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Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV

Weltmeisterschaft
Spanien - Argentinien
Spanien
Argentinien

Der Höhepunkt der Weltmeisterschaft ist gekommen: Spanien und Argentinien stehen sich heute im Finale gegenüber und kämpfen um den prestigeträchtigsten Titel im Weltfußball. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird.

Nur noch ein Spiel trennt die Fußballwelt vom neuen Weltmeister. Nach 103 Begegnungen treffen am Sonntag Spanien und Argentinien im WM-Finale aufeinander. Ab 21 Uhr deutscher Zeit rollt im MetLife Stadium in East Rutherford der Ball - und der neue Weltmeister wird ermittelt.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt.

Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV


Zum Endspiel der Weltmeisterschaft stehen den Fans heute gleich mehrere Übertragungsoptionen zur Verfügung. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt das ZDF die Partie zwischen Spanien und Argentinien live. Die Sendung beginnt bereits um 19.30 Uhr mit der ausführlichen Vorberichterstattung.

Durch den Finalabend führt Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Im Studio analysieren Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker das Geschehen, während Jochen Breyer das Finale kommentiert.

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Wer das Spiel lieber im Internet verfolgt, kann kostenlos den Livestream auf sportstudio.de oder in der ZDF-Mediathek einschalten.

Parallel dazu überträgt auch MagentaTV das WM-Finale live. Als Inhaber der kompletten TV-Rechte zeigt der Streamingdienst der Telekom sämtliche Spiele des Turniers und setzt im Endspiel auf Wolff Fuss als Kommentator. Für die Nutzung von MagentaTV ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

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Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV - Liveticker zum Spiel


Wer das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien nicht live im TV verfolgen kann, bleibt mit dem SPOX-Liveticker trotzdem immer am Laufenden. Alle Tore, Schlüsselszenen und Highlights der Partie gibt es dort in Echtzeit.

Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV - Wichtigste Infos


Begegnung

Spanien vs. Argentinien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Finale

Datum

19. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Met Life Stadium, East Rutherford (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, sportstudio.de

Liveticker

SPOX

Läuft Spanien vs. Argentinien heute live im Free TV bei ARD oder ZDF? Dieser Sender zeigt / überträgt das Finale der WM 2026 im Live Stream und TV - Die bisherigen Begegnungen bei WM-Endrunden


WM

Spiel

Runde

1966

Argentinien 2:1 Spanien

Gruppenphase

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