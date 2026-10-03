Lamine Yamal hat mit seiner Leistung beim 3:1-Sieg des Welt- und Europameisters Spanien in der Nations League gegen Tschechien die Medien schwärmen lassen. Der Superstar vom FC Barcelona hatte mit einem Traumtor in der sechsten Minute die Führung für die Furia Roja erzielt: Er zog von rechts nach innen und schlenzte die Kugel mit links in den Winkel. Sein Trainer Luis de la Fuente schlug fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen.

"Er hat es wieder getan! Für diesen Lamine gibt es keine Grenzen", schrieb die spanische Sportzeitung Marca. "Er ist in Top-Form. Alles läuft bei ihm wie am Schnürchen. Nicht zu stoppen", ergänzte die Zeitung AS.

Angesichts der bevorstehenden Wahl zum besten Fußballer der Welt, der mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wird, werteten die spanischen Medien den Gala-Auftritt als Bewerbungsschreiben des 19-Jährigen. "Lamine Yamal im Ballon-d’Or-Modus", schrieb die Mundo Deportivo - und Sport ging sogar noch einen Schritt weiter: "Lamine ist der Beste der Welt."

Am 26. Oktober wird der Ballon d'Or verliehen. Dabei gilt Yamal als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Allerdings werden auch Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) und Harry Kane (FC Bayern München) gute Chancen eingeräumt. Die Entscheidung, wer am Ende den Preis bekommt, treffen Fachjournalisten aus 100 verschiedenen Ländern.