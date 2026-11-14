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Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga?

Bundesliga
VfL Wolfsburg - Bayern München
VfL Wolfsburg
Bayern München

Ein echtes Gipfeltreffen steht in der Frauen-Bundesliga an: Der FC Bayern München muss auswärts beim VfL Wolfsburg ran. Im Aufeinandertreffen des Spitzenreiters aus München mit seinem unmittelbaren Verfolger geht es um wichtige Punkte im Titelrennen. Wo Ihr das Topspiel live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Frauen-Bundesliga hält am heutigen Samstag, den 14. November, ein echtes Spitzenspiel bereit: In der Volkswagen Arena empfängt der VfL Wolfsburg den FC Bayern München zum direkten Duell um die Tabellenführung. Der Anpfiff erfolgt um 17.55 Uhr.

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Wo Ihr das Topduell live im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga?

Für die Liveübertragung des Bundesliga-Topspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München gibt es mehrere Optionen. Wer kostenlos dabei sein möchte, kann die Begegnung im Free-TV in der ARD verfolgen. Darüber hinaus stellt der Sender auf sportschau.de einen kostenfreien Livestream bereit.

Auch über kostenpflichtige Streamingplattformen lässt sich das Duell live verfolgen. Sowohl MagentaSport als auch DAZN übertragen die Partie, setzen dafür jedoch ein gültiges Abonnement voraus.

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Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga? Wichtigste Infos

Begegnung

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern

Datum und Uhrzeit

14. November, 17.55 Uhr

Wettbewerb

Bundesliga

Spieltag

10

Ort

Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung Free-TV

ARD, MagentaSport

Übertragung Livestream

sportschau.de, DAZN

Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Bayern München

9

9

0

0

32:8

24

27

2

VfL Wolfsburg

9

8

0

1

29:9

20

24

3

Eintracht Frankfurt

9

5

2

2

16:10

6

17

4

Werder Bremen

9

5

1

3

18:14

4

16

5

Bayer Leverkusen

9

5

1

3

15:12

3

16

6

1. FC Köln

9

5

0

4

16:13

3

15

7

1. FC Union Berlin

9

3

2

4

15:17

-2

11

8

VfB Stuttgart

9

3

2

4

11:21

-10

11

9

RB Leipzig

9

3

1

5

15:17

-2

10

10

TSG Hoffenheim

9

3

1

5

12:16

-4

10

11

SC Freiburg

9

3

1

5

11:18

-7

10

12

1. FC Nürnberg

9

2

2

5

16:23

-7

8

13

Hamburger SV

9

1

3

5

14:17

-3

6

14

1. FSV Mainz 05

9

0

0

9

5:30

-25

0

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