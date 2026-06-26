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Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Uruguay - Spanien
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Spanien
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Ein richtungsweisendes Duell im Hinblick auf den weiteren Verlauf der WM steht bevor: Spanien trifft in der Nacht auf Samstag auf Uruguay. Alle Infos zur Übertragung des Gruppenspiels im TV und Livestream findet Ihr hier.

Die Partie zwischen Uruguay und Spanien findet in der Nacht von Freitag, dem 26. Juni, auf Samstag, den 27. Juni, um 2:00 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist das Estadio Akron (Guadalajara-Stadion) im mexikanischen Guadalajara.

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Wer sich um die Übertragung der Partie Uruguay gegen Spanien kümmert, erfahrt Ihr bei GOAL.

Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?


Eine Live-Übertragung von Uruguay gegen Spanien im Free-TV bei ARD oder ZDF wird es nicht geben. Die Partie ist daher nur bei MagentaTV verfügbar. Der Telekom-Anbieter zeigt insgesamt 44 WM-Spiele exklusiv.

Kommentiert wird das Duell Uruguay vs. Spanien von Julian Engelhard. Darüber hinaus steht eine Konferenz mit der parallel ausgetragenen Begegnung zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien zur Verfügung, die von Alex Küpper begleitet wird.

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Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Die wichtigste Infos

Begegnung

Uruguay vs. Spanien

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

3 (Gruppenphase)

Datum

27. Juni 2026

Uhrzeit

2 Uhr

Ort

Estadio Akron, Guadalajara, Mexiko

TV

MagentaTV

Livestream

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Läuft Uruguay vs. Spanien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Tabelle der Gruppe H

Platz

Mannschaft

Spiele

S-U-N

Tore

Diff.

Punkte

1

Spanien

2

1-1-0

4:0

+4

4

2

Uruguay

2

0-2-0

3:3

0

2

3

Kap Verde

2

0-2-0

2:2

0

2

4

Saudi-Arabien

2

0-1-1

1:5

-4

1

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