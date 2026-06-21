Am heutigen Sonntag, den 21. Juni, trifft Spanien bei der Weltmeisterschaft auf Saudi-Arabien. Die Partie wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (Georgia) ausgetragen, das während der WM offiziell als Atlanta-Stadion geführt wird. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit.









Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.

Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?





Wer auf eine Übertragung von Spanien gegen Saudi-Arabien im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht. Weder die ARD noch das ZDF verfügen über die Rechte für den zweiten WM-Auftritt des Europameisters mit Jungstar Lamine Yamal.

Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abonnement von MagentaTV erforderlich. Der Streamingdienst der Telekom zeigt insgesamt 44 WM-Partien exklusiv, überträgt darüber hinaus aber auch alle weiteren Spiele des Turniers live. Kommentiert wird die Begegnung von Christian Straßburger.





Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? - Wichtigste Infos

Begegnung Spanien vs. Saudi-Arabien Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 21. Juni 2026 Uhrzeit 18 Uhr Ort Atlanta-Stadion, Atlanta (Georgia, USA) TV MagentaTV Livestream MagentaTV





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