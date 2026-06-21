Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoSpanien
Atlanta Stadium
team-logoSaudi-Arabien
Ansehen auf MagentaTV
GOAL

Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Spanien - Saudi-Arabien
Spanien
Saudi-Arabien

Nach der enttäuschenden Auftaktpartie gegen Kap Verde steht Spanien im heutigen Duell mit Saudi-Arabien bereits unter Druck. Viele Fans fragen sich daher: Wird die Partie live im Free-TV bei ARD oder ZDF übertragen? Hier findet Ihr alle wichtigen Infos zur Übertragung.

Am heutigen Sonntag, den 21. Juni, trifft Spanien bei der Weltmeisterschaft auf Saudi-Arabien. Die Partie wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (Georgia) ausgetragen, das während der WM offiziell als Atlanta-Stadion geführt wird. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit.


MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden


Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?


Weltmeisterschaft
Spanien crest
Spanien
ESP
Saudi-Arabien crest
Saudi-Arabien
KSA

Wer auf eine Übertragung von Spanien gegen Saudi-Arabien im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht. Weder die ARD noch das ZDF verfügen über die Rechte für den zweiten WM-Auftritt des Europameisters mit Jungstar Lamine Yamal.

Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abonnement von MagentaTV erforderlich. Der Streamingdienst der Telekom zeigt insgesamt 44 WM-Partien exklusiv, überträgt darüber hinaus aber auch alle weiteren Spiele des Turniers live. Kommentiert wird die Begegnung von Christian Straßburger.

MagentaTV zeigt alle WM-Spiele liveJetzt anmelden


Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? - Wichtigste Infos

Begegnung

Spanien vs. Saudi-Arabien

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

2 (Gruppenphase)

Datum

21. Juni 2026

Uhrzeit

18 Uhr

Ort

Atlanta-Stadion, Atlanta (Georgia, USA)

TV

MagentaTV

Livestream

MagentaTV


Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Tabelle der Gruppe

Platz

Mannschaft

Spiele

S

U

N

Tore

Tordifferenz

Punkte

1

Uruguay

1

0

1

0

1:1

0

1

1

Saudi-Arabien

1

0

1

0

1:1

0

1

3

Spanien

1

0

1

0

0:0

0

1

3

Kap Verde

1

0

1

0

0:0

0

1

Werbung