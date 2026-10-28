Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoFC Barcelona
Spotify Camp Nou
team-logoDeportivo Alaves
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Unterstützt von

LaLiga-Vorschau: Barcelona will gegen das widerstandsfähige Deportivo Alaves seine Dominanz wiederherstellen

FC Barcelona - Deportivo Alaves
La Liga
FC Barcelona
Deportivo Alaves

Nach einer Enttäuschung auf europäischer Bühne und der knappen 1:2-Heimniederlage im El Clásico empfängt der FC Barcelona das kampfstarke Deportivo Alavés, das nach einem dramatischen Ausgleichstreffer in der 89. Minute gegen Málaga mit Rückenwind nach Katalonien reist.

Barcelona gegen Deportivo Alavés: Spieldetails

crest
La Liga - Spielwoche 11
Spotify Camp Nou

Angeschlagener Spitzenreiter gegen entschlossene Basken: In der Liga steht viel auf dem Spiel

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Barcelona empfängt Deportivo Alavés im Spotify Camp Nou und will in La Liga unmittelbar auf die erste nationale Niederlage der Saison reagieren.

Die Mannschaft von Hansi Flick hatte neun La-Liga-Spiele in Folge gewonnen, ehe Kylian Mbappe Real Madrid am vergangenen Wochenende mit zwei späten Treffern an gleicher Stelle zu einem 2:1-Sieg führte. Durch die Niederlage schmolz Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Punkte. Auch der zweitplatzierte Atletico Madrid macht Druck.

Nach der Niederlage im El Clasico sprach Flick offen über die Gründe und nannte mangelnde Frische als Hauptursache. Zudem bezeichnete der deutsche Trainer die Verletzungen vor dieser Partie als seine größte Sorge, da die personellen Möglichkeiten in der Abwehr begrenzt sind.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Alavés reist als Tabellensiebter der La Liga ins Camp Nou und hatte zuletzt Mühe, konstant zu punkten. Die Mannschaft von Quique Sanchez Flores hat nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und muss gut organisiert auftreten, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen.

Für Barcelona ist das Ziel klar: vor den eigenen Fans wieder gewinnen und die Tabellenführung in La Liga behaupten.

Schlüsselduell: Lamine Yamal gegen Youssef Enríquez Lekhedim

Explosiver Flügelspieler: Lamine Yamal bleibt Barcelonas wichtigster Offensivgestalter. Mit präzisen Rückpässen und erfolgreichen Eins-gegen-eins-Aktionen auf dem rechten Flügel kann er auch tief stehende Abwehrreihen knacken.

Defensivaufgabe auf der linken Seite: Linksverteidiger Youssef Enríquez Lekhedim, der nach seiner Einwechslung entscheidend zur Wende gegen Málaga beitrug, steht vor seiner schwierigsten Defensivaufgabe in der Liga. Sein Stellungsspiel und das richtige Timing bei Zweikämpfen werden entscheidend sein, damit Yamal das Innenverteidigerduo nicht isolieren kann.

Taktische Analyse & voraussichtliche Startaufstellungen

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski,Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Ausblick auf das Spiel: Barcelona geht zu Hause als klarer Favorit ins Spiel und will Alavés mit offensiven Überzahlsituationen auf den Außenbahnen und anhaltendem Druck tief in die eigene Hälfte drängen. Deportivo Alavés wird versuchen, die zentralen Räume zuzustellen, längere Ballbesitzphasen des Gegners zu überstehen und über Lucas Boyé und den derzeit treffsicheren Aitor Mañas schnell und direkt zu kontern.

Personallage & Kader

FC Barcelona vs Deportivo Alaves Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • H. Flick

Barcelona muss in dieser Partie verletzungsbedingt auf Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo und Xavi Espart verzichten. Xavi Espart verletzte sich bei der Niederlage im El Clasico am vergangenen Wochenende, was die ohnehin ausgedünnte Defensive zusätzlich belastet. Flick bestätigte, dass Frenkie de Jong ins Training zurückgekehrt und einsatzbereit ist. Das ist eine willkommene Verstärkung für das Mittelfeld. Weitere Informationen zur Personallage folgen kurz vor dem Anpfiff.

Alavés muss bei der Reise nach Barcelona verletzungsbedingt auf Facundo Garces und Mikel Rodriguez verzichten. Sanchez Flores wird seinen Kader umsichtig einsetzen müssen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden vor dem Spiel erwartet.

Form

BAR

BAR - Form

GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
RMA
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ALA

ALA - Form

VAL
N0-1
ATH
U0-0
ATM
N1-2
CEL
N2-1
MAL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Barcelona hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in La Liga eine 1:2-Niederlage gegen Real Madrid, die eine Serie von neun Ligasiegen beendete. Zuvor verlor Barcelona in der Champions League mit 2:4 gegen Paris Saint-Germain. Vor diesen Niederlagen hatte die Mannschaft Real Betis mit 5:2 und Galatasaray mit 4:1 besiegt. In den fünf Spielen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Alavés hat von seinen letzten fünf La-Liga-Spielen eines unentschieden gespielt, eines gewonnen und drei verloren. Die jüngste Partie zu Hause gegen Málaga endete 1:1, das Spiel davor gegen Celta Vigo ging mit 1:2 verloren. In den letzten drei Spielen erzielte Alavés nur zwei Tore, was auf schwankende Leistungen im Angriff hindeutet.

Bilanz der direkten Duelle

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenDeportivo Alaves
4
0
1
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
La Liga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
10Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt. Damals gewann Alavés zu Hause in La Liga mit 1:0. Davor hatte Barcelona im November 2025 zu Hause mit 3:1 gewonnen. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Barcelona drei und Alavés zwei. Barcelona erzielte dabei insgesamt zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
109014011+2927
N
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
S
S
S
N
S
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
U
N
S
U
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
S
S
S
S
N
6
FC SevillaFC SevillaSEV
105231616017
S
N
U
N
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
S
N
U
U
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
U
S
U
S
U
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
103341514+112
S
U
N
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
103251020-1011
N
S
N
U
N
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
N
S
U
U
N
15
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
N
U
N
S
N
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
N
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen