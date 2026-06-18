Am heutigen Donnerstag, den 18. Juni, trifft die Schweiz in der Gruppe B auf Bosnien und Herzegowina. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Bei GOAL erfahrt Ihr, ob zur Partie auch eine Free-TV-Übertragung angeboten wird.

Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?





Eine Free-TV-Übertragung gibt es für das Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina nicht. Die Partie läuft bei MagentaTV und gehört zu den insgesamt 44 WM-Spielen, die dort exklusiv zu sehen sind. Für den Zugriff ist ein entsprechendes Abonnement erforderlich. Kommentator der Begegnung ist Christian Straßburger.

Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung Schweiz vs. Bosnien und Herzegowina Wettbewerb WM 2026 Spieltag 2 (Gruppenphase) Datum 18. Juni 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort SoFi Stadium, Los Angeles TV MagentaTV Livestream MagentaTV

Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?

Die Tabelle der Gruppe B