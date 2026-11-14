Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoPortugal
Estadio Municipal de Braga
team-logoDänemark
Nations League live sehen
GOAL
Übersetzt von

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

UEFA Nations League A
Portugal - Dänemark
Portugal
Dänemark
C. Ronaldo

In der Nations League kommt es am heutigen Samstag zum Duell zwischen Portugal und Dänemark. Doch welcher Sender zeigt die Begegnung live im TV und Livestream? Wird die Partie sogar kostenlos im Free-TV übertragen? Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel zu sehen ist.

Am heutigen Samstag, den 14. November, treffen Portugal und Dänemark in der Gruppenphase der Nations League aufeinander. Anstoß der Begegnung im Estádio Municipal in Braga ist um 20.45 Uhr.

DAZN logo 2019

DAZN

Finde das beste Angebot

Jetzt anmelden

Welcher Sender sich um die Übertragung in Deutschland kümmert und ob Ihr die Partie im Free-TV sehen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League?

Eine Übertragung im Free-TV wird es für das Duell zwischen Portugal und Dänemark nicht geben. Mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft liegen die Übertragungsrechte für die Nations League ausschließlich bei DAZN.

DAZN logo 2019

DAZN

Finde das beste Angebot

Jetzt anmelden

Um die Begegnung live verfolgen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement des Streamingdienstes. Konkret ist dafür das Paket DAZN Super Sports erforderlich. Die Vorberichterstattung beginnt kurz vor dem Anpfiff, anschließend übernimmt Kommentator Simon Sterzer.

Nächste Spiele
POR

POR

UEFA Nations League A

14. Nov. 2026

DEN

DEN

Mit NordVPN überall auf der Welt streamen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen. Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die wichtigsten Infos

Begegnung

Portugal vs. Dänemark

Wettbewerb

Nations League

Spieltag

5 (Gruppenphase)

Datum und Anpfiff

14. November, 20.45 Uhr

Ort

Estadio Municipal, Braga (Portugal)

Übertragung

DAZN

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Warum ist Cristiano Ronaldo nicht im Kader?

Portugals Nationalmannschaft muss künftig wohl dauerhaft ohne Cristiano Ronaldo auskommen. Der 41-jährige Superstar hat seine Karriere im Nationaltrikot vor wenigen Tagen für beendet erklärt.

Seinem Rücktritt war ein öffentlicher Konflikt mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorausgegangen. Nachdem Ronaldo das Trainingslager vorzeitig verlassen hatte, warf er dem Coach unter anderem vor, sein Wort gebrochen zu haben. Der portugiesische Verband reagierte darauf mit einer 30-tägigen Sperre sowie einer Geldstrafe in Höhe von 255 Euro. Die Sanktionen galten rückwirkend ab dem 30. September und liefen Ende Oktober aus.

Anschließend entschuldigte sich Ronaldo zunächst bei seinen Mitspielern und den Fans. Zugleich hatte er betont, seine Laufbahn in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Daraus wird nun offenbar nichts mehr. Auch seine Zukunft als Profi scheint sich dem Ende zu nähern: Der Routinier von Al-Nassr hatte zuletzt erklärt, dass das laufende Jahr "wahrscheinlich" seine letzte Saison als Fußballer sein werde.

Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images

Läuft Portugal vs. Dänemark heute live im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN für Fußball in der Nations League? Die Spiele am Samstag im Überblick

Anstoß (MEZ)

Liga & Gruppe

Partie

Übertragung

15:00 Uhr

Liga B (Gruppe 3)

Kosovo – Israel

DAZN

18:00 Uhr

Liga A (Gruppe 4)

Norwegen – Wales

DAZN

18:00 Uhr

Liga B (Gruppe 2)

Georgien – Ungarn

DAZN

20:45 Uhr

Liga A (Gruppe 4)

Portugal – Dänemark

DAZN

20:45 Uhr

Liga B (Gruppe 3)

Österreich – Irland

DAZN

20:45 Uhr

Liga B (Gruppe 2)

Nordirland – Ukraine

DAZN

20:45 Uhr

Liga B (Gruppe 4)

Schweden – Bosnien-Herzegowina

DAZN

20:45 Uhr

Liga B (Gruppe 4)

Rumänien – Polen

DAZN

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen