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UEFA Nations League A
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Spanien vs. England live sehen
GOAL
Übersetzt von

Läuft Spanien vs. England heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

UEFA Nations League A
Spanien - England
Spanien
England

Ein echtes Spitzenduell erwartet die Fans in Gruppe A3: Spanien und England treffen im direkten Duell um den Gruppensieg aufeinander. Wie Ihr die Begegnung live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Die Nations League hat die entscheidende Phase erreich: Am Sonntag, den 15. November, wird der letzte Spieltag der Gruppenphase absolviert. In Liga A3 steht dabei ein besonderes Highlight an, denn Spanien und England treffen im direkten Duell aufeinander. Beide Nationen wollen sich den ersten Platz sichern. Ausgetragen wird das Duell im Riyadh Air Metropolitano in Madrid, wo der Ball um 20.45 Uhr rollt. Das Hinspiel konnten die Spanier mit 3:2 knapp für sich entscheiden.

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Wo das Spektakel heute live übertragen wird, verrät Euch GOAL.

Läuft Spanien vs. England heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Wer das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und England live verfolgen möchte, benötigt in Deutschland einen Zugang zu DAZN. Eine Ausstrahlung im Free-TV wird es nicht geben, da der Streaminganbieter die Begegnung exklusiv überträgt. DAZN zeigt mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft nahezu alle Partien der Nations League live.

Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem geplanten Anpfiff.

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15. Nov. 2026

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Läuft Spanien vs. England heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Wichtigste Infos

Begegnung

Spanien vs. England

Wettbewerb

Nations League (Liga A)

Spieltag

6 (Gruppenphase)

Datum

15. November 2026

Uhrzeit

20.45 Uhr

Ort

Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Livestream

DAZN

Lamine Yamal Spain 2026Getty Images

Läuft Spanien vs. England heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Tabelle der Gruppe A

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Spanien

5

5

0

0

14:5

9

15

2

England

5

4

0

1

16:4

12

12

3

Kroatien

5

1

0

4

5:16

-11

3

4

Tschechien

5

0

0

5

2:12

-10

0

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