In der Nacht auf Samstag, den 20. Juni, trifft die Türkei bei der Weltmeisterschaft in der Gruppe D auf Paraguay. Gespielt wird im Levi's Stadium in Santa Clara, der Anpfiff erfolgt um 5 Uhr morgens.

Bei SPOX erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV?





Das WM-Gruppenspiel zwischen der Türkei und Paraguay ist nicht im Free-TV zu sehen. Die Partie läuft exklusiv im Rahmen des umfangreichen Rechtepakets von MagentaTV, das bei der Endrunde alle 104 Spiele live überträgt. Für den Zugriff auf den Livestream ist ein aktives Abonnement erforderlich. Am Mikrofon begleitet Christian Straßburger die Begegnung als Kommentator.

Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung Türkei vs. Paraguay Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 20. Juni 2026 Uhrzeit 5 Uhr Ort Levi's Stadium, Santa Clara (USA) TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Läuft Türkei heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt Türkei vs. Paraguay im Live Stream und TV? Die Tabelle der Gruppe D

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 USA 1 1 0 0 4:1 3 3 2 Australien 1 1 0 0 2:0 2 3 3 Türkei 1 0 0 1 0:2 -2 0 4 Paraguay 1 0 0 1 1:4 -3 0



