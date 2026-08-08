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Deutschland 2 Bundesliga
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GOAL

Übersetzt von

Läuft VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Deutschland 2 Bundesliga
VfL Wolfsburg - Kaiserslautern
VfL Wolfsburg
Kaiserslautern

In der 2. Bundesliga spielt der VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Kaiserslautern im Rahmen des ersten Topspiels der neuen Saison. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Der VfL Wolfsburg empfängt den 1. FC Kaiserslautern in der Volkswagen Arena zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison. Für die Wolfsburger ist es der erste Pflichtspieleinsatz nach dem historischen Abstieg aus der Bundesliga – ein Neustart unter anderen Vorzeichen.

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Trainer Tobias Strobl übernimmt die Verantwortung bei einem Klub, der lange Zeit Erstligist war und nun den direkten Wiederaufstieg als Ziel ausgibt. Die Vorbereitung verlief durchwachsen: Auf einen 3:1-Testspielsieg gegen Telstar folgte eine 0:2-Niederlage gegen Lyon.

Abseits des Platzes sorgt die Zukunft von Stürmer Dzenan Pejcinovic für Unruhe. Der 21-Jährige, der in der Abstiegssaison zwölf Tore erzielte, wird von mehreren Klubs umworben – darunter VfB Stuttgart und dem FC Porto. Wolfsburg besteht auf einer Ablöse von mindestens 25 Millionen Euro.

Kaiserslautern reist als gestandener Zweitligist an die Volkswagen Arena. Trainer Torsten Lieberknecht führte den FCK in der vergangenen Spielzeit auf Rang zwölf – solide, aber mit Luft nach oben. Die Roten Teufel beendeten die Saison mit drei Siegen aus den letzten vier Ligaspielen in guter Verfassung.

Wer das Duell zwischen Wolfsburg und Kaiserslautern live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Live-Stream. Das Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Kaiserslautern beginnt am 8. August um 20.30 Uhr.

Läuft VfL Wolfsburg vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im Free TV bei RTL oder nur im TV und Live Stream bei Sky?

Für das Topspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und dem 1. FC Kaiserslautern stehen Euch zwei Übertragungswege zur Verfügung.

Sky zeigt die Partie live und hält auch in dieser Saison die Rechte an sämtlichen Spielen der 2. Bundesliga. Das Topspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 1, wo Marco Hagemann als Kommentator im Einsatz ist. Abonnenten können die Begegnung zudem über SkyGo oder den Streamingdienst WOW verfolgen.

Darüber hinaus wird das Duell auch im Free-TV bei RTL übertragen. Nachdem der Privatsender bereits in der vergangenen Saison ausgewählte Topspiele gezeigt hatte, sind durch die Kooperation mit Sky künftig weitere Zweitliga-Inhalte frei empfangbar. Auch bei RTL kommentiert Marco Hagemann die Partie. Zudem sind Moderatorin Anna Kraft und Experte Felix Kroos im Einsatz.

Wer das Spiel online verfolgen möchte, kann den Livestream über RTL+ nutzen. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Anstoßzeit VfL Wolfsburg gegen Kaiserslautern

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 1
Volkswagen Arena

VfL Wolfsburg vs. Kaiserslautern: Aufstellungen

VfL Wolfsburg vs Kaiserslautern Aufstellungen

4-5-1
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
Aufstellung
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
3-4-2-1
30J. Zielinski26Saël Kumbedi2K. Fischer6H. Wahl22M. Angely5V. Souza10F. Hornby20M. Damar37E. Rexhbecaj11F. Reese19R. Glatzel1J. Krahl4M. Gyamfi14J. Rasmussen33J. Elvedi8S. Sahin22M. Haas15Naatan Skyttä7M. Ritter2S. Asta6F. Kunze20M. Berisha
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK
4-5-1
VfL Wolfsburg

Startelf

Kaiserslautern

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Strobl
  • T. Lieberknecht

Form

WOB

WOB - Form

FCP
S1-3
SCP
U0-0
SCP
N2-1
OL
N0-2
TEL
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCK

FCK - Form

EBS
N0-2
DOD
N1-0
ABI
S2-0
FCM
S0-1
M05
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

VfL Wolfsburg kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Spielen in die neue Saison: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt bezwangen die Wolfsburger Telstar mit 3:1, verloren aber zuvor gegen Lyon mit 0:2. In den entscheidenden Relegationsspielen gegen Paderborn gab es ein 0:0 und eine 1:2-Niederlage – der Abstieg war damit besiegelt.

Kaiserslautern präsentiert sich in der Form von zuletzt fünf Spielen stabiler in der Liga: zwei Siege, keine Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Roten Teufel gewannen gegen Arminia Bielefeld mit 2:0 und bezwangen Magdeburg auswärts mit 1:0. Dem gegenüber stehen Niederlagen gegen Dynamo Dresden (0:1) und Braunschweig (0:2). Der jüngste Vorbereitungstest gegen Mainz 05 ging deutlich mit 1:4 verloren.


Bilanz direkte Duelle

Head to Head

VfL WolfsburgUnentschiedenKaiserslautern
1
3
1
Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
Bundesliga
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
0
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert vom 3. März 2012 – ein torloses Remis in der Bundesliga in Kaiserslautern. Auch das Hinspiel jener Saison, am 24. September 2011 in Wolfsburg, endete mit einem 1:0 für den VfL. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen, die allesamt in der Bundesliga ausgetragen wurden, holte Wolfsburg zwei Siege bei drei Unentschieden und keiner Niederlage – Kaiserslautern wartet noch auf einen Erfolg gegen die Niedersachsen in diesem Zeitraum.


VfL Wolfsburg vs. Kaiserslautern: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
BraunschweigBraunschweigEBS
110061+53
S
2
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
110043+13
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
110021+13
S
4
Hertha BSCHertha BSCBSC
110010+13
S
5
DarmstadtDarmstadtSVD
10102201
U
6
Holstein KielHolstein KielHSK
10102201
U
7
KaiserslauternKaiserslauternFCK
10100001
U
8
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
10100001
U
9
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
00000000
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
00000000
11
Greuther FürthGreuther FürthGFT
00000000
12
Hannover 96Hannover 96H96
00000000
13
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
00000000
14
St. PauliSt. PauliFCP
00000000
15
OsnabrückOsnabrückOSN
100134-10
N
16
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
100112-10
N
17
VfL BochumVfL BochumBOC
100101-10
N
18
MagdeburgMagdeburgFCM
100116-50
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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