige Real-Profi Guti ein. In derselben Sendung sagte er: "Was für ein Zufall beim Ballon d'Or. Sie verlegen die Gala von Paris nach London – und es gewinnt ein Spieler aus London. Riesen-Zufall!"

Und weiter: "Als Harry Kane als Gewinner verkündet wurde - habt Ihr sein Gesicht gesehen? Er hätte nie im Leben gedacht, dass er gewinnen würde. Ich glaube, er hat erwartet hinter Lamine Yamal und Mbappe zu landen. Man macht nicht so ein Gesicht, wenn man den Ballon d'Or erhält - wenn man denkt, man hätte ihn verdient."

Häufig gestellte Fragen

Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.

Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.

Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.

Harry Kane ist 1,88 Meter groß.

Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.

Harry Kane hat Schuhgröße 45.

Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.

Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.

Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.

Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).

Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.

Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.

Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.

Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.

Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.

Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf über 100 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.

Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.

Mittlerweile steht er bei zwei gewonnenen deutschen Meisterschaften sowie einem DFB-Pokalsieg und einem Supercupsieg.

Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballon d'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.

Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.

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