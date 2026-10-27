Bayern Münchens Stürmer Harry Kane ist am Montagabend im Palladium Theatre der englischen Hauptstadt London erstmals mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet worden. Unter jede Menge Lob und Gratulationen für den 33-Jähirgen mischen sich auch einige Misstöne.

Einer, der Kanes Ehrung kritisch sieht, ist Samir Nasri. Der Ex-Profi und französische Landsmann des geschlagenen Kylian Mbappe (Real Madrid), zweifelte bei Canal+ an der Eignung Kanes als Weltfußballer. "Harry Kane und der Ballon d'Or – okay, die Statistiken haben also den Ausschlag gegeben", so der langjährige Premier-League-Spieler mit Blick auf Kanes unerreichte 73 Pflichtspieltore in 65 Partien der letzten Saison.

Nasri erklärte, Kane sei zwar ein "fantastischer" und "außergewöhnlicher Spieler", aber: "Er war noch nie jemand, der seine Mannschaft getragen hat oder seine Mannschaft in großen Spielen zum Sieg geführt hat. Da gibt es dann oft kleine Schwächen."

Etwas anders sah es ein anderer Franzose. Thierry Henry, der die Gala gemeinsam mit Kate Scott moderiert hatte, sagte bei DAZN: "Ich unterstütze immer meine französischen Landsleute. Aber eine Sache muss ich zu Harry Kane sagen: Ich habe ihn von Anfang an verfolgt. Er musste wirklich leiden, um zu erreichen, was er erreicht hat. Er ist ein würdiger Sieger. Gut gemacht!"

Nächste Spiele FCB Deutschland DFB-Pokal 15:45 FCM Ansehen

Lamine Yamals Onkel ätzt Richtung Harry Kane

Hinter Nasris und Henrys Landsmann Mbappe landete Weltmeister Lamine Yamal vom FC Barcelona auf Rang drei bei der Abstimmung. Wie im Vorjahr also musste sich der Dribbelkünstler knapp geschlagen geben. Damals hatte es Gemecker aus seiner Familie Richtung Sieger Ousmane Dembele (PSG) gegeben. Auch in diesem Jahr deutet sein Onkel Abdul an, dass es bei der Wahl nicht mit rechten Dingen zuging. Bei El Chiringuito TV motzte er: "Ich verstehe gar nichts. Da stimmt etwas nicht."

Er sei "wirklich traurig", denn: "Mein Neffe war unglaublich, er war der beste Spieler der Welt, das weiß jeder. Wenn du Fußball magst, gehst du Lamine zuschauen, nicht Harry Kane. Da Lamine jung ist, sagen sie immer: 'Er hat Zeit, er ist 19.' Und deswegen geben sie ihm den Award nicht. Bei Harry, der noch etwa drei Tage Fußball vor sich hat, sagen sie: 'Komm schon, wir geben ihm den Award'. (...)"

Getty Images

In den Kreis der Verschwörungstheoretiker reihte sich auch der ehemalige spanische Nationalspieler und langjährige Real-Profi Guti ein. In derselben Sendung sagte er: "Was für ein Zufall beim Ballon d'Or. Sie verlegen die Gala von Paris nach London – und es gewinnt ein Spieler aus London. Riesen-Zufall!"

Und weiter: "Als Harry Kane als Gewinner verkündet wurde - habt Ihr sein Gesicht gesehen? Er hätte nie im Leben gedacht, dass er gewinnen würde. Ich glaube, er hat erwartet hinter Lamine Yamal und Mbappe zu landen. Man macht nicht so ein Gesicht, wenn man den Ballon d'Or erhält - wenn man denkt, man hätte ihn verdient."