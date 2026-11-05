Atlético Madrid gegen Barcelona: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Torfreudige Katalanen prüfen Simeones Abwehrbollwerk

Barcelona reist zum Riyadh Air Metropolitano, wo im Duell mit Atlético Madrid wichtige Punkte im Titelkampf der LaLiga auf dem Spiel stehen. Der Tabellenführer liegt vor der Partie zwei Punkte vor den Gastgebern. Real Madrid lauert als Dritter weitere drei Punkte dahinter.

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Die Mannschaft von Diego Simeone geht nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Bayern München am Dienstag in der Champions League in diese Partie. Das Ergebnis dürfte den Fokus auf das Ligaduell an diesem Wochenende noch verstärkt haben. Vor diesem Rückschlag auf europäischer Bühne hatte Atlético drei der letzten vier Pflichtspiele gewonnen.

Barcelona feierte unterdessen am selben Abend im Camp Nou einen souveränen 3:0-Sieg gegen Aston Villa in der Champions League. Lamine Yamal erzielte vor den Augen von Steven Gerrard den Führungstreffer. Die Mannschaft von Hansi Flick hat damit vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen.

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Die Gäste müssen allerdings auf Rodri verzichten. Barcelona bestätigte am Mittwoch, dass sich der Mittelfeldspieler beim Sieg gegen Villa eine Verletzung des Musculus biceps femoris im rechten Bein zugezogen hat. Der 30-Jährige wurde zur Halbzeit ausgewechselt und wird die Reise nach Madrid am Sonntag komplett verpassen. Angesichts seiner Rolle im defensiven Mittelfeld von Flick ist das ein schwerer Ausfall.

Während der Titelkampf in der LaLiga enger wird und beide Klubs auch auf europäischer Bühne Ambitionen haben, kommt diese Partie zu einem Zeitpunkt, an dem Punktverluste teuer werden könnten.

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