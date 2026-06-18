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Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?

Weltmeisterschaft
Schweiz - Bosnien und Herzegowina
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In der WM-Gruppenphase bekommt es die Schweiz mit Bosnien und Herzegowina zu tun. GOAL verrät, wo Ihr das Duell live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Am heutigen Donnerstag, den 18. Juni, trifft die Schweiz in der Gruppe B auf Bosnien und Herzegowina. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, ob zur Partie auch eine Free-TV-Übertragung angeboten wird.

Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?


Eine Free-TV-Übertragung gibt es für das Gruppenspiel zwischen der Schweiz und Bosnien und Herzegowina nicht. Die Partie läuft bei MagentaTV und gehört zu den insgesamt 44 WM-Spielen, die dort exklusiv zu sehen sind. Für den Zugriff ist ein entsprechendes Abonnement erforderlich. Kommentator der Begegnung ist Christian Straßburger.

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Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Schweiz vs. Bosnien und Herzegowina

Wettbewerb

WM 2026

Spieltag

2 (Gruppenphase)

Datum

18. Juni 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

SoFi Stadium, Los Angeles

TV

MagentaTV

Livestream

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Läuft Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina heute nicht live im Free TV bei ARD oder ZDF? Und wer zeigt / überträgt die Nati im Live Stream und TV?

Die Tabelle der Gruppe B

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Schweiz

1

0

1

0

1:1

0

1

2

Kanada

1

0

1

0

1:1

0

1

3

Katar

1

0

1

0

1:1

0

1

4

Bosnien-Herzegowina

1

0

1

0

1:1

0

1

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