Die Frauen-Bundesliga hält am heutigen Samstag, den 14. November, ein echtes Spitzenspiel bereit: In der Volkswagen Arena empfängt der VfL Wolfsburg den FC Bayern München zum direkten Duell um die Tabellenführung. Der Anpfiff erfolgt um 17.55 Uhr.

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Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga?

Für die Liveübertragung des Bundesliga-Topspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München gibt es mehrere Optionen. Wer kostenlos dabei sein möchte, kann die Begegnung im Free-TV in der ARD verfolgen. Darüber hinaus stellt der Sender auf sportschau.de einen kostenfreien Livestream bereit.

Auch über kostenpflichtige Streamingplattformen lässt sich das Duell live verfolgen. Sowohl MagentaSport als auch DAZN übertragen die Partie, setzen dafür jedoch ein gültiges Abonnement voraus.

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Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga? Wichtigste Infos

Begegnung VfL Wolfsburg vs. FC Bayern Datum und Uhrzeit 14. November, 17.55 Uhr Wettbewerb Bundesliga Spieltag 10 Ort Volkswagen Arena, Wolfsburg Übertragung Free-TV ARD, MagentaSport Übertragung Livestream sportschau.de, DAZN

Läuft VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Frauen Bundesliga? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag