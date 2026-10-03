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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Daniel Buse

"Lamine ist der Beste der Welt": Nächste Top-Leistung von Yamal für Spanien als Ballon-d'Or-Bewerbung

UEFA Nations League A
Spanien
Spanien - Tschechien
L. Yamal
FC Barcelona

Wer bekommt den goldenen Ball als bester Fußballer der Welt? Der Spanien-Star liefert mal wieder Argumente für sich.

Lamine Yamal hat mit seiner Leistung beim 3:1-Sieg des Welt- und Europameisters Spanien in der Nations League gegen Tschechien die Medien schwärmen lassen. Der Superstar vom FC Barcelona hatte mit einem Traumtor in der sechsten Minute die Führung für die Furia Roja erzielt: Er zog von rechts nach innen und schlenzte die Kugel mit links in den Winkel. Sein Trainer Luis de la Fuente schlug fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen.

"Er hat es wieder getan! Für diesen Lamine gibt es keine Grenzen", schrieb die spanische Sportzeitung Marca. "Er ist in Top-Form. Alles läuft bei ihm wie am Schnürchen. Nicht zu stoppen", ergänzte die Zeitung AS.

Angesichts der bevorstehenden Wahl zum besten Fußballer der Welt, der mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wird, werteten die spanischen Medien den Gala-Auftritt als Bewerbungsschreiben des 19-Jährigen. "Lamine Yamal im Ballon-d’Or-Modus", schrieb die Mundo Deportivo - und Sport ging sogar noch einen Schritt weiter: "Lamine ist der Beste der Welt."

Am 26. Oktober wird der Ballon d'Or verliehen. Dabei gilt Yamal als einer der aussichtsreichsten Kandidaten. Allerdings werden auch Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) und Harry Kane (FC Bayern München) gute Chancen eingeräumt. Die Entscheidung, wer am Ende den Preis bekommt, treffen Fachjournalisten aus 100 verschiedenen Ländern.

Häufig gestellte Fragen

Lamine Yamal verdient sein Geld auf den Flügelpositionen, meist auf der rechten Seite. Dort begeistert er mit explosiven Antritten und starken Dribblings das Publikum.

Lamine Yamal kam am 13. Juli 2007 im katalanischen Esplugues de Llobregat zur Welt.

Lamine Yamal lief beim FC Barcelona bis zum Ende der Saison 2024/25 mit der Rückennummer 19 auf. Seit der Saison 2025/26 trägt er die prestigeträchtige Nummer 10.

Lamine Yamal ist 1,80 Meter groß.

Lamine Yamal bringt ein Körpergewicht von 72 Kilogramm auf die Waage.

Lamine Yamal trägt Schuhgröße 44.

Der starke Fuß von Lamine Yamal ist links.

Lamine Yamal spielte in seiner Kindheit für den CF La Torreta und den FC Barcelona.

Lamine Yamal hat das Klubinternat La Masia kürzlich hinter sich gelassen und lebt nun in einer eigenen Wohnung im Norden Barcelonas – nur wenige Gehminuten vom Trainingszentrum des FC Barcelona entfernt.

Lamine Yamal fährt oft einen Cupra Formentor, da der Automobilhersteller Cupra ein offizieller Partner seines Vereins FC Barcelona ist. Zudem wurde er im Rahmen von Werbe- und Testaktionen mit Modellen der Marke wie dem Cupra Raval gesehen.

Lamine Yamal ist Spanier mit marokkanischen und äquatorialguineischen Wurzeln und hat bislang noch nie für einen deutschen Verein gespielt. Deutsch spricht er demnach nicht.

Lamine Yamal hat keine Kinder.

Lamine Yamals aktuelle Freundin ist die spanische Influencerin Ines Garcia Santos.

Das geschätzte Vermögen von Lamine Yamal liegt zwischen 7 und 15 Millionen Euro. Beim FC Barcelona seinem derzeitigen Club, soll sein jährliches Bruttogehalt rund 26 Millionen Euro betragen.

In seiner jungen Karriere hat Lamine Yamal bereits acht Titel gewonnen: dreimal die spanische Meisterschaft, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Pokal. Zudem wurde er 2024 mit der spanischen Nationalmannschaft Europameister und 2026 mit selbiger Weltmeister.

Lamine Yamal hat den Ballon d'Or bislang zwar noch nicht gewinnen können, doch seine Leistungen brachten ihm bereits Nominierungen ein. Zweimal Mal schaffte er es dabei, sich unter den zehn besten Spielern der Welt zu platzieren (Platz 2 im Jahr 2025).

Lamine Yamal wurde bisher noch nie mit dem Titel des FIFA-Weltfußballers ausgezeichnet.

Lamine Yamal trägt verschiedene Spitznamen, darunter "Ryan", der aus einer amüsanten Begegnung mit Touristen in Barcelona entstanden ist. Außerdem nennen ihn Fans und Kommentatoren "Lamine The Dream" – eine Anerkennung seiner herausragenden Fähigkeiten und seines vielversprechenden Talents. Obwohl diese Beinamen nicht offiziell sind, haben sie sich in den sozialen Netzwerken und unter Anhängern fest verankert.

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