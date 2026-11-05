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LaLiga-Vorschau: Atlético Madrid gegen Barcelona: Barças Offensivpower trifft im Metropolitano auf angeschlagene Gastgeber

Atletico Madrid - FC Barcelona
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Atletico Madrid
FC Barcelona

Nach einer überragenden Vorstellung beim 3:0 in der Champions League gegen Aston Villa und einem 6:1 in der Liga gegen Alavés reist Hansi Flicks Barcelona zum Riyadh Air Metropolitano. Dort will das Team Atlético Madrid den entscheidenden Schlag versetzen. Die stolzen Gastgeber kämpfen darum, die bittere 0:2-Niederlage gegen Bayern München auf europäischer Bühne wettzumachen.

Atlético Madrid gegen Barcelona: Spieldetails

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La Liga - Spielwoche 12
Riyadh Air Metropolitano

Torfreudige Katalanen prüfen Simeones Abwehrbollwerk

Barcelona reist zum Riyadh Air Metropolitano, wo im Duell mit Atlético Madrid wichtige Punkte im Titelkampf der LaLiga auf dem Spiel stehen. Der Tabellenführer liegt vor der Partie zwei Punkte vor den Gastgebern. Real Madrid lauert als Dritter weitere drei Punkte dahinter.

Atletico de Madrid v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Die Mannschaft von Diego Simeone geht nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Bayern München am Dienstag in der Champions League in diese Partie. Das Ergebnis dürfte den Fokus auf das Ligaduell an diesem Wochenende noch verstärkt haben. Vor diesem Rückschlag auf europäischer Bühne hatte Atlético drei der letzten vier Pflichtspiele gewonnen.

Barcelona feierte unterdessen am selben Abend im Camp Nou einen souveränen 3:0-Sieg gegen Aston Villa in der Champions League. Lamine Yamal erzielte vor den Augen von Steven Gerrard den Führungstreffer. Die Mannschaft von Hansi Flick hat damit vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Die Gäste müssen allerdings auf Rodri verzichten. Barcelona bestätigte am Mittwoch, dass sich der Mittelfeldspieler beim Sieg gegen Villa eine Verletzung des Musculus biceps femoris im rechten Bein zugezogen hat. Der 30-Jährige wurde zur Halbzeit ausgewechselt und wird die Reise nach Madrid am Sonntag komplett verpassen. Angesichts seiner Rolle im defensiven Mittelfeld von Flick ist das ein schwerer Ausfall.

Während der Titelkampf in der LaLiga enger wird und beide Klubs auch auf europäischer Bühne Ambitionen haben, kommt diese Partie zu einem Zeitpunkt, an dem Punktverluste teuer werden könnten.

Personal und Kader

Atletico Madrid vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Simeone

Form

ATM

ATM - Form

ESP
S0-1
VFB
U1-1
COR
S1-0
LEV
S0-2
FCB
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BAR

BAR - Form

BET
S2-5
PSG
N4-2
RMA
N1-2
ALA
S6-1
AVL
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
17/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenFC Barcelona
2
0
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
La Liga
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Atletico Madrid
ATM
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
Spanien Copa del Rey
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
Spanien Copa del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
1110014612+3430
S
N
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
11911228+1428
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
119022810+1827
S
S
S
S
N
4
Real BetisReal BetisBET
117221815+323
S
U
N
S
U
5
Real SociedadReal SociedadRSO
116142020019
N
S
S
S
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
115241719-217
N
S
N
U
N
7
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
104331410+415
S
S
N
U
U
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
113531514+114
S
N
U
N
U
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
113351515012
N
S
U
N
S
10
Celta VigoCelta VigoCEL
112631010012
N
U
S
U
S
11
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
113351517-212
N
U
N
N
U
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
103341520-512
S
N
U
U
S
13
GetafeGetafeGET
11335816-812
S
N
U
N
S
14
EspanyolEspanyolESP
113261314-111
S
N
N
U
N
15
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
113261122-1111
N
N
S
N
U
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
113261529-1411
N
S
N
U
N
17
ElcheElcheELC
112451418-410
N
S
U
U
S
18
LevanteLevanteLEV
112451621-510
N
N
S
U
U
19
ValenciaValenciaVAL
11236817-99
S
N
U
U
N
20
MalagaMalagaMAL
11056821-135
N
U
N
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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