Die Nations League hat die entscheidende Phase erreich: Am Sonntag, den 15. November, wird der letzte Spieltag der Gruppenphase absolviert. In Liga A3 steht dabei ein besonderes Highlight an, denn Spanien und England treffen im direkten Duell aufeinander. Beide Nationen wollen sich den ersten Platz sichern. Ausgetragen wird das Duell im Riyadh Air Metropolitano in Madrid, wo der Ball um 20.45 Uhr rollt. Das Hinspiel konnten die Spanier mit 3:2 knapp für sich entscheiden.

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Wer das Aufeinandertreffen zwischen Spanien und England live verfolgen möchte, benötigt in Deutschland einen Zugang zu DAZN. Eine Ausstrahlung im Free-TV wird es nicht geben, da der Streaminganbieter die Begegnung exklusiv überträgt. DAZN zeigt mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft nahezu alle Partien der Nations League live.

Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem geplanten Anpfiff.

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Läuft Spanien vs. England heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Wichtigste Infos

Begegnung Spanien vs. England Wettbewerb Nations League (Liga A) Spieltag 6 (Gruppenphase) Datum 15. November 2026 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Livestream DAZN

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Läuft Spanien vs. England heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Tabelle der Gruppe A