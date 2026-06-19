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Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Türkei - Paraguay
Türkei
Paraguay

Die Türkei bekommt es bei der WM mit Paraguay zu tun. GOAL verrät, wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt.

In der Nacht auf Samstag, den 20. Juni, trifft die Türkei bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe D auf Paraguay. Gespielt wird im Levi's Stadium in Santa Clara, der Anpfiff erfolgt um 5 Uhr morgens.

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Bei SPOX erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV?


Das WM-Gruppenspiel zwischen der Türkei und Paraguay ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Partie läuft exklusiv im Rahmen des umfangreichen Rechtepakets von MagentaTV, das bei der Endrunde alle 104 Spiele live überträgt. Für den Zugriff auf den Livestream ist ein aktives Abonnement erforderlich. Am Mikrofon begleitet Christian Straßburger die Begegnung als Kommentator.

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Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Türkei vs. Paraguay

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

2 (Gruppenphase)

Datum

20. Juni 2026

Uhrzeit

5 Uhr

Ort

Levi's Stadium, Santa Clara (USA)

TV

MagentaTV

Livestream

MagentaTV

Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV? Die Tabelle der Gruppe D

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

USA

1

1

0

0

4:1

3

3

2

Australien

1

1

0

0

2:0

2

3

3

Türkei

1

0

0

1

0:2

-2

0

4

Paraguay

1

0

0

1

1:4

-3

0


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