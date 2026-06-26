Die Partie zwischen Uruguay und Spanien findet in der Nacht von Freitag, dem 26. Juni, auf Samstag, den 27. Juni, um 2:00 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das Estadio Akron (Guadalajara-Stadion) im mexikanischen Guadalajara.

Wer sich um die Übertragung der Partie Uruguay gegen Spanien kümmert, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?





Eine Live-Übertragung von Uruguay gegen Spanien im Free-TV bei ARD oder ZDF wird es nicht geben. Die Partie ist daher nur bei MagentaTV verfügbar. Der Telekom-Anbieter zeigt insgesamt 44 WM-Spiele exklusiv.

Kommentiert wird das Duell Uruguay vs. Spanien von Julian Engelhard. Darüber hinaus steht eine Konferenz mit der parallel ausgetragenen Begegnung zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien zur Verfügung, die von Alex Küpper begleitet wird.





Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Die wichtigste Infos

Begegnung Uruguay vs. Spanien Wettbewerb WM 2026 Spieltag 3 (Gruppenphase) Datum 27. Juni 2026 Uhrzeit 2 Uhr Ort Estadio Akron, Guadalajara, Mexiko TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Tabelle der Gruppe H