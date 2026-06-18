Am heutigen Donnerstag, den 18. Juni, trifft die Schweiz in der Gruppe B auf Bosnien und Herzegowina. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21 Uhr deutscher Zeit.
Bei GOAL erfahrt Ihr, ob zur Partie auch eine Free-TV-Übertragung angeboten wird.
Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?
Eine Free-TV-Übertragung gibt es für das Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina nicht. Die Partie läuft bei MagentaTV und gehört zu den insgesamt 44 WM-Spielen, die dort exklusiv zu sehen sind. Für den Zugriff ist ein entsprechendes Abonnement erforderlich. Kommentator der Begegnung ist Christian Straßburger.
Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV? Wichtigste Infos
Begegnung
Schweiz vs. Bosnien und Herzegowina
Wettbewerb
WM 2026
Spieltag
2 (Gruppenphase)
Datum
18. Juni 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
SoFi Stadium, Los Angeles
TV
MagentaTV
Livestream
MagentaTV
Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?
Die Tabelle der Gruppe B
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
Schweiz
1
0
1
0
1:1
0
1
2
Kanada
1
0
1
0
1:1
0
1
3
Katar
1
0
1
0
1:1
0
1
4
Bosnien-Herzegowina
1
0
1
0
1:1
0
1