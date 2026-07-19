Nur noch ein Spiel trennt die Fußballwelt vom neuen Weltmeister. Nach 103 Begegnungen treffen am Sonntag Spanien und Argentinien im WM-Finale aufeinander. Ab 21 Uhr deutscher Zeit rollt im MetLife Stadium in East Rutherford der Ball - und der neue Weltmeister wird ermittelt.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.

Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV





Zum Endspiel der Weltmeisterschaft stehen den Fans heute gleich mehrere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt das ZDF die Partie zwischen Spanien und Argentinien live. Die Sendung beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der ausführlichen Vorberichterstattung.

Durch den Finalabend führt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Im Studio analysieren Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker das Geschehen, während Jochen Breyer das Finale kommentiert.

Wer das Spiel lieber im Internet verfolgt, kann kostenlos den Livestream auf sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek einschalten.

Parallel dazu überträgt auch MagentaTV das WM-Finale live. Als Inhaber der kompletten TV-Rechte zeigt der Streamingdienst der Telekom sämtliche Spiele des Turniers und setzt im Endspiel auf Wolff Fuss als Kommentator. Für die Nutzung von MagentaTV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV - Liveticker zum Spiel





Wer das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien nicht live im TV verfolgen kann, bleibt mit dem SPOX-Liveticker trotzdem immer am Laufenden. Alle Tore, Schlüsselszenen und Highlights der Partie gibt es dort in Echtzeit.

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Begegnung Spanien vs. Argentinien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Finale Datum 19. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Met Life Stadium, East Rutherford (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, sportstudio.de Liveticker SPOX

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