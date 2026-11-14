Am heutigen Samstag, den 14. November, treffen Portugal und Dänemark in der Gruppenphase der Nations League aufeinander. Anstoß der Begegnung im Estádio Municipal in Braga ist um 20.45 Uhr.

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Welcher Sender sich um die Übertragung in Deutschland kümmert und ob Ihr die Partie im Free-TV sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Eine Übertragung im Free-TV wird es für das Duell zwischen Portugal und Dänemark nicht geben. Mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft liegen die Übertragungsrechte für die Nations League ausschließlich bei DAZN.

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Um die Begegnung live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes. Konkret ist dafür das Paket DAZN Super Sports erforderlich. Die Vorberichterstattung beginnt kurz vor dem Anpfiff, anschließend übernimmt Kommentator Simon Sterzer.

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Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die wichtigsten Infos

Begegnung Portugal vs. Dänemark Wettbewerb Nations League Spieltag 5 (Gruppenphase) Datum und Anpfiff 14. November, 20.45 Uhr Ort Estadio Municipal, Braga (Portugal) Übertragung DAZN

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Warum ist Cristiano Ronaldo nicht im Kader?

Portugals Nationalmannschaft muss künftig wohl dauerhaft ohne Cristiano Ronaldo auskommen. Der 41-jährige Superstar hat seine Karriere im Nationaltrikot vor wenigen Tagen für beendet erklärt.

Seinem Rücktritt war ein öffentlicher Konflikt mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorausgegangen. Nachdem Ronaldo das Trainingslager vorzeitig verlassen hatte, warf er dem Coach unter anderem vor, sein Wort gebrochen zu haben. Der portugiesische Verband reagierte darauf mit einer 30-tägigen Sperre sowie einer Geldstrafe in Höhe von 255 Euro. Die Sanktionen galten rückwirkend ab dem 30. September und liefen Ende Oktober aus.

Anschließend entschuldigte sich Ronaldo zunächst bei seinen Mitspielern und den Fans. Zugleich hatte er betont, seine Laufbahn in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Daraus wird nun offenbar nichts mehr. Auch seine Zukunft als Profi scheint sich dem Ende zu nähern: Der Routinier von Al-Nassr hatte zuletzt erklärt, dass das laufende Jahr "wahrscheinlich" seine letzte Saison als Fußballer sein werde.

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Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Spiele am Samstag im Überblick