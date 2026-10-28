Barcelona gegen Deportivo Alavés: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Angeschlagener Spitzenreiter gegen entschlossene Basken: In der Liga steht viel auf dem Spiel

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Barcelona empfängt Deportivo Alavés im Spotify Camp Nou und will in La Liga unmittelbar auf die erste nationale Niederlage der Saison reagieren.

Die Mannschaft von Hansi Flick hatte neun La-Liga-Spiele in Folge gewonnen, ehe Kylian Mbappe Real Madrid am vergangenen Wochenende mit zwei späten Treffern an gleicher Stelle zu einem 2:1-Sieg führte. Durch die Niederlage schmolz Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Punkte. Auch der zweitplatzierte Atletico Madrid macht Druck.

Nach der Niederlage im El Clasico sprach Flick offen über die Gründe und nannte mangelnde Frische als Hauptursache. Zudem bezeichnete der deutsche Trainer die Verletzungen vor dieser Partie als seine größte Sorge, da die personellen Möglichkeiten in der Abwehr begrenzt sind.

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Alavés reist als Tabellensiebter der La Liga ins Camp Nou und hatte zuletzt Mühe, konstant zu punkten. Die Mannschaft von Quique Sanchez Flores hat nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und muss gut organisiert auftreten, um aus dieser Partie etwas mitzunehmen.

Für Barcelona ist das Ziel klar: vor den eigenen Fans wieder gewinnen und die Tabellenführung in La Liga behaupten.

Schlüsselduell: Lamine Yamal gegen Youssef Enríquez Lekhedim

Explosiver Flügelspieler: Lamine Yamal bleibt Barcelonas wichtigster Offensivgestalter. Mit präzisen Rückpässen und erfolgreichen Eins-gegen-eins-Aktionen auf dem rechten Flügel kann er auch tief stehende Abwehrreihen knacken.

Defensivaufgabe auf der linken Seite: Linksverteidiger Youssef Enríquez Lekhedim, der nach seiner Einwechslung entscheidend zur Wende gegen Málaga beitrug, steht vor seiner schwierigsten Defensivaufgabe in der Liga. Sein Stellungsspiel und das richtige Timing bei Zweikämpfen werden entscheidend sein, damit Yamal das Innenverteidigerduo nicht isolieren kann.

Taktische Analyse & voraussichtliche Startaufstellungen

FC Barcelona (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsí, Martínez, Balde; Casadó, Pedri, Olmo; Yamal, Lewandowski,Raphinha.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Valentini, Lekhedim, Parada; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Boyé, Mañas.

Ausblick auf das Spiel: Barcelona geht zu Hause als klarer Favorit ins Spiel und will Alavés mit offensiven Überzahlsituationen auf den Außenbahnen und anhaltendem Druck tief in die eigene Hälfte drängen. Deportivo Alavés wird versuchen, die zentralen Räume zuzustellen, längere Ballbesitzphasen des Gegners zu überstehen und über Lucas Boyé und den derzeit treffsicheren Aitor Mañas schnell und direkt zu kontern.

Personallage & Kader

Barcelona muss in dieser Partie verletzungsbedingt auf Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo und Xavi Espart verzichten. Xavi Espart verletzte sich bei der Niederlage im El Clasico am vergangenen Wochenende, was die ohnehin ausgedünnte Defensive zusätzlich belastet. Flick bestätigte, dass Frenkie de Jong ins Training zurückgekehrt und einsatzbereit ist. Das ist eine willkommene Verstärkung für das Mittelfeld. Weitere Informationen zur Personallage folgen kurz vor dem Anpfiff.

Alavés muss bei der Reise nach Barcelona verletzungsbedingt auf Facundo Garces und Mikel Rodriguez verzichten. Sanchez Flores wird seinen Kader umsichtig einsetzen müssen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden vor dem Spiel erwartet.

Form

Barcelona hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es in La Liga eine 1:2-Niederlage gegen Real Madrid, die eine Serie von neun Ligasiegen beendete. Zuvor verlor Barcelona in der Champions League mit 2:4 gegen Paris Saint-Germain. Vor diesen Niederlagen hatte die Mannschaft Real Betis mit 5:2 und Galatasaray mit 4:1 besiegt. In den fünf Spielen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Alavés hat von seinen letzten fünf La-Liga-Spielen eines unentschieden gespielt, eines gewonnen und drei verloren. Die jüngste Partie zu Hause gegen Málaga endete 1:1, das Spiel davor gegen Celta Vigo ging mit 1:2 verloren. In den letzten drei Spielen erzielte Alavés nur zwei Tore, was auf schwankende Leistungen im Angriff hindeutet.

Bilanz der direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt. Damals gewann Alavés zu Hause in La Liga mit 1:0. Davor hatte Barcelona im November 2025 zu Hause mit 3:1 gewonnen. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Barcelona drei und Alavés zwei. Barcelona erzielte dabei insgesamt zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.