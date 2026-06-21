Am heutigen Sonntag, den 21. Juni, trifft Spanien bei der Weltmeisterschaft auf Saudi-Arabien. Die Partie wird im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta (Georgia) ausgetragen, das während der WM offiziell als Atlanta-Stadion geführt wird. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr deutscher Zeit.
Bei GOAL erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung der Begegnung kümmert.
Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV?
Wer auf eine Übertragung von Spanien gegen Saudi-Arabien im Free-TV gehofft hat, wird enttäuscht. Weder die ARD noch das ZDF verfügen über die Rechte für den zweiten WM-Auftritt des Europameisters mit Jungstar Lamine Yamal.
Stattdessen ist ein kostenpflichtiges Abonnement von MagentaTV erforderlich. Der Streamingdienst der Telekom zeigt insgesamt 44 WM-Partien exklusiv, überträgt darüber hinaus aber auch alle weiteren Spiele des Turniers live. Kommentiert wird die Begegnung von Christian Straßburger.
Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? - Wichtigste Infos
Begegnung
Spanien vs. Saudi-Arabien
Wettbewerb
WM 2026
Spieltag
2 (Gruppenphase)
Datum
21. Juni 2026
Uhrzeit
18 Uhr
Ort
Atlanta-Stadion, Atlanta (Georgia, USA)
TV
MagentaTV
Livestream
MagentaTV
Läuft Spanien vs. Saudi-Arabien heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt das Gruppenspiel der WM im Live Stream und TV? Tabelle der Gruppe
Platz
Mannschaft
Spiele
S
U
N
Tore
Tordifferenz
Punkte
1
Uruguay
1
0
1
0
1:1
0
1
1
Saudi-Arabien
1
0
1
0
1:1
0
1
3
Spanien
1
0
1
0
0:0
0
1
3
Kap Verde
1
0
1
0
0:0
0
1